Site para fazer slide: conheça seis opções para montar apresentação

Sites para criar slide são úteis para usuários que estão procurando ferramentas além do tradicional Microsoft PowerPoint , editor da Microsoft . Plataformas como Canva e Google Slides permitem montar apresentações do zero ou a partir de modelos personalizados direto do navegador, dispensando a necessidade de instalar programas no PC. A seguir, o TechTudo lista seis sites para criar slides de forma fácil e suas funcionalidades.

O Google Slides é uma das principais alternativas online ao PowerPoint. As ferramentas do editor do Google são bem similares às do programa da Microsoft, o que representa um ponto positivo para os usuários que estão familiarizados com o software para computadores. Gratuito, o Google Slides possibilita editar slides online de forma colaborativa e em tempo real. Para isso, basta compartilhar o link da apresentação com outros usuários pelo Google Drive.

Durante a edição, é possível adicionar arquivos de imagem, vídeos e gráficos. Vale ressaltar que, por ser um serviço em nuvem, o Slides permite que o usuário edite a apresentação em diferentes computadores ou pelo celular.

O Canva é um editor de imagens online que permite também montar apresentações de slides. Fácil de usar, a plataforma dispõe de um número significativo de modelos prontos para serem usados como base. Os usuários podem personalizar os templates conforme o próprio gosto, adicionando ícones, imagens e planos de fundo diretamente do computador ou da galeria própria da aplicação.

O serviço tem uma versão paga, o Canva Pro, que dá acesso a mais de 100 milhões de fotos, vídeos e templates premium, além de mais recursos e uma pasta de 100 GB de armazenamento para projetos. O pacote pode ser usado por até cinco usuários diferentes e custa R$ 34,90 por mês ou R$24,15 por ano, em um plano que pode ser parcelado em até 12 vezes. Vale lembrar que é possível testar a versão premium por 30 dias grátis.

O Prezi se destaca por oferecer funcionalidades mais inovadoras para o desenvolvimento de apresentações, possibilitando a criação de uma sequência de slides não lineares e com transições diferentes das tradicionais. A plataforma disponibiliza modelos prontos criados por designers e com temas específicos, como vendas, marketing e educação. As ferramentas também permitem montar uma apresentação com subtópicos, gerando novas abas a partir do conteúdo de um slide.

A plataforma, no entanto, é paga. O usuário pode usufruir de 14 dias de teste grátis, mas, ao final do período, deve assinar um dos planos para continuar usando a ferramenta. Na modalidade individual, existe o modo plus, que custa US$ 12,00 por mês (cerca de R$ 56,38, em conversão direta), e o premium, com valor de US$ 16,00 (cerca de R$ 75,17). Além disso, existem os planos para alunos e professores EDU Plus, que pode ser assinado por US$ 3,00 por mês, e EDU Pro, que custa US$ 4,00 mensais (cerca de R$ 14,09 e R$ 18,79, respectivamente).

4. Adobe Spark

Conhecida por desenvolver softwares robustos como Photoshop e Illustrator, a Adobe oferece também o Spark, ferramenta de design mais simples e intuitiva que permite, entre outras coisas, criar slides. A plataforma foi renomeada para Creative Cloud Express e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS), além da própria versão para web.

A aplicação oferece templates pré-definidos nos quais é possível adicionar fotos, vídeos, texto e áudio de voz, como uma espécie de narração. A ferramenta é bastante receptiva para iniciantes, que não devem encontrar dificuldade para criar slides.

Além da versão gratuita, existe o plano premium, que oferece mais funcionalidades, conversão de arquivos e 100 GB de armazenamento, por R$ 43,00 mensalmente ou em uma opção anual, pré-paga, de R$ 432,00.

Responsável pelo PowerPoint, a Microsoft tem também o Sway, ferramenta online que permite adaptar apresentações para diferentes dispositivos. Com isso, um conteúdo feito no computador pode ter o seu design adequado para celulares ou tablets, por exemplo. O programa disponibiliza templates prontos, aos quais é possível adicionar mídias, como fotos e vídeos.

O Sway é gratuito e exige apenas um cadastro na conta da Microsoft. A ferramenta, entretanto, desbloqueia mais recursos caso o usuário seja assinante do Microsoft 365, que tem dois planos: Family e Personal. O primeiro, que pode ser usado por até seis pessoas e oferece 6 TB de armazenamento, custa R$ 449,00 por ano, ou R$ 45,00 por mês. O segundo, individual, tem o preço anual de R$ 359,00, ou R$ 36,00 mensalmente.

6. Slides.com

Outra alternativa de site para fazer slides é o Slides.com. A plataforma conta com algumas funcionalidades diferentes, como a possibilidade de criar apresentações a partir de um editor CSS, oferecendo integração com HTML. Mesmo que oferte templates pré-definidos, o programa é focado na criação de slides do zero. Vale destacar que o fato de ser uma ferramenta mais completa não significa que o Slides seja difícil de usar; pelo contrário: a plataforma é bastante intuitiva.

O Slides tem uma versão gratuita, mas limitada a apenas 250 MB de armazenamento e com exibição anúncios. Há três opções pagas: Lite, com 1 GB e a exclusão de anúncios; Pro, com armazenamento ilimitado e mais recursos liberados; e Team, com os mesmos benefícios do Pro, mas para dois usuários. É possível fazer o pagamento mensalmente ou em planos anuais, que são 25% mais baratos. Mensalmente, o primeiro plano custa US$ 7,00 (cerca de R$ 32,63, em conversão direta); o segundo, US$ 14,00 (aproximadamente R$ 65,25); e o terceiro, US$ 28,00 (cerca de R$ 130,50).

