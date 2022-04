Aplicativos para organizar feed do Instagram facilitam a composição de uma grade de fotos mais bonita e harmônica. Ferramentas como UNUM , Preview e A Color Story , disponíveis para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), permitem criar uma réplica do feed da rede social e movimentar as imagens na grade para descobrir qual a posição ideal de cada uma antes de publicar o post. A prática é útil tanto para marcas e influenciadores que desejam mostrar profissionalismo quanto para usuários comuns. A seguir, confira seis apps para organizar feed do Instagram e seus recursos.

O UNUM é um aplicativo bastante completo para todas as redes sociais. No Instagram, o app traz ferramentas próprias para criação de posts no feed e nos Stories, fazendo distinção entre contas pessoais e profissionais. Um dos recursos de destaque é a capacidade de criar montagens de fotos no perfil usando uma, duas ou três colunas, sejam verticais ou horizontais. A ferramenta não requer edição prévia das fotos; basta escolher a imagem para que o app faça o corte de acordo.

Essa e outras funções estão disponíveis no plano gratuito, que requer apenas fazer cadastro e conceder ao UNUM acesso à sua conta no Instagram. Outras funcionalidades, como a criação de posts com um mapa de cor, são exclusivas do plano Elite, que custa R$ 18,90 por mês ou R$ 159,90 por ano. O aplicativo tem versões para Android e iOS, além de extensão para Chrome.

O Preview é um gerenciador para Instagram disponível em celulares com Android e em iPhones (iOS). Ele permite criar posts para todos os segmentos da rede social — feed, Stories e Reels —, contando com ferramentas próprias para cada espaço. Para publicações no feed, o app fornece a possibilidade de incluir foto única ou em carrossel, fazer reposts, criar colagens, acessar banco de imagens gratuitas e mostrar seus nove posts mais populares (este último apenas para contas comerciais).

O plano gratuito é limitado a um usuário e um dispositivo, e não contempla o IGTV nem montagem de fotos em grade no feed. Para esses recursos, o Preview tem dois planos pagos: o Pro, que sai por US$ 7,99 ao mês (cerca de R$ 40, em conversão direta) ou US$ 79,99 (R$ 403) ao ano, e o Premium, cujos preços são de US$ 14,99 (R$ 75,50) mensais ou US$ 149,99 (R$ 756) anuais.

A Color Story é um app para organizar feed focado no design da grade. Ele permite organizar o grid a partir da cartela de cores, e dispõe de mais de 400 filtros e 120 efeitos para aplicar às fotos do Instagram. O aplicativo também possui ferramentas de edição como corte, redimensionamento, ajustes de saturação e curva de cor. Como o A Color Story permite agendamento de publicações, é possível pré-visualizar o feed antes da postagem, sem ter que criar contas fake para testes.

Alguns filtros e recursos são exclusivos do plano pago, que custa R$ 96,99 ao ano, mas também pode ser comprado de forma avulsa, com valores variados. O app A Color Story tem interface em inglês e pode ser baixado gratuitamente na App Store e na Google Play Store.

4. VSCO

O VSCO Cam é um conhecido editor de imagens para celulares Android e iOS. Ele fornece uma enorme gama de ajustes e controles, permitindo cortar fotos no formato 1:1 do feed do Instagram, rotacionar, aplicar vinhetas e bordas, além de uniformizar a paleta de cores das fotos com os filtros. A aba "Estúdio" também funciona como um pré-visualizador do perfil, já que a distribuição e espaçamento das imagens obedece às regras aplicadas no Instagram.

O app pode ser usado gratuitamente, bastando realizar login com Google, Snapchat, Facebook, celular ou e-mail. A assinatura do VSCO, que custa R$ 41,99 por mês ou R$ 104,99 por ano, dá direito a predefinições exclusivas e ferramentas de edição de vídeo, entre outros recursos avançados.

5. Planoly

O Planoly é um aplicativo específico para planejamento do Instagram. Também disponível para os sistemas da Apple e Google, o gerenciador permite incluir múltiplas contas, suas e/ou de terceiros, sendo uma ferramenta projetada para quem trabalha com marketing digital. Em cada perfil, ele exibe as fotos organizadas da mesma forma como no Instagram, possibilitando definir alerta com data e hora para publicar.

Além da versão gratuita, o Planoly reúne os planos iniciante, de US$ 11,25 (R$ 56,70, em conversão direta); crescimento, com preço mensal de US$ 19,50 (R$ 98,30); e profissional, que sai por US$ 36,50 (R$ 184). Entre as ferramentas pagas estão inclusas métricas avançadas, primeiro comentário automático e compartilhamento no Twitter.

6. Later

Com versões para Android e iOS, o Later é um planejador de publicações compatível com Instagram e outras plataformas, tais como Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn e TikTok. O aplicativo é capaz de postar automaticamente os posts agendados, além de contar com um visualizador de feed para mostrar como tudo será exibido para os seguidores do perfil. Para isso, o usuário não precisa pagar assinatura; basta que a conta do Instagram seja conectada a uma página do Facebook.

O plano grátis também conta com recursos de salvar legendas e hashtags, editar mídia e adicionar uma página para redirecionamento de tráfego no link da bio. Quem quiser acesso a mais funcionalidades, como sugestões de hashtags, melhor horário para postar e planejamento de Stories, terá que contratar um plano pago. As três opções são o iniciante, que custa US$ 15 por mês (R$ 75,60, em conversão direta); o crescimento, com preço de US$ 40 mensais (R$ 201,60); e avançado, que sai por US$ 80 (R$ 403,20).

