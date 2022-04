Quatro aplicativos para programar post no Instagram

Aplicativos para programar post no Instagram podem ajudar a gerenciar contas na rede social. O funcionamento do recurso varia de acordo com as plataformas, disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ). Later e Buffer , por exemplo, enviam notificações no horário programado do post para lembrar o usuário de realizar a publicação. Já serviços como Preview e Planoly, contam com ferramenta de auto-publicação. A seguir, veja como programar post no Instagram pelo celular.

Vale ressaltar ainda que as próprias plataformas têm opções para agendar de maneira nativa as publicações. No Instagram, é possível programar posts automaticamente via Facebook Creator Studio. Veja o tutorial aqui.

O Later é um dos aplicativos que permitem programar postagens no Instagram. Para isso, basta escolher e importar imagens ou vídeos na aba "Media", escrever uma descrição e agendar um horário. Então, no período pré-estabelecido, a plataforma enviará uma notificação para lembrar que a publicação deve ser feita, já que a versão mobile não possui recurso de auto-publicação.

O app ainda conta com outras ferramentas que permitem usá-lo como um gerenciador de rede social, como a de ver prévia do feed. Com interface toda em inglês, o Later está disponível para download em celulares Android, iPhone (iOS) e Web.

Disponível para Android e iPhone (iOS), o Preview permite programar postagens no Instagram de duas formas. Para fazer o procedimento de forma gratuita, basta tocar no ícone de "+", adicionar uma mídia e definir um horário de postagem, que aciona um lembrete para o usuário fazer o post. Já para publicar conteúdos automaticamente, é necessário assinar a versão Premium, que custa US$ 14.99 mensais (cerca de R$ 70, em conversão direta).

O plano pago ainda oferece outras funções extras, como ideias de legenda e hashtags. O app, que permite planejar fotos, vídeos, Stories e carrosséis, também oferece análises de desempenho do perfil. Assim, é possível identificar os melhores horários para fazer publicações e gerenciar a conta da melhor forma.

3. Planoly

O aplicativo Planoly permite fazer até 30 posts automáticos no Instagram de graça. Além de programar publicações para o feed e Stories, o app possibilita acionar somente um lembrete para fazer a postagem manualmente no horário definido. Para programar mais do que o limite estabelecido na versão gratuita, o Planoly conta com uma versão Premium, que custa US$ 9 por mês (cerca de R$ 42, em conversão direta).

Com a assinatura, o usuário ainda tem acesso a outros recursos, como uploads ilimitados, análises avançadas da conta, informações de curtidas e comentários, e aumento e queda de seguidores. Para criar e configurar posts, basta tocar no ícone de "+", localizado na tela inicial.

O Buffer também é um planejador de postagens para o Instagram. Após fazer a integração da conta do Instagram e Facebook na plataforma, o usuário pode começar a usar os recursos de gerenciamento. Na tela inicial, há um ícone de caneta. Ao pressionar sobre ele, vá em "Write a post" para configurar a postagem. Adicione imagem ou vídeo, legenda e defina um horário para receber o lembrete da postagem em forma de notificação.

O app, com interface em inglês, não possui recurso de autopublicação de posts no Instagram. No entanto, o Buffer traz outros recursos de gerenciamento, como análises de desempenho e visualização de postagens programadas. A versão gratuita permite fazer o upload de 30 posts por mês, enquanto a assinatura premium custa cerca de R$ 23, com upload ilimitado e planejamento de Stories.

