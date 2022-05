10 melhores jogos cooperativos para se divertir com os amigos

Games multiplayer cooperativos colocam dois ou mais jogadores para lutarem juntos por um objetivo em comum. Essa é a ideia por trás de jogos como It Takes Two , Sea of Thieves , Moving Out e outros do gênero, que chama atenção pelas mecânicas e quebra-cabeças ideais para se atuar em grupo. Atualmente, há muitas opções de jogos cooperativos divertidos disponíveis para consoles como PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S , Nintendo Switch e até mesmo PC. Confira, a seguir, a lista feita pelo TechTudo dos dez melhores games cooperativos para aproveitar com os amigos.

1 de 11 It Takes Two foi o game mais premiado como Jogo do Ano em 2021 — Foto: Reprodução/Steam It Takes Two foi o game mais premiado como Jogo do Ano em 2021 — Foto: Reprodução/Steam

Para jogar A Way Out são necessárias duas pessoas. Cada usuário controla um dos protagonistas, os criminosos Leo e Vincent, em uma aliança para fugir da prisão e se vingar de um inimigo em comum. O game feito pela Hazelight Studios se destaca graças às sequências de ação eletrizantes onde os personagens principais precisam unir forças. Além de combates, perseguições e tiros, A Way Out reserva uma conclusão inesperada.

O título está disponível para PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One, além de PC via Steam e Origin. Os preços variam de R$ 89, no Steam, a R$ 149, nos consoles PlayStation.

2 de 11 As ações dos jogadores conduzem a campanha de A Way Out a dois possíveis finais — Foto: Reprodução/Steam As ações dos jogadores conduzem a campanha de A Way Out a dois possíveis finais — Foto: Reprodução/Steam

Nessa sequência de Portal (2007), desenvolvida e publicada pela Valve, o jogador desbrava terras desconhecidas dos Laboratórios da Aperture Science e reencontra GLaDOS, a forma de vida artificial que conheceu no primeiro game. Portal 2 traz uma jogabilidade aprimorada com portais, puzzles mais complexos e um modo cooperativo para dois players. Com campanha única e novos personagens, o título recebeu o prêmio de Melhor Jogo de 2011 pela Academia Britânica de Artes em Cinema e Televisão (BAFTA).

Vale lembrar que o título está indisponível para PS4 e PS5, mas ainda pode ser encontrado para Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S e PC via Steam. Os preços vão de R$ 20,69 no Steam a R$ 69 nos modelos Xbox. Além disso, o título chegará ao Nintendo Switch por meio de uma coletânea que inclui o game anterior da franquia.

3 de 11 A BAFTA também elegeu Portal 2 como o game com melhores história e design em 2011 — Foto: Reprodução/Steam A BAFTA também elegeu Portal 2 como o game com melhores história e design em 2011 — Foto: Reprodução/Steam

4 de 11 Agilidade e coordenação são essenciais para vencer em Overcooked! 2 — Foto: Reprodução/Steam Agilidade e coordenação são essenciais para vencer em Overcooked! 2 — Foto: Reprodução/Steam

4. Cuphead - SW, PS4, PS5, XB, XBSX/S, PC

Cuphead é uma homenagem do Studio MDHR a desenhos infantis da década de 1930. O jogo conta a história de Cuphead e Mugman, dois irmãos com uma xícara e uma caneca no lugar da cabeça, que devem enfrentar chefões poderosos e caricatos para pagar uma dívida com o diabo. Na pele dos dois personagens, os jogadores vão explorar as fases com visuais feitos a mão e efeitos sonoros recriados com as técnicas clássicas dessa época. O título pode ser encontrado por a partir de R$ 36,99 no PC via Steam, além de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

5 de 11 O sucesso de Cuphead rendeu uma adaptação em série animada na Netflix — Foto: Reprodução/Steam O sucesso de Cuphead rendeu uma adaptação em série animada na Netflix — Foto: Reprodução/Steam

6 de 11 It Takes Two é uma jornada de aceitação e empatia na vida a dois — Foto: Reprodução/Steam It Takes Two é uma jornada de aceitação e empatia na vida a dois — Foto: Reprodução/Steam

6. Sea of Thieves - XB, XBSX/S, PC

Sea of Thieves é um game de exploração ambientado em mundo aberto desenvolvido pela Rare e publicado pelo Xbox Game Studios. O jogo oferece muita diversão ao permitir ao jogador estar na pele de uma verdadeira lenda da pirataria, repleta de momentos empolgantes, criaturas perigosas e tesouros. Você pode navegar sozinho mar adentro, mas é muito mais divertido na companhia dos amigo, seja em uma tripulação de até quatro marujos ou em alianças com outros navios. O título pode ser jogado no Xbox One, Xbox Series X/S, saindo a R$ 199,90 e PC via Steam, onde custa R$ 89,99. O jogo também fica disponível na assinatura do Xbox Game Pass.

7 de 11 Sea of Thieves é constantemente atualizado com novas aventuras divertidas — Foto: Reprodução/Steam Sea of Thieves é constantemente atualizado com novas aventuras divertidas — Foto: Reprodução/Steam

Minecraft Dungeons é um RPG de exploração de masmorras da Mojang, o mesmo estúdio do jogo original. Ambientado no universo Minecraft, esse spin-off permite que grupos de jogadores de uma a quatro pessoas lutem juntos em calabouços para subir de nível, conquistar tesouros e derrotar o maligno Arce-Illager. Embora não haja classes, as armas e armaduras usadas pelo seu personagem determinam o modo de combate ideal: corpo a corpo ou à distância. O game está disponível para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, via Steam. Os preços vão de R$ 74,95, para computador, até R$ 145,45 no Xbox.

8 de 11 Minecraft Dungeons está atualmente na segunda temporada, chamada Luminous Night — Foto: Reprodução/Steam Minecraft Dungeons está atualmente na segunda temporada, chamada Luminous Night — Foto: Reprodução/Steam

8. Don't Starve Together - PS4, PS5, XB, XBSX/S, PC

Don’t Starve Together é um jogo de sobrevivência da Klei Entertainment com gráficos desenhados que lembram os filmes de Tim Burton. Até seis jogadores entram em um mundo sombrio e inóspito sem qualquer tutorial e têm que sobreviver a criaturas hostis, temperaturas extremas e outros perigos. No modo cooperativo, é possível entrar em servidores públicos ou privados, onde os jogadores devem juntar recursos que vão ajudá-los a não morrer de fome. O jogo custa R$ 27,99 no PC via Steam e também está disponível para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

9 de 11 Don't Starve Together é uma expanão muliplayer standalone de Don't Starve — Foto: Reprodução/Steam Don't Starve Together é uma expanão muliplayer standalone de Don't Starve — Foto: Reprodução/Steam

9. Moving Out - SW, PS4, PS5, XB, XBSX/S, PC

Criado pela SMG Studio e Devm Games, Moving Out é um simulador de mudanças baseado em física que põe os players em tarefas inusitadas e perigosas. Sozinho ou com amigos, o jogador deve correr contra o tempo para atender clientes em toda a cidade de Packmore. No modo cooperativo, até quatro players podem se juntar para entrar no ramo de organização e relocação de móveis. O título está disponível para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, via Steam e Epic Games Store. Os preços vão de 49,95, nos consoles da Microsoft, até R$ 124,50, na PSN.

10 de 11 Moving Out torna as mudanças mais caóticas e engraçadas — Foto: Reprodução/Steam Moving Out torna as mudanças mais caóticas e engraçadas — Foto: Reprodução/Steam

10. Keep Talking and Nobody Explodes - SW, PS4, PS5, XB, XBSX/S, PC, Android e iPhone (iOS)

Duas ou mais pessoas podem se divertir em Keep Talking and Nobody Explodes, do estúdio Steel Crate Games. Uma delas tem a tarefa de desarmar a bomba, enquanto as outras, chamadas "especialistas", devem ler o manual e transmitir instruções de como desativar cada módulo. O diferencial é que o jogador em contato com o explosivo não pode ver as informações dos especialistas e vice-versa, o que os obriga a comunicar-se de maneira clara, mesmo que o tempo esteja acabando. O jogo está disponível para baixar nos consoles Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, além de PC e celulares Android e iPhone (iOS).