Revenge porn: 6 dicas para se proteger contra o vazamento de fotos íntimas

Vale lembrar que a única garantia para não ser vítima de revenge porn é não compartilhar fotos ou vídeos íntimos. No entanto, quem decidir enviar conteúdos privados para o parceiro pode se cercar de alguns cuidados para não ter a intimidade exposta sem consentimento na Internet. O TechTudo listou seis dicas para se proteger contra o vazamento de materiais íntimos online.

1. Nunca compartilhe fotos íntimas

A melhor forma de assegurar a privacidade da sua intimidade é não compartilhar fotos íntimas. Assim, não existirá nenhum conteúdo comprometedor que possa ser vazado na Internet. Além de não publicar nudes em redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, é preciso evitar o envio desse tipo de conteúdo em mensageiros como o WhatsApp.

Mesmo que o usuário confie em quem está recebendo a foto, esta pessoa pode ter o computador hackeado ou sofrer um roubo, o que faz com que o conteúdo explícito que lhe foi enviado esteja fora do seu controle. Vale ressaltar, entretanto, que a maioria dos casos de revenge porn acontecem após términos de relacionamentos.

2. Não exiba seu rosto nas fotos

Se a pessoa ainda quiser compartilhar nudes, deve se cercar de cuidados para impedir possíveis vazamentos. Um deles consiste em evitar mostrar o rosto, prática que contribui para dificultar a identificação do remetente. Prefira focar apenas no corpo ao capturar as imagens. Além disso, também é importante deixar de fora do registro outras particularidades que possam ajudar a identificar o dono da imagem, como tatuagens ou piercings.

3. Use aplicativos que permitem o envio de fotos autodestrutivas

O WhatsAppé um aplicativo frequentemente usado para a troca de nudes entre casais. Em uma de suas últimas atualizações, o mensageiro passou a permitir que os usuários enviem fotos de visualização única, ou seja, que se autodestroem após a abertura. Essas mídias têm prazo de validade e não ficam salvas na galeria do destinatário. Ainda assim, vale ressaltar que nada impede que o usuário tire um print.

O Snapchat também oferece um recurso similar. Nele, é possível delimitar por quantos segundos o usuário pode visualizar o conteúdo. Diferente do WhatsApp, porém, o aplicativo notifica o remetente caso o receptor tire um print de sua imagem. O mesmo ocorre ao enviar uma imagem autodestrutiva pelo Direct do Instagram. O alerta torna o uso dos dois últimos aplicativos uma opção mais interessante.

4. Proteja seus dispositivos com senha

5. Armazene as fotos em local seguro

Manter fotos e vídeos íntimos armazenados em e-mails e históricos de conversas de redes sociais é uma atitude arriscada, já que esses canais podem ser facilmente acessados por invasores. O mesmo vale para serviços em nuvem como Google Drive, Dropbox e iCloud. Caso deseje guardar os conteúdos no celular ou no computador, faça-o em pastas com senha ou encriptadas. Para um armazenamento seguro, porém, recomenda-se usar dispositivos externos, como pen-drives ou HDs. Assim, é possível minimizar o risco de vazamento.

6. Use plataformas especializadas na prevenção de vazamento de fotos íntimas

Existem plataformas que ajudam na prevenção de casos de revenge porn. É o caso do StopNCII.org, iniciativa lançada com apoio da Meta. O serviço busca prevenir de forma ativa o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento (NCII, na sigla em inglês), especialmente fotos e vídeos de mulheres. Para isso, os usuários devem criar uma solicitação de ajuda por meio do portal.

Após o envio das fotos ou vídeos cujo vazamento é temido para o sistema, a tecnologia cria um código numérico para cada arquivo. Esse código funciona como uma espécie de impressão digital da foto, de forma que, quando alguém tentar publicar a mesma imagem em uma das redes sociais da Meta, as empresas participantes poderão detectar a tentativa de exposição. De acordo com a Meta, a empresa não tem acesso às imagens; apenas envia o código para os servidores e rastreia a sequência numérica caso seja a foto enviada a outras pessoas.

Com informações de Independent, SheKnows e Panda Security

