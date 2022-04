Stranger Things: veja os games da série para jogar antes da temporada 4

Stranger Things é uma série original da Netflix que revisita a década de 1980 a partir de um enredo que mistura de horror e aventura sobrenatural. Prestes a estrear a quarta temporada, que será dividida de em dois volumes com lançamento em 27 de maio e 1º de julho, a série é considerada um sucesso de público e crítica. A popularidade é tão grande que ela ganhou até mesmo games gratuitos que podem ser jogados em celulares Android e no iPhone ( iOS ).

Os títulos, que estrelam os mesmos personagens e trazem locais icônicos da série, unem os visuais retrô com mecânicas modernas. Com a exceção de Puzzle Tales, todos eles estão disponíveis catálogo da Netflix Games e podem ser jogados de graça pelos assinantes do serviço. Vale ressaltar que, para acessar um jogo, basta clicar ícone do game dentro do aplicativo Netflix. A plataforma redirecionará o usuário para a loja de aplicativos do celular (Google Play Store ou App Store). Confira, a seguir, a lista completa e detalhada.

1 de 4 Universo de Stranger Things conta com games que resgatam o visual retrô dos anos 1980 — Foto: Divulgação/Google Play Universo de Stranger Things conta com games que resgatam o visual retrô dos anos 1980 — Foto: Divulgação/Google Play

👉 Como acessar o Netflix games? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

1. Stranger Things: 1984

2 de 4 Stranger Things: The Game reimagina eventos da série e permite que o jogador controle os 8 personagens — Foto: Reprodução/Google Play Stranger Things: The Game reimagina eventos da série e permite que o jogador controle os 8 personagens — Foto: Reprodução/Google Play

Stranger Things: 1984 foi desenvolvido pela Bonus XP e é o primeiro jogo inspirado na série. A história é baseada na primeira temporada de Stranger Things e também se passa na cidade de Hawkins. O jogador assume o controle de oito personagens distintos ao longo da aventura, incluindo o xerife Jim Hopper e as crianças. A experiência oferece muitas tarefas, contando com desafios de exploração, quebra-cabeças e diversos modo de batalha.

O jogo é no estilo RPG e conta com visão isométrica e gráficos 16-bit que prestam homenagem ao visual dos games dos anos 1980. Stranger Things: The Game é gratuito e está disponível para dispositivos móveis Android e iOS.

3 de 4 Stranger Things 3: The Game O reproduz a dinâmica da terceira temporada do seriado — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Stranger Things 3: The Game O reproduz a dinâmica da terceira temporada do seriado — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Reproduzindo a terceira temporada do seriado (inclusive seus principais acontecimentos), Stranger Things 3: The Game foi lançado em 2019 pela Bonus XP. O jogo segue o mesmo estilo 16-bit do anterior, mas inova ao introduzir o modo multiplayer, já que o trabalho em equipe é aspecto essencial da relação entre Dustin, Will e a turma. A aventura pixelada envolve 12 personagens, que são desbloqueados no decorrer do jogo e percorrem o perigoso mundo de Hawkins resolvendo enigmas e executando missões repletas de combate, incluindo side quests. Cada personagem dispõe de armas e poderes exclusivos e, por isso, todos são necessários nas mais de 12 horas de jogo.

3. Stranger Things: Puzzle Tales

4 de 4 Puzzle Tales insere universo de Stranger Things em game com estética moderna — Foto: Divulgação/Next Games Puzzle Tales insere universo de Stranger Things em game com estética moderna — Foto: Divulgação/Next Games

O mais novo da lista é o Stranger Things: Puzzle Tales, lançado em 2021 pela Next Games. O jogo explora o gênero RPG com quebra-cabeças e apresenta um visual diferente; em referência aos desenhos animados da década de 1980, segundo a desenvolvedora. Os mistérios sobrenaturais estão espalhados por locais conhecidos das três temporadas da série e envolvem 50 personagens, que incluem os temíveis Demogorgons.