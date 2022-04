Quatro apps para ver Stories anonimamente no Instagram

1 de 5 Aplicativos para ver Stories do Instagram anonimamente: conheça opções para Android e iOS — Foto: Luke van Zyl/Unsplash Aplicativos para ver Stories do Instagram anonimamente: conheça opções para Android e iOS — Foto: Luke van Zyl/Unsplash

1. SilentStory for Instagram

Com o SilentStory, o usuário pode ver Stories anonimamente no instagram. É preciso logar com as credenciais da rede social para usar a plataforma, que ordena perfis com Stories ativos em colunas e fileiras. Para assistir aos conteúdos de forma privada dentro do app, basta tocar na foto da conta desejada. Também é possível procurar por pessoas na barra de pesquisa localizada no topo da tela.

2 de 5 SilentStory for Instagram permiti assistir 15 Stories anonimamente a cada 12 horas no plano grátis — Foto: Reprodução/Marcela Franco SilentStory for Instagram permiti assistir 15 Stories anonimamente a cada 12 horas no plano grátis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O recurso, porém, só funciona com perfis públicos. Os primeiros 15 Stories podem ser assistidos de forma gratuita; para ver mais que isso, é necessário esperar 12 horas. O serviço está disponível para celulares Android e conta com interface simples e navegação intuitiva. Em testes feitos pelo TechTudo, o app funcionou bem.

2. Blindstory

Outro aplicativo para ver story no modo anônimo é o Blindstory. Após digitar usuário e senha do Instagram, uma tela apresenta os ícones e nomes de usuários das pessoas seguidas. Ao tocar sobre uma foto, os Stories são exibidos na tela. O app, que mostra a quantidade de Stories disponíveis em cada perfil, ainda tem uma função para baixar as fotos e vídeos compartilhados.

3 de 5 BlindStory integra a lista de apps que permitem visualizar Stories do Instagram de forma anônima — Foto: Reprodução/Marcela Franco BlindStory integra a lista de apps que permitem visualizar Stories do Instagram de forma anônima — Foto: Reprodução/Marcela Franco

A plataforma só funciona com perfis públicos, e também permite pesquisar por contas através de uma barra de busca. Na versão gratuita, são liberados 15 postagens a cada 12 horas, assim como o SilentStory for Instagram. O TechTudo testou o Blindstory, disponível para Android e iOS, e conseguiu ver Stories anonimamente online sem dificuldades.

3. Story Saver

Além de oferecer o recurso para visualizar Stories do Instagram de perfis públicos de forma anônima, o Story Saver também permite salvar qualquer conteúdo postado na rede social. Após fazer o login na plataforma com as credenciais da conta do Instagram, o app exibe, em formato de feed, a foto de perfil e nome de usuário das pessoas seguidas.

4 de 5 Story Saver: app para ver Stories do Instagram requer credenciais da rede social — Foto: Reprodução/Marcela Franco Story Saver: app para ver Stories do Instagram requer credenciais da rede social — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Para ver todos os Stories postados por um usuário, basta tocar na foto dele. Se quiser conferir o conteúdo em tela cheia e baixá-lo, aperte sobre a foto ou vídeo. A principal diferença do Story Saver em relação aos outros apps da lista é que este exibe anúncios durante a visualização dos conteúdos. No entanto, ele não possui um limite de Stories para assistir. O Story Saver está disponível apenas para Android.

4. LOOK Insta Follow Story Ghost

Disponível apenas para iOS, o aplicativo LOOK Insta Follow Story Ghost dispensa a necessidade de fazer login com a conta do Instagram. Para usar o recurso de visualização de Stories anonimamente na plataforma, basta adicionar perfis em uma lista de favoritos e conferir o histórico de pesquisa.

5 de 5 LOOK Insta Follow Story Ghost é uma opção para iPhones — Foto: Reprodução/Marcela Franco LOOK Insta Follow Story Ghost é uma opção para iPhones — Foto: Reprodução/Marcela Franco

A interface do app é simples, com uma barra de pesquisa para digitar a conta cujos Stories você deseja visualizar. Ao pesquisar por um nome de usuário, a ferramenta te redireciona para o perfil buscado. É possível, então, ver destaques, Stories e posts. Um diferencial do Story Ghost é o recurso modo escuro, que pode ser acionado no ícone de engrenagem. A função confere ainda mais discrição ao ato de ver Stories anonimamente.

