4 'perigos' de grupos do Telegram e como se proteger

Os grupos do Telegram têm feito muitos usuários questionarem a segurança do app de mensagens. Isso porque os chats podem chegar a até 200 mil membros, dificultando o controle das informações compartilhadas nesses canais. Atualmente, as ameaças mais comuns nos chats são a divulgação de links com malwares e phishing, a disseminação de notícias falsas e práticas de spam, entre outras. Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma lista com os principais perigos de canais do Telegram, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Confira dicas e saiba como se proteger.