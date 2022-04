Seis aplicativos para ouvir música offline no celular Android e iPhone

Já no Soundcloud, apesar das limitações de catálogo, é possível baixar e escutar canções gratuitamente. A seguir, saiba como ouvir música offline no celular com aplicativos de streaming.

1 de 7 Ficou sem Internet? Veja 6 apps para ouvir música offline no celular — Foto: Divulgação/Pexels Ficou sem Internet? Veja 6 apps para ouvir música offline no celular — Foto: Divulgação/Pexels

O Spotify, além de baixar músicas, permite criar playlists, compartilhar faixas com amigos e até visualizar letras. A interface do serviço é dividida em três abas: "Início", em que o app exibe sugestões baseadas em seu gosto musical; "Buscar" , que permite navegar por todas as seções e pesquisar por artistas e músicas; e "Sua Biblioteca", para ver playlists e faixas curtidas pelo usuário.

Para ouvir músicas offline no serviço, é necessário ser assinante de um dos planos disponíveis. Os valores iniciam em R$ 9,90, para o plano universitário, e podem chegar até R$ 34,90, para o plano família.

É importante lembrar que as faixas só podem ser tocadas sem internet se forem baixadas no celular. Para isso, toque nos três pontos, localizado ao lado do nome da música e, depois, vá em "Adicionar à Playlist". Na lista, ative o botão indicado e, então, o download será realizado.

2 de 7 É possível baixar playlists do Spotify para ouvir músicas offline — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível baixar playlists do Spotify para ouvir músicas offline — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O Deezer, assim como o Spotify, permite apenas que assinantes da plataforma possam ouvir música offline. Os planos iniciam em R$ 19,90 no Premium simples para uma pessoa, e podem chegar até R$ 34,90, na versão Família para até seis contas. O app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), também conta com recursos extra, como letras de músicas, rádio online e recomendações de canções e conteúdos.

Antes de ouvir algum podcast ou canção offline, é importante baixar a mídia pelo app do streaming. Por isso, caso queira fazer download de uma faixa, na tela de reprodução da música, toque nos três pontos localizado no topo da dela e, depois, vá em "Adicionar à playlist". Depois, vá até a página da lista e toque em "Download". As canções baixadas ficam disponíveis na aba "Favoritos".

3 de 7 Toque nos três pontos localizado no topo da tela para exibir a opção de baixar música no Deezer — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque nos três pontos localizado no topo da tela para exibir a opção de baixar música no Deezer — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O Soundcloud é a única opção da lista que permite ouvir músicas offline de forma grátis. Para isso, toque nos três pontos e escolha a opção "Adicionar à playlist". Na lista, toque sobre a música e, depois, aperte na faixa de reprodução localizada na parte de baixo da tela. O app, então, mostrará uma nova faixa de reprodução. O truque aqui é tocar no coração e esperar a música completa tocar para fazer o download.

No aplicativo de streaming de música, ainda é possível criar e organizar playlists, encontrar artistas e faixas, disponibilizar conteúdos e até mesmo interagir com outros usuários por meio de comentários em trechos específicos das canções. O aspecto negativo do app é o catálogo - que, por ser gratuito, pode deixar por desejar.

4 de 7 Truque permite escutar músicas offline pelo app Soundcloud — Foto: Reprodução/Marcela Franco Truque permite escutar músicas offline pelo app Soundcloud — Foto: Reprodução/Marcela Franco

No Tidal, para ouvir músicas sem precisar de internet, basta tocar no botão "Baixar", localizado na parte de cima dos álbuns ou playlists. Para o download de apenas uma faixa, adicione a canção em "Minha Coleção", tocando sobre os três pontos que ficam ao lado do nome da música. Então, toque em "Baixar" ou adicione à faixa em uma playlist criada. O conteúdo baixado ficará armazenado em "Conteúdo offline".

Vale ressaltar que o procedimento só está disponível para os assinantes da plataforma. Há dois planos possíveis: o HiFi, que reproduz faixas até 1411 kbps por um valor mensal de R$ 16,90 (individual) e R$ 25,35 (família, com até cinco contas); ou o HiFi Plus, que custa R$ 33,80 por mês e promete reprodução de músicas em até 9216 kbps. Vale destacar que estudantes universitários e do ensino médio pagam a metade dos valores do plano individual.

5 de 7 Tidal promete reproduzir faixas com alta qualidade sonora — Foto: Divulgação/Tidal Tidal promete reproduzir faixas com alta qualidade sonora — Foto: Divulgação/Tidal

5. Youtube Premium

Assinantes do Youtube Premium conseguem baixar vídeos de músicas pelo aplicativo do Youtube para visualizá-los sem conexão com a internet. Para isso, toque em "Download", localizado em baixo da tela do vídeo que desejar baixar. Os conteúdos ficarão armazenados na aba "Biblioteca", na pasta "Downloads".

Além de permitir baixar vídeos, assistir conteúdos com o celular bloqueado e ficar livre de anúncios, a assinatura dá direito ao serviço Youtube Music. Na opção, é possível fazer o download de músicas para ouvi-las offline. O valor do plano para estudante é R$ 12,50 por mês, enquanto o comum é R$ 20,90 mensal. O plano familiar, por sua vez, permite adicionar cinco pessoas por R$ 31,90 por mês.

6 de 7 Assinatura do Youtube Premium permite baixar músicas no Youtube Music para ouvir faixas offline — Foto: Reprodução/Marcela Franco Assinatura do Youtube Premium permite baixar músicas no Youtube Music para ouvir faixas offline — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O Apple Music, que também permite escutar faixas sem internet, possui um catálogo de 90 milhões de músicas e mais de 30 mil playlists. Na aba "Ouvir agora", é possível encontrar as faixas reproduzidas recentemente e os lançamentos do app. Há também a seção "Explorar", com seleções de playlists, e "Rádio", que permite sintonizar com estações próximas. Na aba "Biblioteca", o usuário pode ver músicas e listas salvas, e em "Buscar", é possível procurar faixas e artistas.

Para baixar músicas e ouvir canções offline, é preciso ser assinante de um dos planos da plataforma. Há o universitário, que custa R$ 8,50 mensais, o individual, de R$ 16,90, e o familiar, que oferece suporte até seis contas por R$ 24,90. Como assinante, basta tocar no ícone de download, representado por uma nuvem e seta ao lado do nome da música, e o arquivo baixado ficará disponível na aba "Biblioteca", na pasta "Músicas Baixadas".

7 de 7 Músicas baixadas ficam disponíveis na aba "Biblioteca" do app Apple Music — Foto: Divulgação/Apple Music Músicas baixadas ficam disponíveis na aba "Biblioteca" do app Apple Music — Foto: Divulgação/Apple Music

