Stumble Guys: 7 jogos que são parecidos com o multiplayer grátis

Stumble Guys é um jogo multiplayer online que mistura Battle Royale e corrida com obstáculos lançado pela Kitka Games em dezembro de 2021. Ele está disponível para PC via Steam pelo valor de R$ 16,59 e gratuitamente para celulares Android e iPhone ( iOS ). Também é possível jogar no computador por emulação via BlueStacks , por exemplo. O jogo é inspirado em Fall Guys e tem jogabilidade semelhante à do game da Epic Games .

O título conquistou o público por trazer essa proposta de gameplay de forma mais acessível, e outros games também prometem divertir os usuários no celular ou PC. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com sete jogos parecidos com Stumble Guys. Confira a seguir:

1. Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout foi desenvolvido pela Devolver e lançado em 2020 pela Epic Games para PC e PS4 (posteriormente chegou para Xbox One e Nintendo Switch). O game é uma das principais inspirações para Stumble Guys, apresentando uma mistura do gênero Battle Royale com elementos de corrida com obstáculos. Diferente de Stumble Guys, não há versão para celular, e os valores para PC e consoles são mais altos: no Steam, o valor mais baixo encontrado é de R$ 37,99, enquanto na PSN o título sai a R$ 104,90.

Em partidas online, os jogadores brigam para cruzar a linha de chegada em mapas variados que apresentam desafios como driblar um bastão gigante que te empurra para fora do mapa ou mesmo enfrentar outros jogadores que seguram seu avatar para derrubá-lo O diferencial de Fall Guys é o alto investimento das empresas, que faz com que o jogo receba uma variedade grande de desafios.

2. Oopstacles

No mesmo estilo que Fall Guys e Stumble Guys, Oopstacles tem o diferencial de ter um bom modo de jogador solo desenvolvido. Assim como os títulos citados, o game permite disputar corridas de obstáculos: a cada round, um número menor de jogadores se classifica até que reste apenas o ganhador.

Entretanto, Oopstacles oferece uma opção mais individual no Challenge Mode sem o estresse de ter outros usuários pressionando o tempo todo por uma melhor colocação na corrida. O jogo está disponível de forma gratuita para celulares Android e iPhone (iOS).

3. Among Us

Among Us, assim como Fall Guys, foi uma das sensações do ano de 2020 e é uma boa pedida para uma jogatina entre amigos. Nele, um grupo de pessoas entra em um mapa onde algum jogador será colocado como impostor. Esse, por sua vez, terá a missão de sabotar a nave e eliminar os adversários sem ser descoberto.

Among us foi um verdadeiro hit por permitir que os jogadores interagissem entre si e conseguissem "manipular" as informações do game. Among Us ainda recebe atualizações e continua vivo até hoje. Ele está disponível para diversas plataformas, mas sua versão mobile é gratuita. Já para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch o preço varia de acordo com a plataforma, começando em R$ 10,89, no Steam.

4. JustFall.lol

Para quem já jogou Stumble Guys ou Fall Guys, não há segredo: JustFall.lol segue a mesma mecânica. O jogador disputa corridas com elementos de Battle Royale e o número de competidores diminui a cada rodada, enquanto os desafios aumentam. Aqui, os visuais são mais limitados e os usuários assumem o formato de pinguins coloridos.

Entretanto, o game segue a proposta de Stumble Guys, ficando disponível gratuitamente para celular e PC. No computador, inclusive, basta acessar o título pelo site oficial (https://justfall.lol/), diretamente do browser.

5. Party Royale: Do Not Fall

A jogabilidade de Party Royale é praticamente idêntica a de Stumble Guys e Fall Guys. Entretanto, seu design é um pouco mais simples e os bonecos que disputam a corrida são diferenciados apenas pelas cores. Party Royale: Do Not Fall está disponível de forma gratuita para celulares Android e iPhone (iOS).

Vale ressaltar que o jogo conta apenas com um modo e não apresenta tanta variação nos mapas quanto outros da lista.

6. Human: Fall Flat

Human: Fall Flat tem uma mecânica na movimentação dos bonecos que se assemelha muito aos títulos acima. Entretanto, a jogabilidade é diferente, uma vez que o jogador deve resolver diversos quebra-cabeças espalhados pelos mapas. Vale ressaltar que a variedade dos locais vão desde um castelo medieval até uma fábrica repleta de ferramentas, e o jogador será desafiado de um jeito diferente de seus rivais.

Human: Fall Flat foi lançado em 2016 e está disponível para PC, por R$ 37,99 no Steam, PS4, por R$ 104,90, Xbox One, por R$ 38,00 e Nintendo Switch, por R$ 101,95. O jogo também está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) pelo preço de R$ 23,99.

7. Gang Beasts

Gang Beasts é um jogo de 2017 lançado para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch que, apesar da aparência semelhante a Fall Guys, não é um Battle Royale com corrida de obstáculos. O game se aproxima mais do beat’em up e os jogadores encarnam personagens de gangues variadas: o objetivo é enfrentar ondas de adversários que tentam eliminá-lo dos mais diversos mapas. Os desafios variam desde derrubar inimigos de carros em movimento até tentar jogar os outros de cima de prédios.

Gang Beasts sai por R$ 36,99 no Steam, em sua versão para PC. Além disso, ele também pode ser adquirido para PS4 e PS5 por R$ 104,90, Xbox One e Xbox Series X/S por R$ 19,50 e no Nintendo Switch, por R$ 99.