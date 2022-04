Roteador Asus: veja 5 modelos por a partir de R$ 339

A Asus oferece amplo portfólio de roteadores no Brasil. A empresa taiwanesa oferece modelos que podem ser usados tanto para residências como para o ambiente corporativo. Além disso, pode ser interessante para usuários que buscam um produto potente para jogos. A opção mais barata da lista é o Asus ‎RT-AC59U, que tem quatro portas LAN Gigabit com cada entrada tendo 1 GB/s de taxa de transferência por preços a partir de R$ 339 .

O Asus RT-AC59U tem suporte ao dual-band sendo 600 Mb/s para a frequência 2,4 GHz e 867 Mb/s para 5 GHz. Em relação à rede cabeada, o aparelho tem quatro portas LAN Gigabit com cada entrada tendo 1 GB/s de taxa de transferência. Além disso, também tem uma entrada USB 2.0 Asus AiDisk para compartilhamento de arquivos de rede local e remotamente para compartilhamento. A ficha técnica fica completa com suporte a NAS para uma melhor transferência dos dados. O roteador é vendido na Amazon por preços a partir de R$ 339.

O acessório pode ser todo controlado pelo aplicativo de configuração. É possível fazer uma configuração personalizada para cada aparelho conectado, escolhendo qual a taxa de download e upload que cada dispositivo irá receber. No site da Amazon, diversos compradores do modelo elogiaram a facilidade para configurar o roteador e o alcance do sinal de Wi-Fi.

Prós : facilidade para configurar pelo aplicativo e controle parental

: facilidade para configurar pelo aplicativo e controle parental Contras: a cobertura do aparelho pode não ser tão ampla em ambientes grandes

O Asus RT-AC86U promete antenas de alto desempenho junto com AUS AiRadar e Range Boost que eliminam pontos mortos no ambiente em que o aparelho for instalado. O processador de núcleo duplo de 64 GB transfere os dados de forma mais rápida. Já o sistema AiProtection bloqueia e neutraliza ameaças de segurança na internet para todos os dispositivos que estiverem conectados. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 1.358.

O roteador ainda conta com a tecnologia quad-stream de 5 GHz para lidar com as redes domésticas mais movimentadas. Além disso, a velocidade de conexão AC29000 Wi-Fi é aumentada com NitroQAM e prometem jogos online sem atraso. O produto recebeu nota 4,4 de 5 no site da Amazon com elogios de usuários para a facilidade de instalação do produto.

Prós : elimina áreas sem cobertura Wi-Fi do ambiente

: elimina áreas sem cobertura Wi-Fi do ambiente Contras: preço elevado

O RT-AX92U trabalha em tri-band com velocidade de rede total de cerca de 4804 Mb/s na banda 5GHz-2. O roteador conta também com as tecnologias OFDMA e MU-MIMO para uma transmissão mais estável mesmo com múltiplos dispositivos conectados. Ele também fornece suporte para a tecnologia Asus AiMesh, que permite misturar vários modelos de routers da Asus para melhorar o Wi-Fi. Esta opção é encontrada por R$ 3.190.

No quesito segurança, o modelo tem AiProtection Pro para manter seguro todos os dispositivos ligados à rede e o controle parental avançado para controlar a utilização da internet. Para games, a tecnologia Adaptive QoS prioriza os jogos, enquanto o Wtfast procura e fixa o caminho mais curto entre o dispositivo gaming e o servidor de jogos, minimizando o ping e lag nos jogos. O produto está bem avaliado no site da Amazon com nota 4,5 de 5.

Prós : prioriza dispositivos gamers, minimizando o ping e lag nos jogos

: prioriza dispositivos gamers, minimizando o ping e lag nos jogos Contras: relatos de que a conexão fica instável quando configurado para o desempenho máximo

O Asus RT-AX88U tem uma CPU de 1,8 GHz quad-core 64 bits que prometem um melhor processamento dos dados. A largura de banda é de 160 MHZ e a tecnologia 802.11AX para garantir uma maior transferência de dados do dispositivo para a rede. O Wi-Fi tem transferência de 6.000 Mb/s em sistema dual-band, sendo 1.148 Mb/s (2,4 GHz) e 4.804 Mb/s (5 GHz). O produto promete uma boa cobertura para ambientes amplos por cerca de R$ 3.273.

O acessório conta ainda com oito portas LAN e suporte para MU-MIMO e tecnologia OFDMA, que otimizam o uso de diversos aparelhos ao mesmo tempo. Com as tecnologias de AI Radar e Range Boost, o aparelho consegue detectar os aparelhos conectados no momento e mandar todo o Wi-Fi para eles.

Prós : ampla cobertura de espaços grandes e possibilidade de criação de rede de hóspede

: ampla cobertura de espaços grandes e possibilidade de criação de rede de hóspede Contras: preço elevado

O ROG Rapture GT-AC5300 , da Asus atua em tri-band, sendo 1Gb/s na banda 2,4 GHz e até 2,16 Gb/s em cada uma das duas bandas 5 GHz. O roteador promete uma melhor estabilidade e otimização da rede. Ele pode ser uma boa escolha para quem precisa conectar diversos aparelhos, por exemplo. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 4.349 para adquirir o produto.

Este modelo vem com quatro portas LAN, duas portas USB de 3.0 e 2.0. As oito antenas se dividem em quatro para transmissão e quatro para recepção. No site da Amazon, usuários do produto relatam a excelência do funcionamento do roteador.

Prós : diversas configurações que melhoram o desempenho da rede

: diversas configurações que melhoram o desempenho da rede Contras: preço elevado

