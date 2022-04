Sete cuidados que você deveria começar a ter com seu PC

Para conservar o PC e garantir que o seu desempenho seja otimizado, os usuários podem e devem manter alguns hábitos de conservação. São cuidados simples, como a limpeza do eletrônico, mas que podem fazer muita diferença no dia a dia do equipamento. Além de melhorar o funcionamento do aparelho, ter zelo por ele pode, inclusive, pode aumentar a sua vida útil.

Com isso em mente, o TechTudo elencou alguns cuidados simples que irão garantir o bom funcionamento e a longevidade do computador.

2 de 9 Manter alguns hábitos de conservação são ideais para aumentar a vida útil do aparelho — Foto: Reprodução/Apple Manter alguns hábitos de conservação são ideais para aumentar a vida útil do aparelho — Foto: Reprodução/Apple

1. Limpe-o corretamente

A limpeza do computador é importante, não só no sentido higiênico, mas para manter o bom funcionamento do computador. Já ensinamos, inclusive, como limpar um notebook.

O acúmulo de poeira e detritos no gabinete pode gerar superaquecimento dos componentes e resultar em perda de desempenho e diminuição da vida útil do computador. Acessórios como teclado e mouse também tendem a acumular sujeira, que, a longo prazo, pode atrapalhar o uso e inutilizar a peça.

3 de 9 Limpar periodicamente o PC pode evitar problemas de superaquecimento — Foto: Reprodução/Computer Cleaning USA Limpar periodicamente o PC pode evitar problemas de superaquecimento — Foto: Reprodução/Computer Cleaning USA

Para o gabinete, o recomendado é limpar a peça com um soprador para expelir a poeira, insetos e outros detritos. O aspirador, por outro lado, é desaconselhado, uma vez que o contato do bico do aspirador pode gerar uma descarga estática e causar danos. É importante que os coolers, responsáveis por refrigerar a máquina, e que as entradas expostas, como o USB, tenham toda a sujeira retirada.

No caso do monitor, basta um pano ou toalha, secos ou levemente úmidos, para limpá-lo. O pano ou toalha também bastam para a maioria dos acessórios, mas no caso do teclado, pode ser necessário virá-lo de cabeça para baixo a fim de utilizar a gravidade para retirar a sujeira depositada embaixo das teclas.

2. Cuidado com líquidos

De modo geral, máquinas eletrônicas devem evitar o contato com líquidos. A regra vale tanto para o monitor quanto para o gabinete e acessórios, uma vez que a maioria das peças não possui proteção adequada contra o contato com líquidos.

4 de 9 Eletrônicos e líquidos não combinam, portanto, mantenha-os afastados — Foto: Reprodução/Upsie Eletrônicos e líquidos não combinam, portanto, mantenha-os afastados — Foto: Reprodução/Upsie

Caso algum líquido venha a entrar em contato com o gabinete, desligue-o imediatamente. A fonte do líquido deve ser afastada do equipamento e, caso seja possível, procure secar o computador. O ideal é que o equipamento seja levado a uma assistência técnica na tentativa de salvar o eletrônico.

Vale mencionar que, caso o gabinete fique ao alcance de animais de estimação como cachorros, talvez seja necessário que o usuário providencie barreiras para que o animal não urine na peça.

3. Reinicie de vez em quando

5 de 9 Reiniciar o computador pode corrigir falhas e liberar a memória alocada no cache — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues Reiniciar o computador pode corrigir falhas e liberar a memória alocada no cache — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

Com computadores cada vez mais modernos, é comum que, ao finalizar as atividades, o computador seja deixado apenas em suspensão, mas mantendo a máquina ligada. Isso agiliza a inicialização do computador quando necessário. Contudo, o sistema operacional precisa de reinicializações periódicas. Essa ação serve para liberar a memória alocada no cache da máquina e para correção de possíveis falhas.

Outro benefício de reinicializar a máquina após algum tempo ligado, é que atualizações de sistemas ou de drivers são instaladas e implementadas de forma completa, o que deve agilizar as atividades e a velocidade do computador.

4. Use um estabilizador de energia

6 de 9 Estabilizadores atua como filtro de linha e transformador de tensão — Foto: Divulgação/SMS Estabilizadores atua como filtro de linha e transformador de tensão — Foto: Divulgação/SMS

Equipamento comum na casa de muitos brasileiros, o estabilizador tem a função de reduzir as variações de tensão da rede elétrica, como um filtro de linha. Ele também protege o computador contra picos de tensão causados por apagões e tempestades, que podem provocar mal funcionamento do eletrônico. Além disso, ele transforma a energia fornecida de tomadas 220 V em 110 V. Portanto, considere a compra de um, caso ainda não o tenha.

5. Faça backups periódicos

Se nenhuma das dicas anteriores for seguida, dados importantes do computador podem acabar sendo perdidos para sempre em função do desgaste ou da perda total do eletrônico. Há soluções que podem evitar parcialmente o prejuízo, principalmente no que diz respeito aos arquivos presentes no computador.

7 de 9 HD Externo da Samsung é uma opção de backup — Foto: Divulgação/Samsung HD Externo da Samsung é uma opção de backup — Foto: Divulgação/Samsung

O backup ou cópia de segurança garante que haja uma cópia dos arquivos disponível no caso de perda da memória do computador. É possível realizar o backup em discos externos, que variam dos R$ 299, como o modelo da Samsung, a mais de R$ 2.000 no varejo on line, ou em servidores na nuvem. O ponto negativo do disco externo é que ele também está sujeito a apresentar problemas tal qual o computador.

No caso da cópia de segurança na nuvem, há um preço mensal a ser pago. Diversas empresas oferecem esse tipo de armazenamento, porém é necessário levar em consideração que o serviço só tem validade enquanto a mensalidade é paga.

6. Cuidado com superaquecimento

8 de 9 Meme emula o superaquecimento do computador — Foto: Reprodução/Reddit Meme emula o superaquecimento do computador — Foto: Reprodução/Reddit

Um ponto importante que deve ser levado em consideração no uso do computador é quanto à sua temperatura. Há diversas ferramentas que podem monitorar a temperatura interna dos componentes, mas algumas atitudes podem evitar este fim para o eletrônico, a começar pelas saídas de fluxo de ar.

Todo gabinete tem aberturas que possibilitam que o ar circule, e a obstrução dessa abertura fará com que o ar quente permaneça dentro da máquina. Além disso, o excesso de poeira pode impedir que o sistema de arrefecimento do computador exerça seu papel, elevando a temperatura.

7. Organizar os cabos

9 de 9 Excesso de fios pode fazer com que computadores e notebooks tenham mal funcionamento — Foto: Elson de Souza/TechTudo Excesso de fios pode fazer com que computadores e notebooks tenham mal funcionamento — Foto: Elson de Souza/TechTudo

Aqui a dica principal é organização. Cabos emaranhados e confusos podem não só ocupar espaço excessivo, como gerar acidentes. Fios de energia devem ficar longe da passagem de pessoas ou animais para evitar quedas deles ou mesmo do próprio computador. Além disso, o excesso de cabos pode gerar dores de cabeça na hora de fazer a manutenção.

O ideal é que os cabos em excesso sejam eliminados. Os fios necessários podem ser organizados com o auxílio de réguas de energia, organizados por cores ou com organizadores próprios para essa função.

Com informações de PC Gamer e HP