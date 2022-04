Teclado branco: lista reúne sete modelos por a partir de R$ 92

Teclados brancos podem ser interessantes para combinar com o design do setup ou mesmo da mesa do computador. Empresas como Logitech , Redragon , Multilaser , Dell e Corsair oferecem desde modelos de entrada até opções mais avançadas. O periférico mais barato da lista é o OEX TC401, que apresenta teclas redondas e padrão ABNT2 por preços a partir de R$ 92 .

1. OEX TC401 – a partir de R$ 92

O TC401, da OEX, possui teclas redondas e conexão USB 2.0. Ele traz formato ABNT2, isto é, com o "ç" e os símbolos mais usados no Brasil. O teclado apresenta ainda uma base mais estendida para apoio dos punhos. O periférico conta com teclas numéricas lateralizadas e promete teclas silenciosas. O produto também tem tecnologia plug and play, ou seja, não precisa de configuração para utilizar o teclado.

Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o design do material e a suavidade das teclas. Porém, criticam a fragilidade do material e a facilidade com que as letras impressas nas teclas se apagam. É possível adquirir este modelo por preços a partir de R$ 92.

Prós: tem entrada USB, que é compatível com a maioria dos dispositivos

tem entrada USB, que é compatível com a maioria dos dispositivos Contras: não contém teclas multimídia

2. Vinik Vx Gaming Hydra GTH100BA – a partir de R$ 115

O GTH100BA, da Vinik, é um teclado gamer mecânico, ou seja, faz barulho e cada tecla possui um switch dedicado para conectar ao sistema. O perifético conta com teclas multimídia, curvadas, antiderrapantee retroiluminação azul. O produto oferece padrão ABNT2 e tem conexão USB 2.0 com cabo de 1,8 metro.

Prós: possui switch dedicado a cada uma das teclas

possui switch dedicado a cada uma das teclas Contras: não dispõe de tecnologia anti-ghosting

O TC203, da Multilaser, é um conjunto de teclado e mouse com conexão Wi-Fi. O teclado apresenta teclas retas e lisas com funções multimídia. A estrutura é compacta, de forma que as letras não têm espaço entre elas e oferece compatibilidade com os sistemas Windows. Já o mouse dispõe de três níveis de velocidade e apresenta tecnologia plug-and-play. Os periféricos podem ser utilizados em uma distância máxima de até dez metros.

Avaliado com uma nota 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a tecnologia do teclado, que mesmo durante rápida digitação não apresenta delay. No entanto, criticam a fragilidade do mouse e a facilidade do teclado em acumular sujeira. Esta opção é vendida por valores a partir de R$ 169.

Prós: vem com um mouse junto e ambos não precisam de fio para conectar-se ao PC

vem com um mouse junto e ambos não precisam de fio para conectar-se ao PC Contras: teclas muito juntas, o que pode desagradar alguns usuários

O KM636, da Dell, é outro conjunto de teclado e mouse com conexão sem fio. O periférico tem teclas multimídia, teclado numérico lateralizado e padrão ABNT2. As teclas prometem não fazer barulho e têm curto espaço entre elas como forma de evitar acúmulo de poeira. Além disso, apresentam aspecto grande e elevado, o que deve ajudar na digitação. O mouse contém controle óptico, ou seja, luz que auxilia no registro da movimentação e controle das teclas.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e a proximidade que as teclas têm com as de um notebook. É possível encontrar o produto por preços que partem de R$ 189.

Prós: sem fio

sem fio Contras: não conta com tecnologia anti-ghosting

O teclado Kumara, da Redragon, possui design gamer e iluminação LED vermelha. Ele apresenta teclado numérico lateralizado, teclas multimídia e padrão ABNT2. A ficha técnica ainda inclui conectividade USB 2.0 e é compatível com notebook e desktops. O teclado mecânico tem um switch dedicado a cada uma das teclas e conta com tecnologia anti-ghosting. As teclas possuem recurso Double Injection, ou seja, possuem duas camadas de plástico para evitar que as letras se apaguem facilmente. Toda a estrutura do material é produzida em metal e plástico a fim de gerar maior durabilidade.

Avaliado com nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do produto e a entrega rápida. No entanto, criticam a fragilidade dos switches. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 269.

Prós: design de teclas com Double Injection

design de teclas com Double Injection Contras: usuários relatam que os switches são frágeis

O K70, da Corsair, é um teclado mecânico e gamer que dispõe de iluminação RBG e teclas numéricas lateralizadas. Ele ainda apresenta um apoio grande e removível para os punhos e teclas multimídia. O periférico também garante conexão para entradas USB 2.0 e 3.0. A estrutura do teclado foi produzida em alumínio escovado e promete maior durabilidade. Além disso, tem tecnologia inteligente que permite gravar até três perfis de iluminação. É necessário ainda utilizar um programa externo (Corsair iCue) para configurar as luzes das teclas.

Avaliado com nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiaram a eficiência de resposta das teclas. Porém, criticaram a fragilidade do material. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 1.036.

Prós: apresenta apoio para os punhos

apresenta apoio para os punhos Contras: não contém tecnologia anti-ghosting

O G915, da Logitech, é um teclado mecânico gamer. O acessório apresenta conectividade Bluetooth e USB. As especificações incluem teclas multimídia, teclado numérico lateralizado, design ultrafino e bateria recarregável de até 40 horas. O periférico promete teclas altas silenciosas, retas e confortáveis ao toque. A fabricante assegura que o produto é mais compacto que os demais teclados mesmo sem encurtar o espaço entre as teclas.

Avaliado com nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o conforto ao digitar. Contudo, relatam que as teclas fazem barulho apesar de a fabricante dizer o contrário. Os compradores interessados podem adquirir o teclado por preços a partir de R$ 1.325.

Prós: utiliza conexão sem fio sem depender do Wi-Fi

utiliza conexão sem fio sem depender do Wi-Fi Contras: não contém recurso anti-ghosting

