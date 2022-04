SSD 2 TB: 7 modelos para deixar o PC mais rápido e com muita memória

Investir em um SSD de 2 TB pode fazer com que os usuários desfrutem de toda a velocidade deste tipo de armazenamento e ainda tenham um bom espaço para guardar arquivos e jogos. Apesar de não ser um gasto baixo, no varejo online é possível encontrar opções SATA por valores a partir dos R$ 1.523. Outras soluções mais modernas, como os dispositivos NVMe, custam aproximadamente R$ 1.599.

Marcas como Crucial, Samsung, SanDisk e outras oferecem vários dispositivos no segmento, que vão desde modelos mais simples com interface SATA, até soluções M.2 PCI-e, que prometem um desempenho melhor. A seguir, o TechTudo apresenta detalhes de sete modelos disponíveis no mercado brasileiro.

SSDs de 2TB oferecem memória grande e alto desempenho — Foto: Divulgação/Samsung

Modelo Plus dos SSDs da SanDisk tem interface SATA — Foto: Divulgação/SanDisk

O SSD da Sandisk é uma opção SATA, que tende a oferecer um desempenho inferior a outras soluções NVMe, mas já traz um grande impacto na performance para quem está acostumado com um HD. O modelo apresenta ainda uma maior compatibilidade com outros dispositivos, sendo uma opção que oferece bom custo-beneficio e facilidade na instalação, segundo os usuários.

De acordo com a fabricante, o Sandisk Plus pode entregar até 545 MB/s de leitura e 450 MB/s de gravação, o que está abaixo dos limites da interface SATA, mas pode ser um bom ponto de partida para quem procura um SSD com mais memória. O modelo custa a partir de R$ 1.523 e tem nota 4,7 de 5 na Amazon, com destaque para o preço baixo e reclamações sobre não cumprir uma boa velocidade.

Prós: custo baixo e alta compatibilidade

Contras: desempenho limitado

Samsung 870 QVO é vendido em opções de 1 TB, 2 TB e 4 TB — Foto: Divulgação/Samsung

O SSD da Samsung é mais uma opção SATA, o que garante uma maior compatibilidade para o dispositivo, mas também limita o desempenho do mesmo. O 870 QVO entrega velocidades muito próximas do limite da interface, com 560 MB/s de leitura e 530 MB/s de gravação. Por cerca de R$ 1.550 é possível comprar o modelo que acumula 4,8 das 5 estrelas da Amazon.

Nas avaliações, os usuários destacam a facilidade de instalação e a presença de ferramentas que ajudam na cópia de arquivos de um HD para o SSD, função interessante para quem precisa realizar um backup. No entanto, reclamam da velocidade de gravação, que pode ser inferior a de um HD. O Samsung 870 promete ainda maior confiabilidade e configuração simplificada.

Prós: bom desempenho em leitura e recursos para backup

Contras: desempenho limitado em gravação

Crucial P2 CT500P2SSD8 oferecer velocidade de leitura de até 2.400 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial

Apesar de depender da compatibilidade com a placa-mãe, o Crucial P2 é um SSD no padrão NVMe que promete desempenho extremo, característica destacada pelos compradores. Também há elogios para o bom custo-benefício, considerando a performance oferecida pelo equipamento que tem 4,7 das 5 estrelas da Amazon.

Além da compatibilidade, o dispositivo requer uma certa expertise para a instalação. Sendo assim, é um SSD indicado para usuários mais experientes, e para computadores ou notebooks relativamente novos. O P2 entrega velocidade de leitura de 2.400 MB/s e velocidade de gravação de até 1.900 MB/s. O investimento, aqui, fica em aproximadamente R$ 1.599.

Prós: desempenho avançado e pode ser utilizado junto com soluções SATA

Contras: requer compatibilidade e a instalação tende a ser mais complexa

Sandisk Extreme é uma opção para quem busca SSD externo — Foto: Divulgação/SanDisk

Para quem procura uma solução de armazenamento externo, ou seja, conectado ao PC via entrada USB , o modelo da Sandisk deve ser uma opção compacta. Com promessa de bom desempenho, o dispositivo pode ser utilizado em praticamente qualquer computador pelo investimento aproximado de R$ 1.767.

Este SSD deve servir para notebooks, PCs, consoles e outros equipamentos, mas não vai entregar tanto desempenho quanto as soluções internas, afinal, ele fica limitado pela interface USB do aparelho em que estiver conectado. Usuários destacam a portabilidade e o bom desempenho para o SSD em relação a outras soluções externas. No entanto, há comentários afirmando que os modelos antigos são melhores que o atual. As avaliações na Amazon dão 4,3 de 5 estrelas para o item.

Prós: versatilidade, portabilidade e compatibilidade

Contras: custo alto e não oferece tanto desempenho

SSD Sata WD Blue, da Western Digital, promete confiabilidade — Foto: Reprodução/Amazon

Sendo mais uma opção SATA, o SSD da Western Digital é uma solução que promete mais durabilidade e confiabilidade, o que pode ser um diferencial para usuários que precisam armazenar seus dados de maneira segura. Considerando o preço, não deve se tratar da opção com o melhor custo-benefício, mas a promessa de maior vida útil pode chamar a atenção dos usuários.

Assim como outras opções SATA, este SSD entrega velocidades de 560 e 530 MB/s para leitura e gravação, respectivamente. Os valores são próximos ao que outras soluções intermediárias e de entrada oferecem. Com três avaliações, o artigo tem nota 5 de 5 na Amazon e pode ser comprado por a partir de R$ 1.914.

Prós: promessa de maior vida útil e compatibilidade

Contras: custo alto e desempenho limitado

Samsung SSD Portátil T5 é bem compacto e promete bom desempenho — Foto: Divulgação/Samsung

O SSD externo da Samsung é uma solução que se destaca pela portabilidade, uma vez que se trata de um dispositivo muito pequeno para quem precisa levar seus dados para todos os lugares. Segundo a fabricante, as velocidades de leitura e de gravação ficam na casa dos 540 MB/s, mas os valores ainda podem sofrer interferências de acordo com a conexão USB usada.

Usuários destacam a facilidade de instalação, a portabilidade e o suporte oferecido pela fabricante, o que deve justificar o alto custo do equipamento, que fica em cerca de R$ 2.031. No entanto, criticam a falta de compatibilidade com alguns sistemas Mac. É possível inserir senha para proteger os dados no modelo que ainda é resistente à choques e tem nota 4,8 de 5 na Amazon.

Prós: compacto, alta compatibilidade e presença de suporte

Contras: custo alto e desempenho limitado

SN850 é o representante com PCIe 4.0 e muito mais velocidade — Foto: Divulgação/Western Digital

Com tecnologia PCIe Gen4, o NVMe da Western Digital é uma solução que promete performance extrema, fazendo do SN850 uma opção para entusiastas. As velocidades de leitura podem chegar aos 7.000 MB/s, enquanto a velocidade de gravação fica em torno de 5.300 MB/s; fazendo do SSD uma das opções mais velozes do mercado.

Para oferecer tanto desempenho o SN850 requer compatibilidade por parte da placa-mãe. Como diferencial, o equipamento ainda é um dos modelos compatíveis com o slot de expansão do armazenamento nos consoles PS5. O modelo mais caro da lista tem nota 5 com apenas uma avaliação na Amazon e custa cerca de R$ 4.620.

Prós: desempenho de ponta, dissipador de calor e compatibilidade com o PS5

Contras: custo alto

