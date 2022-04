Seis apps que vão te ajudar a economizar nas compras de mercado

Aplicativos de compras disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) podem ajudar os consumidores a economizar na hora de ir ao mercado. Uber Eats , Rappi , iFood e Zé Delivery são exemplos de apps que permitem gastar menos graças a recursos como cupons de desconto e promoções relâmpagos. Ferramentas como Facily , para comprar produtos em grupo com preço de atacado, e Listonic , que monitora o valor total da lista de compras antes de o comprador chegar ao caixa, também são úteis. A seguir, veja seis aplicativos de compras para gastar menos no mercado.

1 de 7 Apps de mercado barato ajudam a economizar nas compras; veja lista — Foto: Marcela Franco/TechTudo Apps de mercado barato ajudam a economizar nas compras; veja lista — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como descobrir o que foi comprado no Mercado Pago? Veja no Fórum do TechTudo

Em parceria com a Cornershop, o Uber Eats permite fazer compras em supermercados, lojas de conveniência, farmácias e outros estabelecimentos. O usuário compra os produtos em um estabelecimento cadastrado na plataforma e, após realizar o pagamento, recebe os itens em casa. Na tela inicial, é possível conferir os mercados próximos e, ao tocar sobre os ícones de lojas, dá para verificar os produtos em destaque, buscar por corredores e checar os últimos pedidos realizados.

2 de 7 Uber Eats encerra delivery de restaurantes para focar nos pedidos e entregas de mercado — Foto: Reprodução/TechTudo Uber Eats encerra delivery de restaurantes para focar nos pedidos e entregas de mercado — Foto: Reprodução/TechTudo

O app de mercado costuma enviar cupons promocionais para os consumidores no e-mail cadastrado. Entre as opções oferecidas estão frete grátis, descontos e até mesmo créditos para fazer compras. Ao aplicar os códigos, é possível diminuir o valor total das compras. Vale destacar que os pagamentos devem ser feitos por meios digitais, como Pix e cartão de crédito ou débito.

A plataforma Rappi faz delivery de diversos produtos, inclusive itens de mercado. O aplicativo conta com cerca de 30 supermercados parceiros, e estabelecimentos que vão de atacados a mini mercados. O tempo de espera para as compras chegarem pode variar de 30 minutos a uma hora, dependendo da loja. Também é possível programar um horário para receber os produtos, o que permite fazer compras de mercado durante o intervalo do trabalho, por exemplo, e recebê-las ao chegar em casa.

A área de supermercados pode ser acessada ao tocar no ícone de cestinha, localizado no topo da tela inicial. Para fazer pedidos, basta tocar em uma loja, selecionar os produtos desejados e adicionar os itens ao carrinho. Para concluir o pedido, é preciso adicionar os dados de pagamento, opção de envio e confirmar endereço de entrega.

3 de 7 Superapp Rappi tem seção exclusiva para compras de mercado — Foto: Reprodução/Marcela Franco Superapp Rappi tem seção exclusiva para compras de mercado — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Ao tocar sobre o ícone de uma loja, na parte superior da tela, é possível acessar as promoções válidas do estabelecimento, que variam entre descontos no valor total da compra e frete grátis. Além disso, o app geralmente envia, por notificações push, envios grátis e descontos para consumidores selecionados. A assinatura Rappi Prime, que custa R$ 34, promete frete grátis ilimitado em todas as lojas parceiras do app.

Facily é um aplicativo de compras em grupo. Por isso, os produtos são oferecidos a preço de atacado, que costumam ser mais baratos do que os praticados em supermercados. Na tela inicial do app, a plataforma disponibiliza itens de mercado em destaque. Ao encontrar algum produto interessante, é possível convidar amigos para comprar a mercadoria coletivamente.

Após concluir a compra, o consumidor deve esperar a Facily liberar o pedido para retirada em um dos pontos da empresa. O app ainda recompensa quem convidar amigos para a plataforma com moedas de ouro, que podem ser usadas para participar de sorteios de produtos de mercado ou conseguir descontos nas compras.

4 de 7 Facily promete ser um app de compras baratas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Facily promete ser um app de compras baratas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O serviço está disponível na cidade de São Paulo e nos municípios da Grande São Paulo, assim como em Campinas, Atibaia, Sorocaba, Itú e Belo Horizonte. Na página do aplicativo na Google Play Store, o Facily é avaliado com nota 3/5. Apesar de os usuários elogiarem a proposta do serviço, há diversos comentários reclamando do cancelamento de pedidos, falhas na entrega e falta de explicação da empresa.

Listonic é um aplicativo que permite organizar a lista de compras de mercado sem precisar digitar item por item, ação que ajuda a poupar tempo. Para criar uma lista, basta tocar no botão "+" na tela inicial do app, nomeá-la e então apertar o nome dos produtos. O app, para facilitar o processo, divide os itens por categorias, como beleza e higiene pessoal, bebidas, vegetais, produtos de limpeza e mais. Na hora da compra, à medida que os itens são colocados no carrinho, o usuário pode riscá-los da lista.

5 de 7 App para fazer lista de mercado: conheça o Listonic — Foto: Reprodução/Marcela Franco App para fazer lista de mercado: conheça o Listonic — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Outra funcionalidade interessante do Listonic é o controle de gastos, que permite adicionar o valor das mercadorias para calcular o valor da compra antes de chegar ao caixa do mercado. Assim, o consumidor evita surpresas desagradáveis na hora do pagamento. O aplicativo também possibilita compartilhar o documento com outras pessoas por e-mail.

Zé Delivery é um aplicativo de delivery de bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) e petiscos, preparados e entregues por estabelecimentos parceiros. Assim como outras plataformas que oferecem esse serviço, o app disponibiliza cupons de desconto e realiza ações promocionais com frequência, o que permite economizar nas compras.

6 de 7 App Zé Delivery promete entregar bebidas geladas na casa do cliente — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Zé Delivery promete entregar bebidas geladas na casa do cliente — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Os códigos obtidos devem ser inseridos antes de finalizar o pedido, pois, assim, o valor do cupom será descontado no pagamento. A empresa, que promete fornecer produtos no mesmo valor do mercado ou até mais em conta, tem como diferencial o fato de as bebidas chegarem geladas na casa do consumidor.

O iFood, aplicativo de delivery de restaurante conhecido por disponibilizar cupons de desconto, também permite que o usuário faça compras em supermercados parceiros da plataforma. O app possui uma área reservada para mercados, na qual o usuário pode navegar pelos itens disponíveis e adicionar os produtos ao carrinho, além de verificar os estabelecimentos e produtos em promoção. Para mais, o app também permite criar uma lista de compras para o usuário não esquecer do que precisa ser comprado.

7 de 7 iFood oferece cupons de desconto para economizar em compras de mercado — Foto: Reprodução/Marcela Franco iFood oferece cupons de desconto para economizar em compras de mercado — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Veja também: Como cadastrar um código de desconto no iFood