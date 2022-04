O que é fone over-ear? Veja diferenças no som e modelos

Os fones de ouvido over-ear podem ser um bom investimento para os usuários que buscam conforto durante o uso e reprodução de áudio com maior imersão. O dispositivo é um headset com conchas maiores que cobrem toda a orelha do usuário, e, com isso, entrega sons mais precisos. No mercado, é possível encontrar diversas versões de fones over-ear com diferentes recursos e especificidades.

Para sanar as dúvidas dos consumidores, o TechTudo reuniu as principais diferenças, tipos de uso e características dos fones de ouvido over-ear. A lista a seguir também apresenta alguns modelos que podem ser encontrados à venda no varejo nacional.

2 de 9 Modelos over-ear podem apresentar conexões com fio ou via Bluetooth — Foto: Divulgação/Edifier Modelos over-ear podem apresentar conexões com fio ou via Bluetooth — Foto: Divulgação/Edifier

O que é fone over-ear?

3 de 9 Modelos over-ear cobram as orelhas dos usuários — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Modelos over-ear cobram as orelhas dos usuários — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

O fone de ouvido over-ear é um modelo que pode ser usado em diversas situações do dia a dia, seja para trabalhar, estudar ou até mesmo viajar. O dispositivo promete entregar sons com mais eficiência, já que essa versão de headphone é classificada como "circumaural" e cobre toda a orelha do usuário durante o uso. Com isso, é possível obter sons mais precisos, pois o produto consegue reduzir passivamente os ruídos externos. Além disso, é comum encontrar fones de ouvido over-ear com cancelamento ativo de ruídos, função que isola totalmente os sons externos via softwares e processador de áudio.

Algumas marcas como Sony e Apple, por exemplo, apresentam modelos over-ear como produtos premium e que incluem diversas especificações para melhorar a qualidade do áudio. Os modelos que cobrem toda a orelha também podem ser requisitados por pessoas que buscam maior nível de ergonomia, pois o aparelho não gera pressão na orelha durante o uso.

Diferença para fones on-ear

4 de 9 Principal diferença entre o modelo over-ear e o on-ear é o formato das conchas — Foto: Divulgação/Apple Principal diferença entre o modelo over-ear e o on-ear é o formato das conchas — Foto: Divulgação/Apple

A principal diferença entre os fones over-ear e os on-ear está no formato de suas conchas. Enquanto o primeiro se posiciona no entorno da orelha, o outro se encaixa nela. Os modelos, contudo, compartilham diversas características, como a haste de cabeça, que pode ser de metal e também conter tecido macio, e suas almofadas de orelha, que podem tornar o uso do fone de ouvido mais confortável. Além disso, os dispositivos over-ear e on-ear se assemelham por apresentarem conexão com fio, via Bluetooth e reprodução de áudio mais alta do que os modelos convencionais in-ear e earbuds.

Os modelos de headset on-ear são supra-aural e costumam ser mais leves, sendo encaixados "sobre a orelha" dos usuários. Já o dispositivo "circumaural", que é o caso dos modelos over-ear, é disposto no entorno da orelha do usuário, cobrindo-a por completo durante o uso.

O que muda no som?

5 de 9 Os modelos over-ear possuem naturalmente redução passiva de ruídos externos — Foto: Divulgação/Edifier Os modelos over-ear possuem naturalmente redução passiva de ruídos externos — Foto: Divulgação/Edifier

Os fones de ouvido que são over-ear podem entregar um som mais preciso, já que conseguem abafar os ruídos externos passivamente devido ao formato — e ainda podem apresentar algum recurso de cancelamento de ruídos ativo. Esses modelos geralmente são bem requisitados por profissionais que trabalham com edição de áudio ou vídeo e gamers, pois tendem a ampliar o nível de concentração nas tarefas sem interferências externas causadas por barulhos.

Os dispositivos on-ear também conseguem entregar boa qualidade de áudio, mas não reduzem os ruídos externos caso não tenham um software específico para isso. O que melhor determina as propriedades do som do fone de ouvido são o tamanho dos drivers e sua sensibilidade, a resposta de frequência e a impedância de áudio. Com isso, o modelo que é usado apenas sobre as orelhas pode ser uma opção melhor para viagens ou durante tarefas que não exigem maior nível de imersão.

Modelos disponíveis

6 de 9 AirPods Max chegam em cinco opções de cor; preços começam em R$ 6.899 — Foto: Divulgação/Apple AirPods Max chegam em cinco opções de cor; preços começam em R$ 6.899 — Foto: Divulgação/Apple

Os AirPods Max são o modelo de fone de ouvido over-ear da Apple. O dispositivo é o primeiro headphone da maçã e foi lançado no início de 2021. O modelo conta com conexão Bluetooth 5.0, cancelamento ativo de ruídos, áudio espacial com rastreamento dinâmico de cabeça e modo ambiente como principais destaques. Sua bateria promete 20 horas de áudio com uma única carga, o que pode ser suficiente até mesmo para viagens longas. No total, o produto conta com nove microfones, sendo oito para cancelamento de ruído ativo e um adicional. O dispositivo é vendido a partir de R$ 4.948 na Amazon.

7 de 9 WH-1000XM3 é um modelo over-ear da Sony — Foto: Divulgação/Sony WH-1000XM3 é um modelo over-ear da Sony — Foto: Divulgação/Sony

Um dos destaques da Sony é o modelo WH-1000XM3. O headphone over-ear da marca apresenta bateria com duração de até 38 horas. A conexão do aparelho de áudio é feita via Bluetooth e NFC. Dentre seus principais recursos é possível encontrar o cancelamento de ruídos ativo, conexão P2 para ouvir músicas com cabo e carregamento via USB-C, que pode oferecer uma recarga mais rápida da bateria. A resposta de frequência do modelo é de 4 Hz a 40 kHz (cabo) e 20 a 20 kHz ou 20 a 40 kHz (sem fio). O acessório também apresenta drivers de 40 mm, sensibilidade de 104,5 dB e impedância de 47 ohms quando ligado. É possível adquiri-lo por R$ 1.755.

8 de 9 Modelo JBL Tune 760NC é uma versão de entrada com ANC e design over-ear — Foto: Divulgação/JBL Modelo JBL Tune 760NC é uma versão de entrada com ANC e design over-ear — Foto: Divulgação/JBL

O Tune 760NC é o fone de ouvido over-ear da JBL que pode ser adquirido por um preço mais baixo. O modelo conta com Bluetooth 5.0 e cancelamento de ruídos ativo. O seu destaque principal é a bateria, que suporta até 35 horas de áudio e pode chegar a até 50 horas com o ANC desligado. O modelo contém drivers de 40 mm, impedância de 32 ohms e resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz. Seus recursos também incluem Google Fast Pair, conexão multiponto e design portátil fácil de carregar para qualquer lugar. Na Amazon, é possível encontrar o modelo por R$ 539.

9 de 9 Edifier H840 promete mais conforto para ouvir música — Foto: Divulgação/Edifier Edifier H840 promete mais conforto para ouvir música — Foto: Divulgação/Edifier

Os modelos over-ear também podem apresentar conexão apenas via cabo, como é o caso do H840, da Edifier. O fone de entrada promete áudio de qualidade e isolamento de ruídos passivo. O headphone apresenta design simples e pode ser ajustado de acordo com o conforto do usuário. Seus dados técnicos apresentam drivers de 40 mm, resposta de frequência de 20Hz a 20KHz, impedância de 32 ohms e cabo de 1,8 m com conector de 3,5 mm na ponta. O modelo pode ser adquirido por R$ 249 na Amazon.