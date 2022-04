Poki: veja 5 jogos famosos para curtir direto pelo navegador

O Poki Jogos disponibiliza games online gratuitamente, sem exigir registro ou download; diretamente do navegador. O site foi fundado em 2013, na Holanda, e oferece uma biblioteca com mais de mil games de diversas categorias, incluindo títulos famosos como Minecraft Classic, Subway Surfers e Temple Run , entre outros. A plataforma possibilita que games desenvolvidos para celular sejam jogados no computador e contabiliza 30 milhões de acessos mensalmente pelo mundo. Para aproveitar, basta acessar o site através do navegador, escolher um título e se divertir.

Vale lembrar que Poki está disponível em celulares Android e iPhone (iOS) e computadores com Windows, macOS e Linux. O site é todo em português, mas alguns jogos podem trazer instruções em outros idiomas. Além disso, anúncios fazem parte da experiência em Poki. Confira, a seguir, mais detalhes sobre cinco jogos famosos para curtir direto pelo navegador:

Minecraft Classic

O Minecraft Classic na versão web é baseado no título original da Mojang, apresentando uma interface simples constituída por blocos 3D com a proposta de estimular a imaginação do jogador. O game oferece 32 tipos de blocos e dá total autonomia para produzir e destruir no modo criativo. O Poki Jogos oferece gratuitamente os modos single e multiplayer, para grupos de até 10 pessoas. As ações em Minecraft Classic são controladas com o mouse e através de atalhos no teclado.

A desvantagem de jogar pelo site é que muitos recursos e lançamentos demoram a chegar na versão online. Por outro lado, Poki não exige espaço do computador, mesmo Minecraft Classic sendo um título pesado.

Uno Online foi lançado em 2009 e traz gameplay baseada no jogo de cartas. O objetivo é ser o primeiro jogador sem cartas na mão. São 108 cartas divididas em quatro cores: amarelo, azul, verde e vermelho, incluindo cartas de ação e curingas. O jogador deve jogar cartas da sua mão que combinem com a pilha por cor ou número. Uno possui modos single e multiplayer para até quatro pessoas, sendo possível duelar com a inteligência artificial ou com outros jogadores.

O game é controlado através de toques na tela ou com o mouse. Vale ressaltar que, sempre que tiver apenas uma carta restante, o jogador deve pressionar a tecla “1”, que representa o grito de “UNO” na versão online do título. Quem esquecer de realizar essa ação, será penalizado com duas cartas extras. Poki disponibiliza três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil.

Friday Night Funkin ' é um jogo musical com dinâmica similar ao Guitar Hero, mas substituindo canções reais por batidas. A missão é usar o poder da música para impressionar o pai ex-rockstar de uma garota. No Story Mode, o jogador precisa sobreviver a várias semanas de batalhas musicais, que ficam cada vez mais complicadas. Já o modo FreePlay disponibiliza 19 estilos diferentes de batalhas.

Os comandos de FNF são executados ao pressionar as setas do teclado. É possível ajustar o nível entre fácil, normal e difícil. Friday Night Funkin 'é um projeto de código aberto criado por fãs e possui apenas modo single player.

Criação do estúdio Imangi, Temple Run faz do jogador um caçador de tesouros que acabou de roubar um artefato e deve correr para escapar dos macacos do mal. A fuga envolve desviar de obstáculos e armadilhas, além de colher moedas. O objetivo é percorrer a maior distância possível e, como o título segue o estilo “endless run” (ou corrida infinita), a aventura só acaba quando o personagem colide com um obstáculo, cai na água ou é capturado pelos inimigos. A coleção de moedas serve para preencher o medidor de energia e desbloquear poderes temporários.

A biblioteca do Poki Jogos disponibiliza Temple Run 2, a sequência do lendário Temple Run, além de três edições temáticas: Frozen Shadows, Holi Festival e Jungle Fall. O caçador de tesouros é controlado pelas setas do teclado, e o game conta apenas com modo single-player.

Em Subway Surfers, o jogador controla Jake, um garoto que pichou o metrô da cidade e precisa escapar da ira de um policial e seu cachorro. A fuga se dá pelos trilhos do metrô, e a ideia é ir o mais longe possível enquanto supera obstáculos e coleta moedas. Quanto mais você corre, mais intensa e rápida se torna a jornada. O game disponibiliza missões e diversas opções de power-ups. As moedas dão acesso a diferentes personagens, tabuleiros e hoverboards (o skate voador do filme “De Volta para o Futuro”), enquanto as missões rendem chaves, personalizações e outras recompensas.

A gameplay é muito similar a Temple Run, com o mesmo objetivo de ir o mais longe possível. Subway Surfers foi criado em 2012, pelos estúdios Kiloo e Sybo, com base na Dinamarca. Em Poki, as setas do teclado servem para controlar o jogo, que possui apenas modo single player.