30 anos de Wolfenstein 3D: confira 10 curiosidades sobre o 'avô' dos FPS

Wolfenstein 3D , game que inaugurou o gênero FPS como conhecemos hoje, completa 30 anos de lançamento nesta quinta-feira (5). O shooter da id Software é considerado antecessor de franquias como Battlefield , Call of Duty e Doom . O primeiro game da franquia de grande sucesso é ambientado na Segunda Guerra Mundial e põe o jogador na pele de um militar durão que deve enfrentar nazistas e até mesmo Hitler para concluir a sua missão. Na história, o capitão norte-americano William "B.J." Blazkowicz, que está preso em plena Alemanha, deve escapar com os segredos da Operação Eisenfaust, um plano nazista para criar um exército de super soldados zumbis.

Com um enredo polêmico e inúmeros segredos, o jogo se tornou uma referência. Os títulos mais recentes da franquia, Wolfenstein 2: The New Colossus e Youngblood, estão disponíveis para consoles mais recentes como o PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e o PC. Para relembrar Wolfenstein 3D, confira os 10 fatos mais curiosos sobre o jogo a seguir.

1 de 10 Wolfenstein 3D une jogabilidade simples a ação frenética — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Wolfenstein 3D une jogabilidade simples a ação frenética — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

1. Wolfenstein não era um shooter originalmente

A ideia inicial da id Software era remasterizar o clássico Castle Wolfenstein (1981) em gráficos 3D. No jogo original, desenvolvido pela Muse Software para computadores Apple II, o objetivo era roubar planos secretos dos alemães e escapar do castelo Wolfenstein silenciosamente, tornando o game o pioneiro do gênero stealth. Posteriormente, a id Software decidiu fazer algo novo e Castle Wolfenstein serviu apenas como prequela (ou seja, relatou eventos anteriores) e inspiração. O grande diferencial de Wolfenstein 3Dé o seu foco na ação e nos combates contra inimigos como soldados, cães e seres mutantes. No início do jogo, uma faca e uma pistola com oito balas são tudo o que você tem para eliminar a ameaça global.

2 de 10 Castle Wolfenstein foi o primeiro game da franquia para os computadores Apple II — Foto: Reprodução/New York Film Academy Castle Wolfenstein foi o primeiro game da franquia para os computadores Apple II — Foto: Reprodução/New York Film Academy

2. O game foi desenvolvido em pouquíssimo tempo

Hoje, é comum que o desenvolvimento de jogos AAA dure cinco anos ou até mais. É o caso do mais recente sucesso da Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, que levou oito anos para ser produzido. No entanto, Wolfenstein 3D prova que nem sempre foi assim: a id Software precisou de somente três meses para criar o jogo. A equipe responsável era tão habilidosa e veloz que lançou um pacote de missões extras e uma sequência apenas seis semanas depois.

3 de 10 A versão completa Wolfenstein 3D conta com seis capítulos — Foto: Reprodução/Róbson Martins A versão completa Wolfenstein 3D conta com seis capítulos — Foto: Reprodução/Róbson Martins

3. O jogo tem uma sequência pouco conhecida

Spear of Destiny (SoD) é a sequência direta de Wolfenstein 3D, lançada também em 1992. Conforme a trama, anterior a do predecessor, os nazistas armaram um plano para capturar a Lança do Destino, que matou Jesus Cristo na cruz. O objeto teria atributos sagrados que tornavam quem os possuísse invencível. Para evitar que os inimigos usem essa poderosa arma, Blazkowicz é encarregado de roubar e esconder a Lança do Destino onde jamais poderá ser usada para o mal.

4 de 10 Spear of Destiny traz de volta as sangrentas aventuras de B.J. — Foto: Reprodução/Steam Spear of Destiny traz de volta as sangrentas aventuras de B.J. — Foto: Reprodução/Steam

4. A série tem conexões com Doom e Commander Keen

Além de serem desenvolvidos pela Id Software, os clássicos Doom, Commander Keen e Wolfenstein compartilham o mesmo universo de jogos, embora em épocas diferentes, visto que os protagonistas dos três jogos são parentes. Para ser mais exato, B.J. Blazkowicz é avô do jovem Billy Blaze, pai do Doomguy. Essa é uma teoria já conhecida entre os fãs desses jogos, confirmada pelos criadores de ambas as obras.

5 de 10 Em DOOM 64, o jogador usa todo o arsenal disponível para eliminar demônios — Foto: Reprodução/Steam Em DOOM 64, o jogador usa todo o arsenal disponível para eliminar demônios — Foto: Reprodução/Steam

5. Uma das músicas de Wolfenstein 3D contém Código Morse

Durante alguns níveis do capítulo 3 de Wolfenstein 3D, o jogador pode ouvir uma trilha sonora que contém uma sequência de bips bem específica. Na verdade, os sons formam uma mensagem escondida em Código Morse que, ao ser decifrada, relata as ordens superiores para B.J.: eliminar Hitler dentro de 24 horas.

6 de 10 A trilha presente no terceiro capítulo de Wolfenstein 3D guarda um segredo curioso — Foto: Reprodução/Róbson Martins A trilha presente no terceiro capítulo de Wolfenstein 3D guarda um segredo curioso — Foto: Reprodução/Róbson Martins

6. Personagens de Pac-Man são inimigos

Uma dos melhores easter-eggs presentes em Wolfenstein 3D é a aparição dos fantasminhas de Pac-Man. O jogador pode encontrá-los no décimo nível do terceiro e do sexto episódio. Ao se deparar com esses oponentes assustadores, a única alternativa é fugir, já que eles são invencíveis e causam muito dano. Em versões mais recentes do game, eles foram substituídos por outros inimigos para evitar problemas de direitos autorais com a Bandai Namco, dona dos personagens.

7 de 10 Os fantasmas de Pac-Man são os adversários mais perigosos em Wolfenstein 3D — Foto: Reprodução/Moby Games Os fantasmas de Pac-Man são os adversários mais perigosos em Wolfenstein 3D — Foto: Reprodução/Moby Games

7. O jogo sofreu diversas censuras

Ao longo da jornada, é necessário enfrentar cientistas sádicos, guardas de elites e o próprio Führer. Outros adversários recorrentes durante a campanha são os cães de caça, substituídos por ratos mutantes gigantes em algumas versões devido à censura, assim como símbolos religiosos e nazistas, como o bigode de Hitler. Na versão alemã para Super Nintendo, inclusive, a cor vermelha do sangue deu lugar ao verde.

8 de 10 Quadros, estátuas, bandeiras e outros elementos de Wolfenstein 3D foram alterados — Foto: Reprodução/Róbson Martins Quadros, estátuas, bandeiras e outros elementos de Wolfenstein 3D foram alterados — Foto: Reprodução/Róbson Martins

8. A música tema é um hino polêmico

A música de abertura, tocada na tela inicial, se trata de um trecho do hino oficial do partido nazista, "Horst-Wessel-Lied" (Canção de Horst Wessel, em alemão). A canção faz parte de um momento sombrio da história alemã e mundial, o que gerou muitas críticas logo após o lançamento. Para evitar mais polêmicas, a música foi cortada da adaptação para SNES e outras mídias.

9 de 10 Wolfenstein 3D sofreu duras críticas devido à música tocada na tela inicial — Foto: Reprodução/Róbson Martins Wolfenstein 3D sofreu duras críticas devido à música tocada na tela inicial — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Em um determinado momento da primeira fase Wolfenstein: The New Order (2014), da MachineGames, você pode dormir em um colchão e jogar novamente o início Wolfenstein 3D. O mais curioso é que os gráficos pixelados do clássico combinam com o visual em alta resolução. Isso cria um contraste que mostra a evolução tecnológica pela qual a série passou no intervalo de 22 anos entre os títulos.

10. Wolfenstein 3D pode ser jogado inteiro pelo navegador

Para adquirir Wolfenstein 3D, acesse a página do jogo na Steam ou no acervo do Internet Archive. No segundo caso, é possível jogar de maneira gratuita e diretamente pelo navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.), embora o seu progresso não possa ser salvo. Depois que o jogo for executado, escolha um dos quatro níveis de dificuldade. O modo de jogar é simples: basta sair pelo cenário abrindo portas e atirando em qualquer um que estiver pela frente.