TV UHD: 7 modelos para assistir a filmes e séries

TV UHD: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 2.969 e R$ 8.277

A LG UP7550 é uma TV de 50 polegadas com resolução UHD que traz presença da função HDR e display LED. Além disso, a TV também oferece uma tecnologia própria da LG, a ThinQAI. Esta ferramenta permite que o televisor seja conectado a vários aparelhos da casa e controlado por meio do smartphone. A televisão tem avaliação de 4,7 de 5 estrelas na Amazon e pode ser adquirida por R$ 2.969.

O sistema é compatível com o controle Smart Magic, da LG, que promete uma experiência de ponteiro mais inteligente com botões dedicados às plataformas de vídeo. O ponto alto do aparelho, de acordo com os compradores, fica pelo Game Optimizer, um painel de controle específico para consoles, centralizando todas as configurações em um só lugar.

Prós: preço, função ThinQAI e qualidade de vídeo

preço, função ThinQAI e qualidade de vídeo Contras: base desnivelada

A UP7550, de 50 polegadas, pode ser uma boa escolha para quem procura qualidade HDR e display LED

A TCL 50P615 é uma TV com resolução UHD para quem procura conforto e praticidade. O tamanho de 50 polegadas promete controle da iluminação em partes diferentes da tela para o máximo controle de qualidade de brilho, contraste e cores perfeitas para quem procura assistir a filmes e séries. O sistema operacional presente nesse modelo é o Android TV, que suporta parte dos aplicativos disponíveis no sistema. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 3.199.

Além disso, funções adicionais como o Google Duo, um aplicativo de videochamadas fácil de usar, com uma interface bastante simples, conversor para TV Digital e controle de voz pelo Google Assistente podem ser interessantes para usuários. Na Amazon, os compradores avaliaram a smart TV TCL 50P615 com 4,6 estrelas. Os principais comentários elogiam a qualidade de imagem. As reclamações, porém, são em relação ao controle, que pode deixar a desejar por não responder a todos os comandos.

Prós: bom custo-benefício, suporte para Google Assistente e qualidade de imagem

bom custo-benefício, suporte para Google Assistente e qualidade de imagem Contras: relatos de que o controle não responde a todos os comandos

TCL P615 tem qualidade de imagem 4K UHD e promete alto desempenho

A TV LG 60UP7750 traz como diferencial o sistema de smart home, o que faz do modelo uma opção interessante para quem tem uma casa conectada devido ao AirPlay 2 & Homekit. O produto conta com a qualidade 4K HDR, proporcionando uma experiência de visualização mais imersiva de tela. Além disso, o televisor conta com assistentes pessoais como Google Assistente e Alexa.

O televisor conta com 4,7 de 5 estrelas em sua classificação na Amazon. De acordo com os compradores, o modo Filmmaker Mode destaca ainda mais a qualidade da tela de 60 polegadas. No entanto, de acordo com as avaliações, os usuários notaram que o produto é frágil.

Prós: preço, função ThinQ AI e qualidade de vídeo

preço, função ThinQ AI e qualidade de vídeo Contras: base desnivelada

LG 60UP7750 traz resoluçao UHD e suporte ao Google Assistente e Alexa

A TCL P715 oferece cores e contraste superiores duas vezes maior devido ao HDR10 e traz display LED. Seu tamanho de 65 polegadas pode ser interessante para ser alocada na sala ou quarto para assistir aos seus filmes favoritos com qualidade 4K UHD. O sistema operacional no televisor é o Android TV, três entradas HDMI e dois USB.

Além disso, o televisor também conta com conversor para TV digital e controle de voz à distância pelo Google Assistente. Na Amazon, os compradores avaliaram a TCL P715 com 4,6 estrelas. Os principais comentários elogiam a qualidade e preço acessível. Já as reclamações são em relação ao sistema operacional e na disponibilidade de apps para o sistema.

Prós: bom custo-benefício, suporte e conversor digital

bom custo-benefício, suporte e conversor digital Contra: sistema operacional com travamentos e aplicativos limitados

TCL P715 apresenta resolução 4K UHD e painel LED

A TCL 75P715 é um modelo que prioriza a leveza por possuir bordas finas que dão um visual mais atraente ao monitor. O televisor apresenta uma base discreta com acabamento metálico. A TV QLED 4K UHD conta com caixas de som Dolby Vision embutidas. A TV da TCL traz o sistema operacional Android TV, que promete maior compatibilidade com serviços online, fácil pareamento com dispositivos Android e maior compatibilidade com aplicativos.

O modelo oferece três portas HDMI, suporte nativo a Bluetooth e Wi-Fi, Modo Jogo e controle com comandos de voz para o Google Assistente. Na Amazon, o modelo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas. Os compradores destacam a qualidade QLED nos aplicativos de filmes. O modelo de 55 polegadas pode ser encontrado no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 5.102.

Prós: qualidade de tela e custo-benefício

qualidade de tela e custo-benefício Contras: não há

C715 é uma TV QLED 4K da TCL

A AU8000, da Samsung, pode ser indicada para os amantes de filmes e séries. A TV conta com uma definição Ultra HD 4K para uma maior imersão e qualidade na hora de assistir a uma produção audiovisual. Além disso, a conexão Bluetooth disponível no aparelho permite conectar aparelhos periféricos sem a necessidade de fios. O modelo conta com 4,7 de 5 estrelas entre as avaliações na Amazon e pode ser adquirida por cerca de R$ 5.489.

Esta TV apresenta o processador Crystal 4K, que oferece cores vivas e resolução Picture Quality Index. O televisor também pode ser controlado de maneira remota por meio dos assistentes de voz. Os principais comentários enfatizam sobre a qualidade e preço em conta pela qualidade. As reclamações, porém, são em relação à velocidade e aplicativos compatíveis.

Prós: bom custo-benefício, suporte para Alexa e qualidade UHD

bom custo-benefício, suporte para Alexa e qualidade UHD Contras: sistema operacional com aplicativos limitados

AU8000 é um modelo de TV da Samsung com recursos premium

A Samsung TU8000 conta com um acabamento de bordas finas e design que permite esconder os cabos conectados na TV. A ficha técnica ainda traz recursos que prometem aprimorar a visualização mesmo de conteúdos em resolução inferior ao 4K. Ela traz sistema operacional Tizen, criado pela empresa sul-coreana, que promete uma usabilidade intuitiva e compatibilidade com os principais serviços online. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 8.277.

O modelo apresenta ainda suporte a áudio Bluetooth, Modo Ambiente, três entradas HDMI, duas entradas USB e assistentes de voz como Alexa. O maior destaque entre os compradores é pelo áudio Dolby Digital Plus. Ainda de acordo com os usuários, o suporte traseiro para esconder cabos pode acabar não funcionando algumas vezes. O TechTudo testou o televisor em junho de 2020 e concluiu que ele tem uma proposta interessante para quem pretende entrar no mundo do 4K.

Prós: custo-beneficio para uma linha de televisão de luxo

custo-beneficio para uma linha de televisão de luxo Contra: formato ruim para suportes e controle pequeno

Samsung TU8000 é uma TV 4K de entrada

