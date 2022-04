Webcam 720p: veja 8 modelos por a partir de R$ 119

Webcams com resolução 720p podem ser interessantes para fazer reuniões no trabalho ou videochamadas com amigos. Empresas como Logitech , Intelbras , Multilaser , HP e Rapoo oferecem modelos por preços a partir de R$ 119 , como é o caso da Rapoo C200 RA015, que pode ser rotacionada em um ângulo de 360 graus e traz design compacto.

Já a Logitech C505 conta com correção automática de iluminação e ângulo de visão diagonal de 60 graus por valores que partem de R$ 145. Outra opção é a HP W 200, que apresenta ângulo de visão de até 72 graus por cerca de R$ 212. Confira a seguir oito webcams 720p para comprar no Brasil em 2022.

1 de 9 Webcam 720p: lista reúne oito modelos por preços que variam entre R$ 119 e R$ 212 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Webcam 720p: lista reúne oito modelos por preços que variam entre R$ 119 e R$ 212 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Rapoo C200 RA015 – a partir de R$ 119

A C200 RA015, da Rapoo, é uma webcam compatível com notebook e desktop. A base do item oferece um clipe de encaixe que possibilita acoplar a câmera em superfícies de espessuras largas, como monitores, por exemplo. A câmera possui qualidade HD de 720p e pode ser rotacionada em um ângulo de 360 graus. O clipe pode ser fechado e funciona como um apoio para manter o equipamento estável em superfícies horizontais lisas. O equipamento dispõe de tecnologia plug-and-play, ou seja, basta conectar o dispositivo para começar a usá-lo. O produto é vendido por valores que partem de R$ 119.

A webcam conta ainda com design compacto, microfone interno, cabo USB 2.0, lente angular que mostra o ambiente com maior amplitude e resolução de imagem máxima de 1280 x 720 pixels. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários destacam a habilidade de encaixe do produto no monitor. Contudo, relatam que a qualidade de imagem não condiz com a anunciada.

Prós: lente angular

Contras: não possui rosqueamento para encaixe em tripés

2 de 9 Rapoo C200 RA015 possui 720p de resolução — Foto: Divulgação/Rapoo Rapoo C200 RA015 possui 720p de resolução — Foto: Divulgação/Rapoo

2. PCYes Raza HD-02 – a partir de R$ 122

A Raza HD-02, da PCYes, é uma webcam compatível com computadores e notebooks. A base possui uma válvula de encaixe responsável por acoplar o dispositivo em monitores das mais diversas espessuras. Além disso, conta com rosca de tamanho padrão, ajustável para qualquer tipo de tripé. Ela apresenta uma imagem HD de 720p. O dispositivo dispõe de tecnologia plug-and-play, ou seja, dispensa configuração prévia para uso. As especificações ficam completas com conectividade USB 2.0 com cabo de 1,5 metro e resolução máxima de imagem de 1280 x 720 pixels. O modelo é vendido na Amazon por preços a partir de R$ 122.

O periférico é compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux, macOS e Android. A webcam ainda oferece microfone interno e está avaliada com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon. Os usuários destacam positivamente o som de qualidade do microfone interno. Porém, criticam o ângulo de visão não ser mais amplo.

Prós: ajustável a qualquer computador

Contras: a qualidade cai em ambientes escuros

3 de 9 PCYes Raza HD-02 pode ser usada em notebooks e computadores — Foto: Divulgação/PCYes PCYes Raza HD-02 pode ser usada em notebooks e computadores — Foto: Divulgação/PCYes

A AC339, da Multilaser, é uma webcam compacta. Com qualidade de 720p, o corpo do dispositivo é flexível e se adapta a diferentes espessuras de monitores ou superfícies planas. Compatível com notebook e desktops, fornece conexão USB 2.0 com um cabo de 1,7 metro. A câmera ainda apresenta microfone integrado com áudio estéreo. Esta opção é encontrada por valores a partir de R$ 130.

O equipamento dispõe de tecnologia plug-and-play e apresenta compatibilidade com o sistema operacional Windows. Resolução máxima de imagem de 1280 x 720 pixels. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade da câmera condizente com a anunciada. No entanto, relatam que o microfone não garante boa recepção de áudio.

Prós: bom custo-benefício para as especificações ofertadas

Contras: não permite mudar a distância focal

4 de 9 Multilaser AC339 é uma webcam compacta — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser AC339 é uma webcam compacta — Foto: Divulgação/Multilaser

A C505, da Logitech, apresenta uma base flexível que promete encaixar em qualquer monitor. A webcam conta com microfone interno unidirecional com alcance de até três metros e uma câmera com qualidade de 720p. O produto que promete tecnologia plug-and-play é vendido por cifras que partem de R$ 145.

O dispositivo apresenta conectividade USB 2.0 de 2 metros, ângulo de visão diagonal de 60 graus, foco fixo, correção automática de iluminação e resolução de imagem de 1280 x 720 pixels. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o design compacto e adaptável a várias telas. Contudo, relatam que a qualidade de imagem não é muito boa para leituras de rosto.

Prós: cabo USB longo

Contras: não oferta rosqueamento para tripé

5 de 9 Logitech C505 apresenta conectividade USB 2.0 de 2 metros — Foto: Divulgação/Logitech Logitech C505 apresenta conectividade USB 2.0 de 2 metros — Foto: Divulgação/Logitech

A CAM-720p, da Intelbras, traz design simples e corpo compacto. O clipe de apoio é flexível e pode ser adaptado a diversas espessuras de monitores, podendo até mesmo ser dobrado completamente para garantir estabilidade ao dispositivo quando colocado em superfícies planas. Ele oferta rosqueamento para encaixe em qualquer tripé, qualidade de 720p e conexão USB 2.0 com um cabo de 1,8 metro. O aparelho é comercializado na Amazon por valores que partem de R$ 149.

A câmera conta com dois microfones internos omnidirecionais, que captam som de várias direções simultaneamente. A resolução de imagem é de 1280x720 e traz correção automática de imagem em ambientes pouco iluminados. A ficha técnica fica completa com tecnologia plug-and-play. Avaliado com nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a imagem limpa e de ótima qualidade. Porém, reclamam que a lente poderia ser mais angular.

Prós: encaixa em qualquer monitor ou tripé

Contras: a câmera não tem rotação em 360 graus

6 de 9 Intelbras ‎CAM-720p conta com dois microfones internos omnidirecionais — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras ‎CAM-720p conta com dois microfones internos omnidirecionais — Foto: Divulgação/Intelbras

6. Kross Elegance KE-WBM720P – a partir de R$ 169

A KE-WBM 720p, da Kross Elegance, é uma webcam compacta com design simples. Ela acompanha um tripé curto com três pernas flexíveis e capa para proteger a lente da câmera. A câmera traz resolução de 720p. Além disso, traz clipe flexível para ajustar a câmera a diversas espessuras de monitores e rosqueamento para acoplar o dispositivo em qualquer tripé. O modelo é comercializado na Amazon por cifras a partir de R$ 169.

A webcam dispõe de tecnologia plug-and-play, microfones internos omnidirecionais, resolução de imagem de 1280 x 720 e conexão USB 2.0. O dispositivo ainda apresenta foco manual, correção automática de luz e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. Ele também traz câmera angular de 360 graus.

Prós: compatibilidade com tripés e foco manual

Contras: relatos da resolução de imagem ser baixa

7 de 9 Kross Elegance KE-WBM720P possui resolução de 720p e correção avançada de luz — Foto: Divulgação/Kross Elegance Kross Elegance KE-WBM720P possui resolução de 720p e correção avançada de luz — Foto: Divulgação/Kross Elegance

A Fobos GW600, da Redragon, é uma webcam compacta com microfones omnidirecionais embutidos. Ele garante um clipe de encaixe na base para acoplar o dispositivo em qualquer monitor e rosqueamento para encaixe em tripés. A base pode ser dobrada e oferta estabilidade em superfícies planas. O dispositivo disponibiliza conectividade USB 2.0, tecnologia plug-and-play, sistema de redução de ruídos no microfone embutido, foco fixo e resolução máxima de imagem de 1280 x 720 pixels. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 200 para adquirir o produto.

A lente promete visão angular de 68 graus e controle automático de imagem. Ela apresenta compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade da câmera. Porém, criticam a qualidade da imagem em ambientes de pouca luminosidade.

Prós: lente angular e possibilidade de encaixar em tripés

Contras: não conta com tampa para lente

8 de 9 Redragon Fobos GW600 promete visão angular de 68 graus e controle automático de imagem — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Fobos GW600 promete visão angular de 68 graus e controle automático de imagem — Foto: Divulgação/Redragon

A W 200, da HP, é uma webcam com abertura de lente e microfone omnidirecional embutido. A câmera com resolução de 720p dispõe de foco fixo, tecnologia plug-and-play, ângulo de visão de até 72 graus e resolução de imagem de 1280 x 720.

Ela traz conectividade USB 2.0 e pode ser encontrada por cerca de R$ 212. Compatível com Windows e macOS, o suporte é compacto e mais recomendado para monitores de desktop.

Prós: lente angular

Contras: não contém rosqueamento para encaixar em tripés

9 de 9 HP W 200 traz abertura de lente e microfone omnidirecional embutido — Foto: Divulgação/HP HP W 200 traz abertura de lente e microfone omnidirecional embutido — Foto: Divulgação/HP

