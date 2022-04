Site para enviar currículo: cinco opções de plataformas gratuitas

Cadastrar currículos online é uma boa forma de encontrar emprego. Sites gratuitos como Catho , Indeed e Trabalha Brasil permitem registrar informações profissionais e realizar pesquisas para descobrir novas vagas no mercado de trabalho. Algumas plataformas também oferecem planos pagos que aumentam as chances de o candidato chamar a atenção dos recrutadores. Entre os recursos dos sites estão ainda levantamento da média salarial de acordo com o cargo e região do país e alerta de vagas. Confira, a seguir, cinco sites para enviar currículo.

1 de 6 Site para enviar currículo: lista reúne cinco opções de plataformas gratuitas — Foto: Pond5 Site para enviar currículo: lista reúne cinco opções de plataformas gratuitas — Foto: Pond5

1. Indeed

O Indeed (https://br.indeed.com/) permite buscar vagas em todo o território nacional. O site é gratuito e bastante fácil de usar. Ao cadastrar o seu currículo na plataforma, o candidato pode importar os dados em PDF, opção que facilita o preenchimento de informações importantes, como experiências profissionais, competências e escolaridade.

2 de 6 Indeed reúne vagas de emprego disponíveis em todo território nacional — Foto: Reprodução/Indeed Indeed reúne vagas de emprego disponíveis em todo território nacional — Foto: Reprodução/Indeed

A plataforma também permite conhecer as empresas por meio das avaliações e notas enviadas pelos colaboradores. Além disso, é possível pesquisar e descobrir faixas salariais de diferentes cargos nos estados brasileiros.

2. Deficiente Online

O site Deficiente Online ou PCD Online (https://www.deficienteonline.com.br/) é voltado para pessoas com deficiência (PCD), sendo pioneiro neste segmento. Na plataforma, o candidato pode cadastrar seu currículo gratuitamente e acessar informações sobre as vagas exclusivas para PCD disponíveis no mercado. É possível refinar as buscas por meio de filtros como localidade, escolaridade e área de atuação pretendida.

3 de 6 Deficiente Online: site para enviar currículo reúne vagas exclusivas para pessoas com deficiência — Foto: Reprodução/Carol Fernandes Deficiente Online: site para enviar currículo reúne vagas exclusivas para pessoas com deficiência — Foto: Reprodução/Carol Fernandes

Além de vagas, a plataforma também traz informações sobre adaptações e normas de acessibilidade para pessoas com deficiência. O site ainda oferece consultoria para as empresas que desejam estar em conformidade com a lei de cotas. Vale lembrar que há espaço para que os recrutadores de todo o país anunciem suas vagas por meio dos planos Platinum RH, Gold e Premium.

3. Trabalha Brasil

O Sine, antigo banco de vagas do Governo Federal, agora se chama Trabalha Brasil (https://www.trabalhabrasil.com.br/). O cadastro no site é feito de forma gratuita, por meio do fornecimento de e-mail e definição e senha. Os candidatos cadastrados têm acesso a mais de um milhão de vagas e, caso se interessem por alguma posição, podem enviar o currículo diretamente ao empregador, de forma simples e sem burocracias. Também é possível criar alertas gratuitos para receber avisos de novas vagas disponíveis.

4 de 6 Site Trabalha Brasil facilita candidatura a vagas de emprego — Foto: Reprodução/Trabalha Brasil Site Trabalha Brasil facilita candidatura a vagas de emprego — Foto: Reprodução/Trabalha Brasil

Outra opção de site para enviar currículo gratuitamente é o Banco Nacional de Empregos (BNE). A plataforma (https://www.bne.com.br/), que é gratuita e fácil de usar, reúne mais de 530 mil oportunidades de emprego. Ao clicar no botão “Entrar”, no canto superior direito da tela, o usuário se depara com as opções “Cadastrar currículo” e "Cadastrar empresa”. Caso esteja buscando por uma vaga de emprego, basta clicar no botão correspondente e preencher as lacunas com seus dados.

5 de 6 Banco Nacional de Empregos oferece plano VIP por R$19,90; assinatura aumenta as chances de conseguir emprego — Foto: Reprodução/Carol Fernandes Banco Nacional de Empregos oferece plano VIP por R$19,90; assinatura aumenta as chances de conseguir emprego — Foto: Reprodução/Carol Fernandes

Quem quer aumentar as chances de exposição do currículo pode assinar o plano VIP por R$ 19,90 ao mês, sem fidelidade. De acordo com a plataforma, o serviço ajuda a dobrar as chances de contratação, além de aumentar, em média, seis vezes o número de visualizações do currículo. Neste plano as candidaturas são ilimitadas e o usuário consegue descobrir quem já conferiu seu perfil.

O site Catho (https://www.catho.com.br/) é bem conceituado quando o assunto é busca por vagas de emprego. Por meio da plataforma, o interessado pode também pesquisar salários por região, localizar as empresas por região e descobrir quais são os conhecimentos necessários a cada cargo. Na modalidade gratuita, o serviço se limita ao cadastro de currículos, busca de vagas e realização de candidaturas. Para ter acesso a mais recursos, é preciso assinar um dos planos premium.

6 de 6 Catho oferece planos pagos para aumentar a visibilidade do currículo — Foto: Reprodução/Carol Fernandes Catho oferece planos pagos para aumentar a visibilidade do currículo — Foto: Reprodução/Carol Fernandes

A opção Catho Profissional é composta pelos planos básico e profissional. Ambas modalidades oferecem maior destaque ao currículo e permitem ao candidato saber quem visualizou seu perfil. A diferença entre os planos está nas chances de conseguir uma entrevista. Segundo a Catho, as oportunidades aumentam em até cinco vezes no plano básico e cerca de 18 vezes no profissional. Os planos trimestrais têm valores a partir de R$ 89,70 e R$ 179, 90, respectivamente.

