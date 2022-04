Placa de vídeo DDR3: 5 modelos para quem não pode gastar muito

Placas de vídeo com memória DDR3 podem ser uma boa opção para quem quer adquirir a peça sem gastar muito. Os modelos são uma alternativa para quem precisa de mais opções de saída de vídeo no computador ou para curtir jogos bem leves. Empresas como PCYes, Asus e AFOX comercializam componentes com chip da Nvidia e AMD por preços a partir de R$ 223 , como é o caso da PCYes Nvidia GeForce G210, que apresenta perfil baixo e 1 GB de memória.

Já a PCYes Nvidia GeForce GT 710 pode apresentar desempenho para games simples por cerca de R$ 499. Outra opção é a AFOX Nvidia GeForce GT 420, que tem 4 GB de VRAM com interface de 128-bit por valores que partem de R$ 757. Confira a seguir cinco placas de vídeo DDR3 para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Placa de vídeo DDR3: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 223 e R$ 757 — Foto: Divulgação/AFOX Placa de vídeo DDR3: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 223 e R$ 757 — Foto: Divulgação/AFOX

A Nvidia GeForce G210, da PCYes, é uma opção simples que traz 1 GB de memória RAM com interface de 64-bit. Ela pode atender quem procura uma GPU para tarefas simples, mas não deve entregar o mínimo em desempenho para jogos atuais. Assim como outras placas de entrada, o modelo pode ser utilizado com perfil baixo, o que é uma característica que permite que a placa seja instalada em gabinetes mais estreitos, abrindo mão de uma de suas saídas de vídeo.

Nas opções de conectividade, a placa traz uma saída D-Sub, uma HDMI e uma DVI, de modo que, quando utilizada com o espelho de perfil baixo, a saída a ser descartada é a D-Sub. Usuários da placa destacam a simplicidade e desempenho adequado para utilização no cotidiano com tarefas simples. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 223.

Prós: custo baixo e saída HDMI

custo baixo e saída HDMI Contras: desempenho limitado e pouca RAM

2 de 6 PCYes G210 conta com apenas 1 GB de memória — Foto: Divulgação/PCYes PCYes G210 conta com apenas 1 GB de memória — Foto: Divulgação/PCYes

A AMD Radeon R5 230 é uma opção que promete um pouco mais de desempenho, sendo uma GPU que conta com 2 GB de VRAM. Ela não deve oferecer performance para jogos, mas tende a possibilitar o uso de monitores em resoluções mais altas. Assim como o modelo apresentado anteriormente, a R5 230 também é uma placa que pode ser utilizada em perfil baixo, tendo uma construção simples e interface de 64-bit.

A GPU apesar de trazer um volume maior de memória, também não deve entregar um bom desempenho em jogos, como relatam alguns de seus usuários, no entanto, para quem busca uma alternativa para utilizar mais monitores no PC, a R5 230 pode ser uma alternativa interessante considerando seu preço baixo. O produto é encontrado na Amazon por valores que partem de R$ 269.

Prós: 2 GB e perfil baixo

2 GB e perfil baixo Contras: desempenho limitado

3 de 6 PCYes R5 230 é solução de GPU de entrada da AMD — Foto: Divulgação/PCYes PCYes R5 230 é solução de GPU de entrada da AMD — Foto: Divulgação/PCYes

3. AFOX GeForce GT 610 – a partir de R$ 298

A GeForce GT 610, da AFOX, é mais uma opção que entrega basicamente o mesmo que as demais placas apresentadas. Ela traz mais um chip de entrada da Nvidia, que com 2 GB de VRAM e interface de 64-bit, pode oferecer performance limitada para quem procura por alternativas de saídas de vídeo para seu PC. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 298.

A placa também pode ser utilizada com perfil baixo, o que adiciona versatilidade ao componente, sendo mais uma solução que oferece as saídas D-Sub, HDMI e DVI. Usuários destacam que a GPU pode ser uma opção acessível para quem utiliza mais de um monitor, mas é mais uma placa de vídeo com desempenho limitado.

Prós: 2 GB e preço baixo

2 GB e preço baixo Contras: pouco desempenho

4 de 6 Afox GT 610 permite uso em desktops de perfil baixo — Foto: Divulgação/Afox Afox GT 610 permite uso em desktops de perfil baixo — Foto: Divulgação/Afox

A Nvidia GeForce GT 710 é mais um modelo com 2 GB de VRAM com interface de 64-bit, que assim como outras placas da lista, pode ser utilizada com até três monitores, mas também tende a ter um desempenho limitado. Esta opção é comercializada por cifras que partem de R$ 499.

Apesar de não ser a proposta da placa, alguns usuários indicam que o modelo pode até mesmo apresentar algum desempenho em jogos mais casuais em resoluções HD e até mesmo Full HD. As saídas de vídeo da placa são as mesmas das demais da lista, sendo mais uma opção com suporte a computadores com perfil baixo.

Prós: 2 GB e suporte para até três monitores

2 GB e suporte para até três monitores Contras: baixo desempenho

5 de 6 PCYes GT 710 oferece suporte para até três monitores — Foto: Divulgação/PCYes PCYes GT 710 oferece suporte para até três monitores — Foto: Divulgação/PCYes

A Nvidia GeForce GT 420 é mais uma opção que não deve entregar muito desempenho. Mesmo sendo uma placa mais generosa quando o assunto é volume de memória, o diferencial da GPU está nos seus 4 GB de VRAM com interface de 128-bit, o que dá uma margem maior para uma experiência mais adequada, mas está longe de ser o ideal para jogos modernos quando consideramos o chip do modelo. Ele é visto por valores a partir de R$ 757.

Ela é mais uma GPU com suporte a perfil baixo, com as mesmas opções de saída de vídeo de suas concorrentes, além de design simples que restringe até mesmo o tamanho da solução térmica do equipamento.

Prós: 4 GB de memória e interface de 128-bit

4 GB de memória e interface de 128-bit Contras: custo alto

6 de 6 AFOX GT 420 oferece mais VRAM — Foto: Divulgação/AFOX AFOX GT 420 oferece mais VRAM — Foto: Divulgação/AFOX

