Roteador com Wi-Fi 6: 7 modelos para ter uma internet mais potente

Já o Deco X20, da TP-Link, é um roteador mesh que promete criar uma rede para fornecer internet para a casa toda por valores que partem de R$ 1.550. Outra alternativa é o Asus RT-AX82U, que traz iluminação RGB e tem foco em games por cerca de R$ 2.599. Confira a seguir sete roteadores Wi-Fi 6 para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Roteador com Wi-Fi 6: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 392 e R$ 2.599 — Foto: Divulgação/TP-Link Roteador com Wi-Fi 6: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 392 e R$ 2.599 — Foto: Divulgação/TP-Link

1. Mercusys MR70X - a partir de R$ 392

O Mercusys MR70X é um roteador com tecnologia Wi-Fi 6 que atinge a velocidade de até 1,8 Gb/s (1.201 Mb/s na banda de 5 GHz e 574 Mb/s na banda de 2,4 GHz). As tecnologias OFDMA e MU-MIMO permitem a transmissão simultânea para vários dispositivos, o que deve melhorar a eficiência geral da rede. Suas antenas multidirecionais proporcionam um Wi-Fi forte para todo o ambiente e a segurança fica por conta do WPA3. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 392.

O MR70X minimiza a interferência de sinais vizinhos e trabalha de forma inteligente escolhendo a melhor rede para cada dispositivo. O modo Access Point permite transformar uma rede com fio em uma rede sem fio e oferece a possibilidade da configuração em massa dos roteadores. Na Amazon, o produto recebeu elogios em relação ao custo-benefício.

Prós : possibilidade de programar o horário de funcionamento, o que reduz o consumo de energia

: possibilidade de programar o horário de funcionamento, o que reduz o consumo de energia Contras: relatos de dificuldade de uso em dispositivos mais antigos

2 de 8 Mercusys MR70X traz antenas multidirecionais — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys MR70X traz antenas multidirecionais — Foto: Divulgação/Mercusys

O Archer AX10 é um roteador dual-band de 1,5 Gb/s (1.201 Mb/s na banda de 5 GHz e 300 Mb/s na banda de 2.4 GHz). A resposta é instantânea devido à CPU com três núcleos. Segundo a marca, a tecnologia Beamforming proporciona uma ampla cobertura e concentram o sinal individualmente em cada usuário da rede. O modelo tem cinco portas LAN para conexões com cabo e pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 408.

As latências são reduzidas pelas tecnologias OFDM e MU-MIMO e toda a configuração do sistema pode ser feita pelo aplicativo Tether. Além disso, permite a configuração em massa dos roteadores e recebeu nota 4,6 de 5 na Amazon.

Prós: boa velocidade e fácil instalação

boa velocidade e fácil instalação Contras: não possui a função WDS (repetidor de sinal)

3 de 8 Roteador Acher AX10, da TP-Link, traz a sexta geração de Wi-Fi — Foto: Divulgação/TP-Link Roteador Acher AX10, da TP-Link, traz a sexta geração de Wi-Fi — Foto: Divulgação/TP-Link

O Linksys MR7350 é um roteador que oferece uma cobertura de até 140 metros quadrados, podendo suportar mais de 20 dispositivos conectados. O Wi-Fi 6 traz velocidades de até 1,5 Gb/s para suportar transmissão 4K, jogos e outras atividades que precisam de alta velocidade de internet. O equipamento ainda se compromete a eliminar as zonas mortas dentro do ambiente. Este produto é visto por valores a partir de R$ 1.182.

A tecnologia de conectividade é Ethernet. A instalação pode ser feita por meio do aplicativo da marca. No site da Amazon, está avaliado com nota 4,2 de 5, mas alguns compradores relataram dificuldade para instalar o aparelho pelo app da empresa.

Prós: elimina zona mortas no ambiente

elimina zona mortas no ambiente Contras: relatos de que o aplicativo de instalação não é muito fácil de usar

4 de 8 Linksys MR7350 oferece uma cobertura de até 140 metros quadrados — Foto: Divulgação/Linksys Linksys MR7350 oferece uma cobertura de até 140 metros quadrados — Foto: Divulgação/Linksys

O DIR-X5460 é um roteador dual-band que traz velocidades de até 5400 Mb/s (4.800 Mb/s em 5 GHz e 600 Mb/s em 2,4 GHz). Ele promete que o streaming 4K seja mais rápido e agradável, assim como os jogos online. O modelo conta com quatro portas LAN e uma porta WAN Gigabit para conectividades com fio mais rápidas. O modelo é encontrado por preços que partem de R$ 1.293.

O item acompanha tecnologias OFDMA e MU-MIMO para uma melhor comunicação de dados com mais dispositivos. A BSS Coloring elimina a interferência de outras redes Wi-Fi. Já a segurança fica por conta da criptografia de 123 bits. Usuários do roteador elogiam a facilidade de instalação do produto e deram nota 4,5 de 5 no site da Amazon.

Prós : fácil instalação e configuração inicial

: fácil instalação e configuração inicial Contras: funcionalidades do aplicativo para celular são muito básicas

5 de 8 D-Link DIR-X5460 tem seis antenas — Foto: Divulgação/D-Link D-Link DIR-X5460 tem seis antenas — Foto: Divulgação/D-Link

O Deco X20, da TP-Link, é um roteador mesh dual-band de até 1.800 Mb/s (1.201 Mb/s em 5 GHz e 574 Mb/s em 2,4 GHz). É possível criar uma rede unificada dentro do ambiente utilizando várias unidades do roteador que irão selecionar automaticamente a melhor conexão. O roteador promete proporcionar uma latência ultrabaixa nos jogos e bate-papo por vídeo. O produto é visto por cerca de R$ 1.550.

Toda a configuração é feita pelo aplicativo da Deco e a segurança é pela criptografia WPA3 e o TP-Link HomeCareTM, que fornece recursos personalizados, incluindo Controle dos Pais, Antivírus e Qualidade de Serviço (QoS) para garantir uma experiência online mais segura. No site da Amazon, usuários avaliaram o produto com nota 4,7 de 5.

Prós: design elegante

design elegante Contras: preço elevado

6 de 8 TP-Link Deco X20 é um roteador mesh que cria uma rede que promete melhorar a rede de cobertura do Wi-Fi — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Deco X20 é um roteador mesh que cria uma rede que promete melhorar a rede de cobertura do Wi-Fi — Foto: Divulgação/TP-Link

O Archer AX6000, da TP-Link, também é um roteador dual-band com até 5.952 Mb/s: 4804 Mb/s (5 GHz) e 1.148 Mb/s (2,4 GHz). Ele conta com uma porta WAN de 2,5 Gb/s, oito portas LAN e duas portas USB 3.0 em Tipo A e Tipo C. O processamento fica por conta da CPU quad-core de 1,8 GHz e dois coprocessadores que eliminam a latência. O produto é visto por cifras a partir de R$ 1.600.

A Band Sterring direciona o usuário para a banda menos congestionada e Airtime Fairness otimiza o uso do tempo. O aparelho conta com o TP-Link HomeCare, que promete fornecer toda a sua rede um serviço antimalware avançado, fornecendo antivírus, controle dos pais e QoS7. A configuração é feita pelo aplicativo Tether. Na Amazon o equipamento aparece com nota 4,3 de 5.

Prós: fácil de instalar e possibilidade de rede convidado

fácil de instalar e possibilidade de rede convidado Contras: relatos de lentidão na rede depois de alguns meses de uso

7 de 8 TP-Link Archer AX6000 conta com uma porta WAN de 2,5 Gb/s — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Archer AX6000 conta com uma porta WAN de 2,5 Gb/s — Foto: Divulgação/TP-Link

O RT-AX82U, da Asus, é um roteador dual-band que tem velocidade ultrafast de até 5.400 Mb/s com os canais Wi-Fi 6 (802.11ax) e 160 MHz. São quatro portas LAN sendo que uma das portas é dedicada a jogos, o que prioriza os dispositivos conectados em games. Além disso, oferece a possibilidade de minimizar a latência para jogos móveis com ajustes no aplicativo Asus Router.

Com a tecnologia Asus AiMesh é possível criar uma rede com maior cobertura. A marca ainda promete segurança por meio do Asus AiProtection Pro. O design do aparelho ainda traz uma iluminação RGB. No site da Amazon ele recebeu nota 4,6 de 5.

Prós: iluminação RGB

iluminação RGB Contras: preço elevado

8 de 8 Asus RT-AX82U Dual Band tem velocidades ultrafast de até 5400 Mb/s — Foto: Divulgação/Asus Asus RT-AX82U Dual Band tem velocidades ultrafast de até 5400 Mb/s — Foto: Divulgação/Asus

Com informações de Mercusys, Asus, D-Link, TP-Link

