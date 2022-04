Site para criar NFT: veja cinco plataformas para desenvolver tokens

CryptoBlades: como jogar o game de NFT? Veja dicas no Fórum do TechTudo

A Binance Smart Chain (https://www.bnbchain.world/en/smartChain) é renomada no mercado de compra e venda de criptomoedas, movimentando quantias de milhões de dólares diariamente. Recentemente, a plataforma se expandiu e passou a fornecer aos usuários a possibilidade de criar NFTs. Além do blockchain original da Binance, a empresa também tem o Smart Chain, em que os usuários podem criar e comercializar seus próprios tokens.

A plataforma OpenSea (https://opensea.io/) atua em diversas áreas no mercado de tokens, incluindo compra, venda e criação de NFTs próprios. Graças à popularidade que desenvolveu nos últimos anos, a OpenSea constitui uma opção interessante para "mintar" e comercializar NFTs. Entretanto, é preciso ressaltar que este também não é um site totalmente gratuito.

Por mais que não possua taxas para criar NFTs, a OpenSea cobra 2,5% sobre o valor da venda do token. Além disso, a plataforma também cobra a chamada "gas fee", espécie de taxa de manutenção para preservar o site no ar.

Vale ressaltar que a OpenSea também fornece a opção de "lazy minting" (expressão que pode ser traduzida livremente como "criação preguiçosa"). Nesta modalidade, o usuário só detém o domínio do token quando outra pessoa decide comprá-lo. Assim, é possível criar NFTs gratuitamente, uma vez que o arquivo estará, inicialmente, fora do blockchain.

Outra vantagem do "lazy minting" é que o usuário não precisa se preocupar com a parte "burocrática" que envolve ter a posse de um token, como contrato e taxas como a "gas fee". Estas só serão descontadas no ato da compra, quando alguém decidir adquirir o NFT. O montante a ser recebido tende a ser menor, mas, dessa forma, o criador não terá gastado dinheiro em etapas anteriores.