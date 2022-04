Placa de vídeo RTX: 7 modelos da Nvidia para montar seu PC gamer

1 de 8 Placa de vídeo RTX: veja modelos da Nvidia para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Divulgação/TechTudo Placa de vídeo RTX: veja modelos da Nvidia para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Divulgação/TechTudo

Quanto custa um PC gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A GeForce RTX 2060 é uma placa intermediária da Nvidia fabricada pela Asus que é indicada para jogos em Full HD em taxas de quadro altas. Ela conta com 6 GB de VRAM no padrão GDDR6. A GPU tem um design chamativo e como o nome sugere, traz duas ventoinhas. O produto é vendido na Amazon por preços a partir de R$ 3.389.

Compradores da Amazon destacam a qualidade de construção e garantia do equipamento. Para as saídas de vídeo, a GeForce RTX 2060 oferece duas HDMI, uma DisplayPort e uma DVI.

Prós: custo relativamente baixo

custo relativamente baixo Contras: menor volume de memória

2 de 8 Asus Dual GeForce RTX 2060 apresenta duas ventoinhas — Foto: Divulgação/Asus Asus Dual GeForce RTX 2060 apresenta duas ventoinhas — Foto: Divulgação/Asus

A Gaming Twin Edge RTX 2060, da Zotac, apresenta mais memória. Ela promete entregar desempenho e conta ainda com um visual moderno. A placa, assim como outros modelos de RTX 2060, conta com duas ventoinhas, o que é ideal para manter o chip em uma temperatura de operação mais adequada. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 3.399.

A Twin Edge RTX 2060 oferece 8 GB de VRAM. De acordo com os compradores, ela permite que os usuários utilizem os gráficos em níveis mais elevados. Além disso, os consumidores indicam ainda que o modelo conta com uma excelente qualidade de construção. As saídas de vídeo do modelo são três DisplayPort e uma HDMI.

Prós: mais memória, boas especificações e qualidade de construção

mais memória, boas especificações e qualidade de construção Contras: tecnologia da memória

3 de 8 Zotac Gaming Twin Edge RTX 2060 tem visual agressivo e volume maior de VRAM — Foto: Divulgação/Zotac Zotac Gaming Twin Edge RTX 2060 tem visual agressivo e volume maior de VRAM — Foto: Divulgação/Zotac

A RTX 3060 é um dos modelos mais modernos da NVIDIA. A peça traz 12 GB de VRAM com tecnologia GDDR6, o que tende a entregar um bom desempenho mesmo em resoluções mais altas. O visual da placa não é dos mais atraentes e usuários alegam que a qualidade de construção da GPU também não é das mais refinadas. Ela pode ser adquirida por cifras a partir de R$ 3.739.

A Gainward RTX 3060 é uma placa grande, assim como outros modelos avançados, sendo uma placa que pode oferecer um desempenho mais equilibrado com recursos como o Ray-Tracing. A GPU conta com três saídas DisplayPort e uma HDMI.

Prós: bom volume de VRAM e suporte a resoluções mais altas

bom volume de VRAM e suporte a resoluções mais altas Contras: qualidade de construção

4 de 8 Gainward RTX 3060 promete bom desempenho — Foto: Divulgação/Gainward Gainward RTX 3060 promete bom desempenho — Foto: Divulgação/Gainward

A RTX 3060 Ti, da Galax, oferece apenas 8 GB. Por outro lado, promete oferecer frequências mais altas, podendo atingir até 1.680 MHz em modo Boost. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 5.580 para adquirir o produto.

Com um visual mais alinhado ao segmento intermediário, a RTX 3060 Ti também conta com duas ventoinhas e um design moderno. Para as saídas de vídeo, a placa oferece três DisplayPort e uma HDMI.

Prós: clock elevado e desempenho equilibrado

clock elevado e desempenho equilibrado Contras: volume de VRAM

5 de 8 Galax RTX 3060 Ti entrega clock de até 1.680 MHz em modo Boost — Foto: Divulgação/Galax Galax RTX 3060 Ti entrega clock de até 1.680 MHz em modo Boost — Foto: Divulgação/Galax

A RTX 3070 Ti, da Galax, promete oferecer um desempenho superior mesmo contando com os mesmos 8 GB de VRAM de outras placas. Isso porque a placa utiliza o padrão GDDR6X, uma tecnologia mais eficiente. O design da placa é sóbrio e ela conta com duas ventoinhas. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 6.599.

Apesar do custo alto, os usuários da placa destacam a boa performance e regularidade na temperatura de operação. As saídas de vídeo são três DisplayPort e uma HDMI, de modo que a placa é indicada para utilização em mais de um monitor de alta resolução.

Prós: desempenho e tecnologia da memória

desempenho e tecnologia da memória Contras: apenas 8 GB de VRAM

6 de 8 Galax RTX 3070 Ti conta com sistema de arrefecimento aprimorado — Foto: Divulgação/Galax Galax RTX 3070 Ti conta com sistema de arrefecimento aprimorado — Foto: Divulgação/Galax

A RTX 3070, da Asus, é mais um modelo com 8 GB de VRAM, que assim como concorrentes intermediárias, utiliza memórias GDDR6. A placa possui um visual moderno com ventoinhas grandes e um acabamento mais refinado. O componente pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 6.749.

Com um bom índice de aprovação de seus usuários, que destacam o ótimo desempenho do modelo, a RTX 3070 é uma opção para jogos em resoluções mais altas, tendo inclusive desempenho para encarar títulos em 4K. Para as saídas de vídeo, o modelo oferece duas HDMI e três DisplayPort.

Prós: visual, qualidade de construção e bom desempenho

visual, qualidade de construção e bom desempenho Contras: custo alto

7 de 8 Asus RTX 3070 é opção de GPU para quem busca placa para 4K — Foto: Divulgação/Asus Asus RTX 3070 é opção de GPU para quem busca placa para 4K — Foto: Divulgação/Asus

A RTX 3080 Ti deve trazer tudo que os gamers buscam em uma placa de vídeo. Ela é uma GPU de alto desempenho que oferece 12 GB de VRAM GDDR6X, visual agressivo e três ventoinhas. Por se tratar de um modelo avançado, os consumidores precisam desembolsar R$ 13.053 para comprar o produto.

A placa pode ser a escolha ideal para jogos em 4K com taxas de quadros elevadas e em níveis de texturas mais altos, sendo uma das GPUs mais poderosas do mercado. As opções de conexões são similares a de outros modelos com três DisplayPort e uma HDMI.

Prós: desempenho extremo, 12 GB de memória e tecnologia da memória

desempenho extremo, 12 GB de memória e tecnologia da memória Contras: custo alto

8 de 8 Gainward RTX 3080 Ti tem visual premium e especificações de ponta — Foto: Divulgação/Gainward Gainward RTX 3080 Ti tem visual premium e especificações de ponta — Foto: Divulgação/Gainward

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"