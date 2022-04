Para baixar vídeos dos Instagram é preciso recorrer a aplicativos disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), já que não é possível fazer o download de forma nativa. Os softwares permitem salvar mídias postadas em diferentes seções da rede social, como Stories, Reels e feed. Os conteúdos podem ser salvos no celular ou compartilhados em outras plataformas, como TikTok e Kwai , o que facilita a reprodução de trends. A seguir, confira quatro aplicativos para baixar vídeos do Instagram .

1 de 5 Lista reúne quatro aplicativos para baixar vídeo do Instagram Stories e feed; conheça — Foto: TechTudo Lista reúne quatro aplicativos para baixar vídeo do Instagram Stories e feed; conheça — Foto: TechTudo

1. Story Saver for Instagram — Story Downloader

O Story Saver for Instagram — Story Downloader, disponível para celulares Android, requer que o usuário conceda as credenciais de login da rede social para baixar vídeos do Instagram Stories. Uma vez conectado, é possível visualizar, na aba "Histórias", todos os perfis seguidos e que postaram Stories recentemente. Para fazer o download da mídia, basta acessar o perfil desejado, tocar no story e apertar o botão de seta, que baixa o arquivo no dispositivo e permite compartilhá-lo em outras plataformas.

2 de 5 Story Saver for Instagram baixa conteúdos da rede social — Foto: Reprodução/Raquel Freire Story Saver for Instagram baixa conteúdos da rede social — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Também é possível baixar Stories de contas que você não segue, desde que o perfil escolhido seja público. Para isso, é necessário pesquisar, no ícone de lupa, pelo nome de usuário desejado e realizar o procedimento citado acima. Já para baixar conteúdos do feed, é preciso entrar na aba "Linha do Tempo", representada por uma casa. O aplicativo apresenta interface em português e possui propagandas.

Baixar vídeos do Instagram é um app para fazer o download das mídias a partir de links. Disponível na Google Play Store, a plataforma exige credenciais de login na rede social e permite baixar conteúdos mesmo de perfis privados. Basta ter acesso ao link do vídeo — que pode ter sido postado nos Stories, Reels ou feed — para que o aplicativo possa salvá-lo no smartphone.

3 de 5 Baixar vídeos do Instagram - A downloader for Instagram é um app de baixar vídeo do Instagram que salva vídeos privados — Foto: Reprodução/Raquel Freire Baixar vídeos do Instagram - A downloader for Instagram é um app de baixar vídeo do Instagram que salva vídeos privados — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Os clipes são salvos em formato MP4. Também é possível usar um recurso de extrair som, que baixa apenas o áudio do vídeo, em MP3. O aplicativo tem como idioma o português e possui anúncios, que podem ser temporariamente desativados ao assistir propagandas maiores.

O Instdown também baixa vídeo do Instagram por link, sem precisar de login se a mídia tiver sido postada em um perfil público. Contudo, para salvar clipes publicados em perfis privados, é necessário logar no Instagram. Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o app tem interface minimalista, com apenas o campo para colar a URL e o botão de baixar. Ao acionar o comando, o Instdown exibe o progresso do download e uma mensagem ao fim. Então, basta abrir a galeria do celular e acessar o clipe.

4 de 5 Instdown, aplicativo de baixar vídeos do Instagram, tem versões para iPhone (iOS) e Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Instdown, aplicativo de baixar vídeos do Instagram, tem versões para iPhone (iOS) e Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

O Story Saver for Instagram 2022 é um aplicativo disponível apenas para Android. Apesar do nome, ele permite baixar conteúdos também do feed. Para isso, é necessário fazer login na conta do Instagram. A interface é semelhante à do Story Downloader, e exibe as pessoas que o usuário segue já na tela principal.

5 de 5 Story Saver for Instagram 2022 baixa fotos e vídeos de Instagram em massa — Foto: Reprodução/Raquel Freire Story Saver for Instagram 2022 baixa fotos e vídeos de Instagram em massa — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Para procurar perfis, inclusive os fechados, basta usar a lupa. Ao acessar a página de alguém, é possível visualizar tudo o que foi postado nos Stories (nas últimas 24 horas) e feed. O diferencial do app é que ele consegue salvar várias fotos e vídeos ao mesmo tempo; basta selecioná-los.

