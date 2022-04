Seis 'segredos' que a Netflix esconde de você

A Netflix tem recursos pouco conhecidos que podem ser úteis para os usuários. A plataforma permite, por exemplo, que qualquer assinante sugira a inclusão de filmes e séries ao catálogo. Além disso, é possível participar de testes para receber novas funções antecipadamente, além de conversar com um bot do streaming pelo WhatsApp para receber figurinhas dos personagens das produções.

Há ainda fatos sobre a Netflix o público desconhece, como quando a empresa monitorava sites piratas para saber quais filmes e séries populares deveria adquirir para oferecer na plataforma. Outra revelação é de que as sinopses da plataforma já foram escritas por pessoas que nunca assistiram às atrações em questão. Confira, a seguir, seis informações que a Netflix "esconde" dos usuários.

1 de 4 Netflix tem "segredos" escondidos dos usuários; descubra — Foto: Fernando Telles/TechTudo Netflix tem "segredos" escondidos dos usuários; descubra — Foto: Fernando Telles/TechTudo

Como baixar Netflix na televisão? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Muitas ideias de lançamentos são extraídas de sites de filmes piratas

Uma matéria da revista Forbes revelou que a Netflix monitorava o download de produções que estavam em alta em sites piratas, como o BitTorrent, para decidir o que poderia incluir no catálogo do streaming. A revelação foi feita pela então vice-presidente de aquisição de conteúdo da empresa, Kelly Merryman, na época do lançamento do streaming na Holanda, em 2013.

Na ocasião, Merryman chegou a citar a série Prison Break como exemplo de conteúdo adquirido com base nessa estratégia. “Com a compra de séries, verificamos o que funciona bem em sites de pirataria. Prison Break é excepcionalmente popular nessas plataformas”, disse a executiva.

Segundo a publicação, a estratégia era utilizada para que a empresa pudesse oferecer produtos desejados pelos usuários naquela região, mas com qualidade superior, com a segurança de utilizar uma plataforma oficial e sem a necessidade de esperar o tempo de download dos sites piratas.

2. Você pode requisitar novos títulos diretamente à Netflix

Qualquer usuário da Netflix pode sugerir a adição de filmes e séries ao catálogo do streaming. As sugestões podem ser enviadas por meio de um formulário digital disponível no site da empresa (help.netflix.com/pt/titlerequest). No requerimento, é possível adicionar até três indicações, mas o usuário pode repetir o procedimento e enviar quantas solicitações quiser. A Netflix afirma que não responde individualmente a cada pedido recebido, mas que analisa todas as sugestões.

2 de 4 Netflix permite que usuários façam sugestões de novos títulos — Foto: Reprodução/Netflix Netflix permite que usuários façam sugestões de novos títulos — Foto: Reprodução/Netflix

A empresa lembra que alguns títulos podem não ser adicionados ao catálogo por questões de direitos autorais ou por fatores como popularidade, custo ou disponibilidade local. A orientação da empresa é que os usuários acompanhem as redes sociais oficiais ou assinem a newsletter da companhia para saber se os títulos recomendados serão incluídos ou não.

3. Existem códigos secretos que permitem achar novos títulos

A Netflix possui um conjunto secreto de categorias, organizadas por meio de códigos numéricos “secretos” que podem ser acessados mediante a realização de um truque. Com eles, o usuário tem acesso a um catálogo diferente do tradicional – categorizado por gêneros tradicionais como ação, romance, animes, comédia, suspense, entre outros –, visualizando títulos diferentes daqueles recomendados pelo streaming.

Para usar os códigos secretos da Netflix, basta fazer login na plataforma e digitar a URL "netflix.com/browse/genre/xxxx" (sem aspas) no navegador, substituindo os “x” pela numeração correspondente ao gênero desejado. A lista completa de códigos possui centenas de opções, entre categorias principais e subcategorias específicas.

4. Você pode receber novos recursos em primeira mão

Não é novidade que a Netflix está constantemente atualizando suas tecnologias. No entanto, poucos sabem que é possível testar algumas das novas funcionalidades do serviço antes que elas sejam disponibilizadas a todo o público de assinantes. Em geral, as funções liberadas são voltadas para aprimorar a experiência de assistir a filmes e séries na plataforma ou tornar a navegabilidade mais intuitiva.

3 de 4 É possível participar de testes de novos recurso na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix É possível participar de testes de novos recurso na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Para participar dos testes da Netflix, o usuário deve abrir o streaming, clicar no seu avatar e selecionar a opção “Conta”. Com a página da sua conta aberta no navegador, basta localizar o campo “Configurações”, selecionar a opção “Participação em testes” e ativar a chave correspondente. A Netflix afirma que essa opção não dá direito a participar de testes de segurança, detecção de fraudes ou mudanças nos Termos de Uso.

5. Netflix tem um WhatsApp que envia figurinhas de séries

A Netflix possui um número de WhatsApp próprio que disponibiliza figurinhas de filmes e séries do catálogo para o usuário salvar e compartilhar com os amigos. É possível receber stickers de atrações como “Cobra Kai”, “Stranger Things”, “Round6”, “Elite”, “Lucifer”, “Lupin”, além de desenhos como “Bob Esponja” e “Big Mouth” e outros memes.

4 de 4 Netflix envia figurinhas da série Round 6 para usuário no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Netflix envia figurinhas da série Round 6 para usuário no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para receber as figurinhas de WhatsApp da Netflix, o usuário deve iniciar uma conversa com o número do streaming e interagir com o bot para determinar quais stickers deseja resgatar. Além das imagens de filmes e séries, é possível encontrar uma lista de figurinhas baseadas em sentimentos e emoções, também ilustradas com personagens de séries e filmes do catálogo.

6. Algumas sinopses foram escritas por pessoas que não viram os filmes

As sinopses dos filmes e séries da Netflix são motivos de reclamações entre alguns usuários, que criticam o streaming por oferecer textos que não condizem com a atração ou episódio em questão ou por serem sucintos demais. Em 2017, um ex-colaborador da empresa afirmou ao The Outline que era contratado para escrever sinopses com base em textos encontrados na Internet, sem nunca ter assistido às atrações.

“Basicamente, eu pegava uma planilha com uma lista dos filmes e depois um pouco sobre o filme para ter certeza de que aquela era a versão correta. Eu, então, pesquisava no Google, descobria sobre o que eram os filmes e escrevia uma sinopse de um parágrafo”, disse Ealasaid Haas, crítico de cinema e redator contratado pela Netflix entre 2004 e 2005.

Em resposta à publicação, a Netflix confirmou que os profissionais contratados para escrever as sinopses só assistem aos programas na íntegra quando são produções originais do streaming. “Há tanta informação disponível gratuitamente online que não vale a pena o investimento para que os redatores de sinopses assistam a tudo. Mas, quando se trata de originais da Netflix, a empresa afirma que seus escritores assistem a esses programas na íntegra ‘certificando-se de que tenham todas as informações necessárias para ter precisão e capturar o tom certo da sinopse’”, diz o texto do Outline.

Com informações de Forbes e The Outline

Veja também: como usar uma personagem de série na foto de perfil da Netflix