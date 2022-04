Comprar passagens de ônibus pela Internet é uma possibilidade interessante durante o planejamento de uma viagem. Isso porque, ao acessar sites como Buser , ClickBus e Buson , os viajantes podem encontrar passagens por preços mais baixos em relação aos praticados nos terminais rodoviários, além de descontos exclusivos. Outra vantagem é que os passageiros não precisam enfrentar filas no momento do embarque. A seguir, confira seis sites para comprar passagem de ônibus pela Internet.

1 de 7 Buser é site para comprar passagem de ônibus; veja lista com outras cinco opções — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Buser é site para comprar passagem de ônibus; veja lista com outras cinco opções — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Qual é o melhor aplicativo para viajar? Opine no Fórum do TechTudo

Parceira de mais de 280 empresas de fretamento de ônibus, a Buser vende passagens para destinos em todos os estados brasileiros, sem taxas e com valores mais baixos do que os preços encontrados na rodoviária. Os clientes podem realizar o pagamento com cartão de crédito à vista ou parcelado em até 12 vezes, Pix ou boleto bancário. Em caso de cancelamento da passagem, a empresa devolve a quantia aos clientes, mas o prazo de reembolso varia de acordo com a forma de pagamento.

2 de 7 — Foto: Divulgação/Buser — Foto: Divulgação/Buser

A plataforma também oferece diferentes possibilidades de descontos: cupons, bônus ao convidar amigos, cartão presente Buser, 20% de desconto na primeira viagem e campanhas de ofertas exclusivas. Segundo o Reclame Aqui, clientes consideram boa a reputação da plataforma, que recebeu nota 7,8 nos últimos seis meses. A empresa responde todas as reclamações e resolve cerca de 80% dos problemas – a maioria relacionados aos ônibus e horários das viagens.

O ClickBus é outra opção de site para comprar passagens de ônibus. A plataforma possui parceria com mais de 180 empresas de ônibus, que oferecem viagens para mais de quatro mil destinos em todo o Brasil. A empresa aceita os seguintes métodos de pagamento: cartão de crédito – com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes –, cartão de débito, PayPal ou transferência bancária. e Em caso de cancelamento, é possível solicitar o estorno do valor da passagem.

3 de 7 ClickBus é uma plataforma que vende passagens de ônibus pela Internet — Foto: Reprodução/Helito Beggiora ClickBus é uma plataforma que vende passagens de ônibus pela Internet — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Além disso, o site também oferece aos viajantes passagens promocionais e cupons de desconto. No site Reclame Aqui, clientes consideram o ClickBus como uma ótima empresa. A companhia tem nota 8, com quase 100% das reclamações atendidas e mais de 80% dos problemas resolvidos. As maiores reclamações são relacionadas ao processo da compra.

Com mais de 250 empresas parceiras e cerca de 70 mil rotas disponíveis, o Buson é outra alternativa para quem quer comprar passagens de ônibus pela Internet. A empresa vende passagens para todo o Brasil e aceita pagamentos via Pix, transferência bancária, cartão de débito ou parcelas de até 12 vezes no cartão de crédito. A plataforma dá 10% de desconto na primeira compra e também disponibiliza passagens promocionais.

4 de 7 Buson: empresa trabalha com mais de 70 mil rotas pelo Brasil — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Buson: empresa trabalha com mais de 70 mil rotas pelo Brasil — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Dados doo Reclame Aqui indicam que, nos últimos seis meses, os consumidores avaliaram o serviço com nota 8, considerada ótima. Além disso, todas as reclamações foram respondidas e mais de 85% dos problemas estão resolvidos. Em caso de cancelamento feito até três horas antes do embarque, e se o bilhete não tiver sido retirado na rodoviária, a empresa devolve o dinheiro de acordo com a forma de pagamento realizada.

4. DeÔnibus

O site DeÔnibus é parceiro de mais de 300 viações brasileiras e vende mais de cinco mil destinos por todo o país. A empresa aceita cartão de crédito com parcelamento em até 12 vezes, transferência bancária, cartão de débito e PayPal como formas de pagamento. O site ainda oferece cupons de desconto e ofertas exclusivas aos clientes.

5 de 7 Plataforma DeÔnibus conta com mais de 300 parceiros e possibilita comprar passagem para todo o Brasil — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Plataforma DeÔnibus conta com mais de 300 parceiros e possibilita comprar passagem para todo o Brasil — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

A empresa obteve um selo de confiança do site Reclame Aqui, uma vez que clientes deram nota 8,8 ao serviço oferecido pela plataforma. Nos últimos seis meses, todas as reclamações foram respondidas, e o site resolveu mais de 95% dos problemas apontados pelos consumidores.

5. Quero Passagem

O site Quero Passagem é outra opção para os viajantes que desejam comprar passagens de ônibus na Internet. A empresa tem parceria com mais de 150 companhias de ônibus e oferece passagens para cinco mil destinos em todo o Brasil. Os clientes podem fazer o pagamento via cartão de crédito, PayPal, Pix, boleto bancário ou transferência, e a empresa estorna o valor em casos de cancelamento.

6 de 7 Quero Passagem é um serviço para comprar passagens de ônibus pela Internet — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Quero Passagem é um serviço para comprar passagens de ônibus pela Internet — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

A plataforma foi considerada confiável pelos clientes no site Reclame Aqui: o serviço obteve a nota 8,6 e ganhou um selo de confiança. Nos últimos seis meses, 93% das reclamações receberam respostas, e mais de 92% dos problemas estão resolvidos.

6. AutoViação1001

O site da AutoViação1001é uma opção de site para comprar passagens de ônibus para destinos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A empresa possui diversos tipos de poltronas disponíveis, além de descontos para idosos, estudantes, pessoas de baixa renda e deficientes. O site trabalha com pagamentos realizados com cartão de crédito e também faz estorno em casos de cancelamento.

7 de 7 AutoViação1001 é um site que vende passagens de ônibus para as regiões Sudeste e Sul do Brasil — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho AutoViação1001 é um site que vende passagens de ônibus para as regiões Sudeste e Sul do Brasil — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

No site Reclame Aqui, a plataforma recebeu a nota 7,9 dos clientes, o que configura uma boa reputação. Todas as reclamações foram respondidas e mais de 78% dos problemas foram solucionados.

Veja também: como saber se o ônibus está chegando com o Google Maps