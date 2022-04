Seis formas 'bizarras' de usar o Pix que vão surpreender você

O Pix se tornou um dos métodos de pagamento mais populares do país. Segundo relatório da Federação Brasileira de Bancos ( Febraban ), 71% dos brasileiros utilizam ou já utilizaram o sistema do Banco Central desde novembro de 2020, data de seu lançamento. Mas engana-se quem pensa que o Pix é usado apenas para enviar dinheiro de forma instantânea: o método já foi empregue de diversas formas inusitadas que destoam do objetivo original.

Alguns usuários aproveitam a possibilidade de escrever um pequeno texto de identificação do pagamento para outros fins, como tentar se reconciliar com ex-namorado, paquerar desconhecidos e até perseguir ex-companheiros, em um caso que gerou prisão. Além disso, o Pix também pode servir de presente de aniversário ao ser exibido em bolos temáticos. O TechTudo lista, a seguir, seis casos em que o Pix foi usado de forma curiosa.

1. Pedido de desculpas para reatar namoro

Poucos meses após o lançamento do Pix, uma jovem viu no método de pagamento a única forma de se comunicar com o ex-namorado, que havia terminado o relacionamento por causa de uma traição e bloqueado seus perfis em todas as redes sociais. A solução encontrada pela moça foi enviar várias transferências de R$ 0,01 para o rapaz, acompanhadas de pedidos de desculpas no campo voltado para a identificação do pagamento.

De acordo com o Banco Central do Brasil, não há como bloquear o recebimento de Pix de um pagador específico. Para evitar o aborrecimento, a instituição orientou o rapaz a cancelar o recebimento de notificações no aplicativo do banco – os pagamentos (e as mensagens da ex), contudo, continuariam sendo recebidos normalmente na conta e poderiam ser visualizados no extrato bancário.

A estratégia da jovem, porém, parece não ter dado certo. De acordo com um primo do ex-namorado, as desculpas não foram aceitas, e o relacionamento não foi reatado.

2. Reclamação contra presidente do clube de futebol

Também utilizando o campo de descrição do Pix, um torcedor do Potiguar de Mossoró fez um protesto contra o presidente do time. Em março de 2021, ele enviou uma doação de R$ 0,01 para a conta do clube e escreveu, na identificação da transação, a seguinte frase: “Fora Benjamim. O Potiguar não precisa de você”. A reclamação se dirigia a Benjamim Machado, então mandatário do time.

O print do comprovante do Pix viralizou nos grupos do WhatsApp na época da transação, quando a equipe encarava uma crise no futebol, tendo perdido as duas primeiras partidas do campeonato potiguar. O técnico português Luís Miguel também havia acabado de deixar o clube. O Pix, portanto, fora disponibilizado para que a torcida pudesse enviar doações e colaborar com a situação financeira do time, abalada com a paralisação ocasionada pela pandemia de Covid-19.

3. Stalking e ameaça a ex-companheiros

Assim como a jovem citada acima, um idoso de 67 anos de Fortaleza também usou o Pix para enviar mensagens com pedidos de desculpas para a ex-namorada, que havia bloqueado seus perfis nas redes sociais. No entanto, a situação virou caso de polícia quando o homem passou a usar o método para perseguir e ameaçar a ex-companheira. Ele enviava várias transações com valores como R$ 0,01 e R$ 1,50, acompanhadas de textos como “estou com saudades” ou “retire o processo”.

O homem não aceitava o fim do relacionamento, e a mulher já havia registrado anteriormente o caso na delegacia, com pedido de medidas de proteção. Após o envio das inúmeras transações via Pix com mensagens de importunação, ele foi detido em 8 de março, na própria residência, e encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza por ter descumprido a medida protetiva de urgência em favor da vítima.

4. Bolo de aniversário

Desde o lançamento da modalidade, o Pix passou a ser um dos maiores desejos de presente de aniversário dos brasileiros. Para facilitar o recebimento do dinheiro, uma nova moda surgiu nas confeitarias do país: o “Bolo Pix”. A iguaria é confeccionada com a chave Pix do aniversariante exibida em destaque no topo do doce, geralmente no formato de QR Code. Assim, os convidados da festa podem realizar a transferência de forma fácil, e o dinheiro serve como o próprio presente de aniversário.

5. Paquera

O Pix está servindo de plataforma de namoro para alguns brasileiros. As pessoas disponibilizam suas chaves Pix em outros perfis e aguardam que pretendentes entrem em contato por meio da realização de uma transferência, cujo campo de descrição de pagamento contém uma mensagem de flerte. Por meio da troca mútua de alguns centavos, os usuários chegam a ter longas conversas via Pix, especialmente com pessoas desconhecidas.

Um dos principais apps em que essa prática é realizada é o Tinder. Nestes casos, os usuários informam suas chaves Pix no perfil do app de namoro, criando o chamado “PixTinder”. Assim, os outros membros podem enviar mensagens por meio das transações bancárias para os pretendentes com os quais não deram match, solicitando aprovação no app de namoro.

O comportamento pouco usual dos brasileiros levou ao surgimento da expressão “pixsexual”. Usado em tom de brincadeira, o termo dá nome às pessoas que se dizem atraídas por quem faz transferências via Pix aleatoriamente para suas contas.

6. Pedido de casamento

O casal Everton e Victoria, de Cascavel, no Paraná, havia completado dois anos de namoro quando o rapaz resolveu dar um passo maior no relacionamento. Para isso, quis fazer algo diferente: enviou o pedido de casamento para a amada via Pix. Em 15 de junho de 2021, o jovem realizou uma transação para a conta dela no valor de R$ 0,01 e escreveu no campo de descrição a frase “Você aceita casar comigo?”.

Segundo Everton, a intenção era fazer algo inovador. A namorada, inicialmente, achou que se tratava de uma mensagem de verificação de cobrança do cartão de crédito. Foi quando ligou para o namorado e teve a confirmação do pedido. “Ela me ligou em seguida para ter certeza de que era verdade. Quando falei que não era nenhuma brincadeira, ela caiu no choro”, disse o rapaz.

