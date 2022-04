As impressoras aproveitaram o avanço tecnológico e evoluíram bastante nos últimos anos. Hoje, por exemplo, é fácil encontrar modelos que pareiam diretamente com o celular , não havendo a necessidade de ter um computador para operar o aparelho. Algumas funções, no entanto, ainda são desconhecidas pelos usuários que estão acostumados com as características antigas do eletrônico.

Além das funcionalidades básicas como imprimir, escanear e copiar, modelos mais modernos trazem especificidades que facilitam o cotidiano de quem os utiliza. Por isso, o TechTudo separou quatro funções de impressoras que você talvez não conheça.

2 de 6 Impressoras estão mais potentes e inteligentes, com funções que facilitam o cotidiano do usuário — Foto: Reprodução/Epson Impressoras estão mais potentes e inteligentes, com funções que facilitam o cotidiano do usuário — Foto: Reprodução/Epson

1. Imprimir pelo celular ou nuvem

3 de 6 Imprimir via nuvem ou smartphone pode salvar um tempo precioso — Foto: Reprodução/Epson Imprimir via nuvem ou smartphone pode salvar um tempo precioso — Foto: Reprodução/Epson

Com alguns modelos, é possível imprimir arquivos diretamente da nuvem, a partir de qualquer dispositivo que tenha acesso a esse recurso. Em alguns casos, ainda é possível realizar impressões de qualquer lugar, não sendo necessário ocupar o mesmo ambiente que a impressora.

Se o seu aparelho não tem essa opção, é provável que ela permita a impressão pelo smartphone. Geralmente, essa função é realizada por meio do aplicativo da fabricante escolhida. Para ativar, basta instalar o app, estar conectado ao mesmo Wi-Fi da impressora, configurar de acordo com as instruções do próprio software e imprimir seu documento. Alguns modelos com essa função são a Ecotank L4260, da Epson, que custa R$ 1.459, e a Tank 517, da HP, vendida por R$ 1.199 na Amazon.

É válido lembrar que algumas impressoras possuem entrada para USB ou cartão de memória, sendo útil para salvar os documentos digitalizados. Dessa forma, se houver alguma falha no sistema, não haverá perda dos arquivos.

2. Modo silencioso

4 de 6 Alguns modelos mais novos podem evitar ruídos, aumentando o conforto na hora de utilizar o aparelho — Foto: Reprodução/HP Alguns modelos mais novos podem evitar ruídos, aumentando o conforto na hora de utilizar o aparelho — Foto: Reprodução/HP

Quem já precisou imprimir muitos documentos ou usar a impressora à noite, quando todos estão dormindo, sabe o quanto o som do aparelho pode incomodar — mas isso pode ser resolvido facilmente. Alguns modelos oferecem o modo silencioso, que promete fazer o mínimo de ruído possível.

Para que esse modo funcione, a impressão fica mais lenta, no intuito de diminuir os ruídos emitidos pelo dispositivo. Geralmente, os modelos que trazem esse recurso possuem um painel de controle, pelo qual é possível ativar ou desativar o modo silencioso. É preciso ressaltar que a função não deixa a impressora totalmente silenciosa, mas apenas minimiza os ruídos produzidos.

3. Imprimir sem tinta preta

5 de 6 Optar pela reposição de tinta ou cartucho da mesma marca pode fazer toda diferença a longo prazo — Foto: Reprodução/Epson Optar pela reposição de tinta ou cartucho da mesma marca pode fazer toda diferença a longo prazo — Foto: Reprodução/Epson

Já começou a imprimir um trabalho em preto e branco e no final a tinta começou a falhar ou acabou? Os dias de desespero e raiva podem ficar para trás. Com um truque simples, é possível imprimir o texto em tinta preta a partir do cartucho colorido. Neste caso, basta selecionar todo o texto e escolher o cinza bem escuro. Dessa forma, o cartucho colorido irá liberar os tons mais escuros, proporcionando uma cor que aparenta ser preto.

Depois, é preciso ficar atento ao recarregar a tinta preta. É necessário mudar os documentos para a cor preta e alterar a configuração de impressão, selecionando o modo escala de cinza ou, como é mais comum, preto e branco.

4. Economia de energia

6 de 6 Até a escolha de fonte para o texto pode ajudar a economizar — Foto: Reprodução/HP Até a escolha de fonte para o texto pode ajudar a economizar — Foto: Reprodução/HP

Outra função que pode ser esquecida ou desconhecida é o modo de economia de energia. É importante ressaltar que as especificidades dessa opção dependem do modelo, mas sua ativação tende a aumentar a vida útil do aparelho e economizar tinta e energia.

A maioria das impressoras de alta qualidade têm resolução padrão de 600 DPI ou superior, o que não é necessário se a qualidade da impressão não é uma pintura realista ou fotografia. Para se ter uma noção, 300 DPI já são considerados de alta qualidade — os jornais, por exemplo, costumam ser impressos utilizando 150 DPI. Dessa forma, para impressões cotidianas, o modo econômico não vai comprometer a qualidade do conteúdo.

Uma solução para as impressoras que não vêm com o recurso de economia de energia é configurar manualmente a resolução do documento a ser impresso. Diminuindo um pouco a qualidade da impressão, seu documento ficará pronto mais rápido, gerando economia de energia e tinta, o que é bom para o meio ambiente e para o bolso.