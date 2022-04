Water Cooler 360 mm: veja seis modelos com iluminação RGB

Water cooler de 360 mm é uma peça que resfria o processador de computadores e podem ser interessantes para quem quer montar um PC gamer . Este componente substitui as ventoinhas tradicionais e usa líquidos para arrefecer a CPU do desktop. Empresas como Cooler Master , PCYes e NZXT oferecem modelos por preços a partir de R$ 749 , como é o caso do Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB, que oferece iluminação RGB e velocidade de até 1.800 RPM.

Já o Gamdias Chione P2-360R tem três ventoinhas e controle remoto por valores que partem de R$ 814. Outra alternativa é o NZXT RL-KRX73-01, que traz velocidade de até 2.800 RPM e promete ser silenciosos por cerca de R$ 1.249. Confira a seguir sete water coolers 360 mm para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Water Cooler 360 mm: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 749 e R$ 1.249 — Foto: Divulgação/Cooler Master Water Cooler 360 mm: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 749 e R$ 1.249 — Foto: Divulgação/Cooler Master

Como montar um PC gamer barato? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB é um water cooler que acompanha não só o compartimento de refrigeração com água, mas também três ventoinhas que ativam iluminação RGB enquanto funcionam. Além disso, a marca destaca que a bomba que distribui os fluidos é de terceira geração e capaz de deixar o PC na temperatura ideal. O produto é encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 749.

Algumas outras configurações incluem a velocidade de até 1,800 RPM da bomba e os quatro pinos conectores para colocar no gabinete. Para quem curte jogos pesados, a escolha deste modelo de water cooler pode ser interessante. Na Amazon, os consumidores avaliaram o modelo com 4,6 estrelas. Os principais comentários relatam sobre a potência da peça e como ela é silenciosa.

Prós: bom custo-benefício e pouca emissão de barulho

bom custo-benefício e pouca emissão de barulho Contras: velocidade das bombas poderia ser maior

2 de 7 Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB alcança até 1.800 RPM — Foto: Divulgação/Cooler Master Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB alcança até 1.800 RPM — Foto: Divulgação/Cooler Master

2. PCYes Nix 2 - a partir de R$ 786

Outra alternativa de water cooler de 360 mm é o PCYes Nix 2. O modelo oferece características como três ventoinhas com iluminação RGB que podem ser alteradas de acordo com o gosto pessoal do usuário. Além disso, encontram-se também configurações como velocidade da bomba que chega a 2.100 RPM e suporte para processadores com alta potência. O produto é visto na Amazon por cifras a partir de R$ 786.

Esta opção ainda oferece quatro conectores e a empresa também destaca a qualidade das mangueiras que transportam os fluidos, considerados premium e sem riscos de vazamento ou danificação por pequenos agentes externos.

Prós: velocidade de 2.100 RPM e mais de uma opção de iluminação RGB

velocidade de 2.100 RPM e mais de uma opção de iluminação RGB Contras: usuários avaliam que as características não atendem às expectativas

3 de 7 PCYes Nix 2 tem iluminação RGB — Foto: Divulgação/PCYes PCYes Nix 2 tem iluminação RGB — Foto: Divulgação/PCYes

3. Gamdias Chione P2-360R - a partir de R$ 814

O water cooler Gamdias Chione P2-360R oferece configurações chamativas, como três ventoinhas com iluminação RGB, além de suporte para acoplar mais três. Ele ainda acompanha um controle remoto que permite controlar o bombeamento de água e escolher quando as peças devem ser mais refrigeradas ou não. A peça é vendida na Amazon por valores que partem de R$ 814.

O modelo alcança a velocidade de 1.800 RPM. Existem outros mais rápidos, porém é possível controlá-lo de acordo com o interesse do usuário. Além disso, a fabricante promete que as mangueiras são de altíssima qualidade e que dificilmente sofrem algum dano externo. A nota na Amazon alcança 4,5 de 5 estrelas.

Prós: suporte para mais ventoinhas e controle remoto para velocidade

suporte para mais ventoinhas e controle remoto para velocidade Contras: velocidade das bombas poderia ser maior

4 de 7 Gamdias Chione P2-360R possui controle remoto para ajustar o bombeamento de água — Foto: Divulgação/Gamdias Gamdias Chione P2-360R possui controle remoto para ajustar o bombeamento de água — Foto: Divulgação/Gamdias

4. Lian Li ‎Galahad 360 White - a partir de R$ 1.136

O water cooler Lian Li ‎Galahad 360 White é vendido na cor branca e oferece a opção de iluminação RGB. As três ventoinhas acopladas podem alcançar a velocidade de 1.900 RPM graças ao bombeamento, o que promete uma boa refrigeração das peças do PC. Além disso, a empresa ressalta as mangueiras são reforçadas, principalmente com a parte de tecidos por fora, o que pode aumentar o tempo de vida do componente. Esta opção é comercializada por cifras que partem de R$ 1.136.

Uma característica interessante é sobre o topo da bomba, que além de distribuir os fluidos que refrescam algumas peças, também é rotacional e acompanha iluminação RGB. Caso o usuário queira esconder a logo da empresa, o modelo acompanha uma tampa magnética que fica presa em cima do nome da marca. As avaliações na Amazon alcançam 4,7 estrelas e os compradores destacam a ótima qualidade do modelo. Alguns consumidores relatam principalmente sobre a eficácia e entrega de todas as características que a empresa destaca.

Prós: mangueiras reforçadas e tampa magnética para esconder a logo da empresa

mangueiras reforçadas e tampa magnética para esconder a logo da empresa Contras: valor mais elevado

5 de 7 Lian Li ‎Galahad 360 White tem três ventoinhas acopladas — Foto: Divulgação/Lian Li Lian Li ‎Galahad 360 White tem três ventoinhas acopladas — Foto: Divulgação/Lian Li

Outro modelo com preço mais elevado é o Cooler Master ML360R ARGB. Este water cooler acompanha três ventoinhas com iluminação RGB que podem ser controladas de acordo com o gosto do consumidor. Além disso, as bombas de refrigeração também possuem um controle remoto que permite aumentar a velocidade quando precisar de mais potência ou diminuir em situações menos pesadas. O componente é comercializado por preços que partem de R$ 1.210.

Sobre a velocidade, o modelo alcança até 2.000 RPM, o que é um pouco maior em relação aos outros water coolers de 360 mm apresentados. Os quatro pinos e a mangueira reforçada também são outras características que a marca destaca como diferenciais da peça. Ela tem avaliação de 4,4 estrelas de 5 na Amazon. Muitos destacam o excelente desempenho, mas alguns comentários relatam sobre alguns problemas que apareceram em pouco tempo.

Prós: controle remoto para ajustar o bombeamento, cores RGB e velocidade da bomba

controle remoto para ajustar o bombeamento, cores RGB e velocidade da bomba Contras: preço elevado no mercado

6 de 7 Cooler Master ML360R ARGB tem iluminação que pode ser alterada de acordo com o gosto do usuário — Foto: Divulgação/Cooler Master Cooler Master ML360R ARGB tem iluminação que pode ser alterada de acordo com o gosto do usuário — Foto: Divulgação/Cooler Master

O último modelo de water cooler de 360 mm é o NZXT RL-KRX73-01. O componente oferece RGB somente na bomba de água. As ventoinhas não possuem nenhum tipo de iluminação, porém são mais rápidas que o convencional. A velocidade pode alcançar até 2.800 RPM, o que promete manter a refrigeração do PC. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.249 para adquirir o produto.

A empresa destaca que a bomba oferece uma boa refrigeração e promete ser bastante silenciosa. As mangueiras são comuns, mas podem ser de boa qualidade e sofrer poucos danos a agentes externos. Os comentários na Amazon são positivos e alcançam 4,6 estrelas. Muitos consumidores dizem que a peça realmente atende ao que é descrito.

Prós: velocidade da bomba que alcança até 2.800 RPM

velocidade da bomba que alcança até 2.800 RPM Contras: preço mais elevado da lista

7 de 7 NZXT RL-KRX73-01 possui RGB apenas na bomba de água — Foto: Divulgação/NZXT NZXT RL-KRX73-01 possui RGB apenas na bomba de água — Foto: Divulgação/NZXT

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"