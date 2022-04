Site para jovem aprendiz: veja cinco plataformas úteis para candidatos

1 de 6 Lista reúne cinco sites úteis para jovens aprendizes; confira — Foto: Van Tay Media/Unsplash Lista reúne cinco sites úteis para jovens aprendizes; confira — Foto: Van Tay Media/Unsplash

1. Site Aprendiz Legal

O site Aprendiz Legal traz informações sobre o programa, que visa estimular empresas e órgãos públicos a contratar jovens de 14 a 24 anos de idade. Além de ficarem melhor informados sobre os seus direitos, os jovens que acessam o site também encontram cursos de capacitação gratuitos em áreas como telemarketing, agronegócio e serviços bancários. Interessados em participar do programa podem ainda conferir um mapa com todas as instituições que implementam o Aprendiz Legal no Brasil.

Site Aprendiz Legal informa jovens sobre o programa — Foto: Reprodução/Aprendiz Legal

Vale ressaltar que, de acordo com programa, o contrato de trabalho pode durar de 11 a 23 meses, variando de acordo com o curso e a carga horária solicitada pela empresa – que pode ser 4 ou 6 horas por dia. O programa Aprendiz Legal possui também materiais didáticos em MECDAISY, uma solução tecnológica que transforma textos escritos em textos falados para aprendizes com deficiência visual ou física.

2. Sites para achar vagas de Jovem Aprendiz

Algumas das plataformas mais populares para buscar oportunidades de emprego também possuem vagas de jovem aprendiz. É o caso de Vagas, CIEE, Trabalha Brasil e Infojobs. Há também o LinkedIn, rede social de negócios que permite montar um currículo online, divulgar trabalhos, seguir empresas e se candidatar a vagas em todo o país.

LinkedIn pode ajudar a encontrar vagas de jovem aprendiz — Foto: Reprodução/Linkedin

Para encontrar emprego pelo LinkedIn, basta acessar a aba "Vagas" pelo site ou aplicativo e digitar “jovem aprendiz” na barra de busca. No campo “buscar localização”, disponível na caixa ao lado, é necessário incluir o nome da sua cidade. Feito isso, as opções de empresas cadastradas na ferramenta aparecerão em formato de lista.

3. Sites para encontrar cursos online

Fundação Getúlio Vargas disponibiliza cursos online gratuitos — Foto: Reprodução/FGV

Além disso, estudantes interessados em aprender inglês também podem fazê-lo gratuitamente e sem sair de casa, por meio do Duolingo, Busuu e outros sites similares que ensinam o idioma. Vale ressaltar que o conhecimento da língua inglesa aumenta as chances de conseguir boas posições no mercado de trabalho.

4. Sites para preparar currículos online

A candidatura a vagas de Jovem Aprendiz requer a redação de um currículo apresentável e atualizado com as informações pessoais, profissionais e acadêmicas mais recentes. Para isso, os candidatos podem a recorrer plataformas gratuitas que geram currículos automaticamente a partir dos dados fornecidos, organizando-os em um layout atrativo para os recrutadores.

Canva permite criar currículos personalizados em poucos paços — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Entre elas estão o Faça seu Currículo, site desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Nele, o preenchimento é simples e intuitivo, bastando ao jovem seguir uma sequência de instruções para incluir seus dados pessoais e profissionais. A plataforma Meu Currículo Perfeito, por sua vez, não exige cadastro e possui layouts padronizados e com modelos específicos para cada profissão. Outra opção para fazer currículo online a partir de templates prontos é o Canva, serviço famoso pela disponibilidade de modelos personalizáveis e por sua facilidade de uso.

5. Sites para realizar testes vocacionais

É interessante que o jovem aprendiz, ao buscar uma empresa para iniciar suas experiências profissionais, tenha ciência das áreas com as quais mais se identifica. Para isso, é possível fazer um teste vocacional, ferramenta que tem como objetivo auxiliar os indivíduos a reconhecerem suas qualidades e pontos positivos, a fim de encontrar uma profissão compatível.

Teste vocacional gratis do Guia de Carreira disponibiliza questões de múltipla escolha — Foto: Reprodução/Raquel Freire

É possível realizar testes vocacionais online e gratuitos em plataformas como o Guia de Carreiras do G1, que aplica um exame com 30 questões de múltipla escolha. O resultado final apresenta se o usuário tem aptidão para "coisas", "dados" ou "pessoas/animais". Outras opções incluem os sites Educa Mais Brasil, Quero Bolsa e Guia da Carreira.

