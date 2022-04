Wordle: seis versões temáticas para jogar de graça

Wordle , jogo de adivinhação de palavras disponível via navegador para PC e celulares, faz muito sucesso na Internet e, por isso, ganhou muitas versões. É o caso de Termo e Letreco , que conquistaram internautas brasileiros ao funcionarem como alternativas em português do game original. No entanto, elas não foram as únicas.

Títulos como Footbl 5, Nerdle e Yordle também surgiram baseados no formato. A diferença é que essas versões são focadas em assuntos específicos, o que oferece um desafio a mais durante a jogatina. Veja, a seguir, seis versões temáticas e grátis do Wordle para quem quer se aventurar por assuntos como futebol, matemática ou até League of Legends (LOL).

1 de 7 Wordle é uma modernização do clássico jogo da forca — Foto: Reprodução/Róbson Martins Wordle é uma modernização do clássico jogo da forca — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Footbl 5

2 de 7 Footbl 5 tem como tema jogadores de futebol — Foto: Reprodução/Róbson Martins Footbl 5 tem como tema jogadores de futebol — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Footbl 5 (https://footbl5.com) funciona como Wordle e Termo. O jogador chuta palavras com cinco caracteres e, caso algum esteja correto, ele fica verde. Se estiver presente na palavra do dia, mas em outra posição, a letra fica amarela. O diferencial é que a resposta sempre será o sobrenome de um jogador ou ex-futebolista, o que exige um domínio significativo sobre o futebol internacional. A dica é apostar em atletas que atuam em ligas europeias — que é o foco do game — para aumentar as chances de ganhar.

Nerdle

3 de 7 Nerdle é um dos jogos mais difíceis nesse estilo — Foto: Reprodução/Róbson Martins Nerdle é um dos jogos mais difíceis nesse estilo — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Essa é a opção perfeita para quem gosta de estudar enquanto se divertem. Nerdle (https://nerdlegame.com) é um jogo no qual o objetivo não é adivinhar uma palavra, mas sim uma operação matemática. São seis oportunidades para adivinhar a sequência numérica da conta. No entanto, não basta descobrir os números para resolvê-la. Também é preciso descobrir o sinal de igualdade e das operações: soma, subtração, multiplicação e divisão.

Yordle

4 de 7 Yordle pode ser um passatempo entre partidas de LOL — Foto: Reprodução/Róbson Martins Yordle pode ser um passatempo entre partidas de LOL — Foto: Reprodução/Róbson Martins

É notável a semelhança entre Wordle e Yordle (https://yordle.pages.dev), mas aqui o propósito é adivinhar o nome de um personagem de League of Legends (LOL) em vez de uma palavra aleatória. Se conseguir, haverá uma rodada bônus para encontrar a habilidade de um campeão. No entanto, vale ressaltar que, nessa versão, os nomes das habilidades são em inglês, o que pode atrapalhar aqueles que jogam o MOBA da Riot Games em outros idiomas.

Worldle

5 de 7 Em Wordle, o conhecimento em Geografia é posto à prova — Foto: Reprodução/Róbson Martins Em Wordle, o conhecimento em Geografia é posto à prova — Foto: Reprodução/Róbson Martins

O modelo começa a ficar diferente em Worldle (https://worldle.teuteuf.fr). Ao invés da palavra do dia, nessa versão, todos os dias, a silhueta de um país diferente entra. A cada tentativa, o site revela o quão distante o palpite está do lugar representado na imagem, além de mostrar uma seta apontando para a direção certa. Os nomes dos lugares não estão traduzidos para o português, mas isso não deve ser um problema: basta digitar as primeiras letras para abrir uma lista completa.

Estadi.ooo

6 de 7 Estadi.ooo é um jogo brasileiro e totalmente em português — Foto: Reprodução/Róbson Martins Estadi.ooo é um jogo brasileiro e totalmente em português — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Mais uma opção para os amantes do futebol. Neste game, o jogador tem apenas cinco tentativas para identificar o nome de um estádio brasileiro. Para isso, ele conta com a ajuda de uma imagem aérea de satélite e dicas que são reveladas a cada erro. Estadi.ooo (https://estadi.ooo) foi desenvolvido pelo jornalista Rodrigo Menegat e está na primeira temporada atualmente.

Musicle

7 de 7 Musicle é para os fãs de música que têm o ouvido afiado — Foto: Reprodução/Róbson Martins Musicle é para os fãs de música que têm o ouvido afiado — Foto: Reprodução/Róbson Martins