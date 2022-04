TV com comando de voz: veja 5 modelos para controlar com assistentes

TVs com comando de voz podem ser controladas por assistentes virtuais como Alexa , Google Assistente , Bixby e Siri . As smart TVs com esta funcionalidade permitem realizar funções sem precisar usar as teclas do controle remoto. O televisor mais barato da lista é o LG 43UN731C, que apresenta 43 polegadas e resolução 4K por preços a partir de R$ 2.485.

1 de 6 TV com comando de voz: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 2.485 e R$ 5.277 — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo TV com comando de voz: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 2.485 e R$ 5.277 — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

A LG 43UN731C é uma televisão de 43 polegadas que conta com chip Quad Core Processor 4K, sistema operacional WebOS 5.0, tecnologia ThinQ AI e tela em LED. O Real 4K promete proporcionar imagens quatro vezes mais reais, com a projeção de cores ainda mais vibrantes enquanto o áudio coloca o espectador diretamente na cena com a tecnologia Ultra Surround. O modelo é encontrado por preços a partir de R$ 2.485.

A TV conta com painel de controle e pode ser comandada pela voz pelo Alexa e Google Assistente. Para quem tem produtos Apple, os conteúdos podem ser compartilhados para a TV com o recurso AirPlay 2, assim como é possível controlar a TV pela Siri pelo Apple HomeKit. O modelo tem conexão ‎Bluetooth, USB, HDMI. Na Amazon, a TV está avaliada com nota 4,8 de 5, mas existem reclamações pelo televisor não acompanhar controle Smart Magic.

Prós : possibilidade de controle pela Siri

: possibilidade de controle pela Siri Contras: não inclui controle remoto Smart Magic

2 de 6 LG UN731C traz tecnologia ThinQ AI — Foto: Divulgação/LG LG UN731C traz tecnologia ThinQ AI — Foto: Divulgação/LG

LG 60UP7750 éLG é uma smart TV de 60 polegadas que pode tornar o ambiente mais elegante graças ao design fino. O televisor tem resolução 4K, tela em LED e sistema operacional WebOS. Além disso, conta com Wi-Fi, Bluetooth, HDR e inteligência artificial ThinQ, em que os algoritmos de Deep Learning analisam e ajustam som e imagens automaticamente. Já o processador α5 Gen4 Processor 4K promete remover o ruído gráfico, acentuar o contraste e criar cores mais vibrantes. As imagens de baixa resolução são redimensionadas e reproduzidas com qualidade próxima de 4K. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 3.499.

Para o controle de voz, estão disponíveis os sistemas Alexa e Google Assistente. Outras funcionalidades interessantes são: Filmmaker Mode, que desativa a suavização de movimento, preservando cores e taxas de quadros originais, e o HGiG que reconhece o desempenho da TV e a qualidade da imagem para ajustar os gráficos HDR e proporcionar a melhor experiência de jogo. O controle Magic Remote tem formato ergonômico com sistema de apontar e rolar, o que deixa a pesquisa mais rápida. Já a AI integrada oferece fácil acesso a serviços disponíveis no televisor. No site da Amazon, o aparelho recebeu nota 4,8 de 5 com elogios a qualidade da imagem e facilidade de configuração.

Prós: facilidade de configuração

facilidade de configuração Contras: a tela não é OLED

3 de 6 LG 60UP7750 é uma televisão de 60 polegadas que pode ser controlada pela Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/LG LG 60UP7750 é uma televisão de 60 polegadas que pode ser controlada pela Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/LG

A Toshiba TB005 é uma televisão 4K de 55 polegadas com processador Quad-Core e sistema operacional Vidaa que oferece aplicativos para controlar o aparelho pelo celular Android ou iOS. O sistema operacional promete ser agradável e rápido. O sistema de som fica por conta do Dolby Atmos Experience para uma experiência de cinema dentro de casa.

O modelo da Toshiba ainda oferece a possibilidade de controle parental e o modo arte para transformar a TV em uma obra de arte. O design é de bordas infinitas e a tela é DLED. Ela ainda apresenta tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-Fi e HDMI. O televisor é visto por cifras que partem de R$ 3.199.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: relatos de problemas no Sistema Vidaa

4 de 6 Toshiba TB005 apresenta conexão Bluetooth, Wi-Fi e HDMI — Foto: Divulgação/Toshiba Toshiba TB005 apresenta conexão Bluetooth, Wi-Fi e HDMI — Foto: Divulgação/Toshiba

A 65AU8000, da Samsung, é uma televisão de 65 polegadas com processador Crystal 4K que transforma todas as imagens em resolução próxima a 4K. O design é Air Slim com 2,5 cm de espessura e sem bordas aparentes. Além disso, apresenta uma canaleta para esconder cabos e suporte Slim-mount, que acompanham o televisor para garantir um ambiente mais organizado e uma melhor instalação da TV. Ao desligar o aparelho, é possível escolher uma foto para ficar na tela que se transforma em um mural.

Para o controle de voz, a televisão oferece a possibilidade de controle pela Bixby, Alexa e Google Assistente. Já o controle remoto reconhece todos os aparelhos compatíveis conectados à TV e passa a controlá-los também. A TV ainda conta com a função de espelhamento de celulares e tablets.

Prós: sem bordas aparentes e controle remoto universal

sem bordas aparentes e controle remoto universal Contras: relatos de problemas na imagem com tempo de uso

5 de 6 AU8000 é um modelo de TV da Samsung com recursos premium — Foto: Divulgação/Samsung AU8000 é um modelo de TV da Samsung com recursos premium — Foto: Divulgação/Samsung

A 70AU7700, da Samsung, é bem parecida com o modelo anterior. A televisão de 70 polegadas conta com processador Crystal 4K, design sem bordas aparentes, possibilidade de controle pelos serviços Bixby, Alexa e Google Assistente e controle remoto universal. Além disso, pode ser usada para videoconferências, acesso remoto ao PC e conectividade entre aparelhos.

O espelhamento do celular na TV pode ser feito com apenas um toque e as tecnologias de conexão são: Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI. O fabricante oferece garantia de um ano e o modelo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 5.277.

Prós: aplicativo de canais exclusivos da Samsung

aplicativo de canais exclusivos da Samsung Contras: inúmeros relatos de problemas com pouco tempo de uso e recursos que não funcionam

6 de 6 TV Crystal UHD AU7700 da Samsung vem com Apple TV — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo TV Crystal UHD AU7700 da Samsung vem com Apple TV — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

Com informações de LG e Samsung

