5 coisas que você deveria saber sobre eletrodomésticos smart

Os eletrodomésticos smart são tecnologias desenvolvidas para facilitar a vida do usuário, seja pela economia de energia ou mesmo para programar tarefas. Estes controles podem ser realizados via comando de voz por meio de assistentes virtuais ou por aplicativo instalado no smartphone. É possível encontrar versões inteligentes de eletrodomésticos como micro-ondas , fogão, airfryer e máquinas de lavar, por exemplo.

O controle de cada um dos itens pode ser feito dentro ou longe de casa, como pré-aquecer um forno para agilizar o tempo de uma receita ou dar início a lavagem de roupas algumas horas antes de chegar em casa. Veja a seguir cinco coisas que você deveria saber sobre eletrodomésticos smart.

1 de 6 Lista reúne cinco coisas que você deveria saber sobre eletrodomésticos smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Lista reúne cinco coisas que você deveria saber sobre eletrodomésticos smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Controle por assistentes de voz

Uma das principais características dos dispositivos inteligentes é a conexão Wi-Fi com outros aparelhos smart. Isso permite não apenas a conectividade entre dois ou mais itens, mas a capacidade de sincronizar suas atividades enquanto estiverem ligados.

Um exemplo clássico é a possibilidade de usar as assistentes virtuais operadas por caixas de som inteligentes. Elas podem ser acionados para controlar tecnologias como ligar uma cafeteira, alterar o ciclo de temperatura de um ar-condicionado, acender luzes e trancar portas, por exemplo. A prática pode ser interessante para usuários ocupados, já que em vez de se deslocarem entre os cômodos da casa, basta acionar a assistente virtual pelo controle de voz e solicitar a operação desejada.

2. Consumo de energia

Muitos eletrodomésticos carregam um adesivo que orienta o consumidor sobre o consumo de energia do aparelho. No entanto, os equipamentos smart se destacam porque permitem ao usuário monitorar diariamente a quantidade de energia. Além disso, trazem configurações capazes de economizar energia, como a ativação do modo de economia de bateria e a possibilidade de programar o desligamento do eletrônico logo após a conclusão de suas tarefas.

Os eletrodomésticos smart também permitem configurar a tecnologia para operar com o mínimo de capacidade possível. Esta configuração faz o dispositivo levar mais tempo para executar uma tarefa, ou exercê-la em menor potência, mas permite economizar energia elétrica e economizar na conta de luz no fim do mês.

3. Aviso de manutenção

As tecnologias inteligentes contam com sistemas automáticos de análise que oferecem o diagnóstico de problemas e alertas. Além disso, o usuário estará sempre informado sobre quando for necessária a substituição de alguma peça, demanda de limpeza, ou mesmo se o usuário estiver fazendo uso incorreto do aparelho.

4. Mais segurança

Além das assistentes virtuais, também é possível administrar os dispositivos inteligentes por meio do celular mesmo distante de casa. Cada um possui um aplicativo específico, que uma vez baixado no smartphone e pareado com o aparelho via Wi-Fi. Esta característica é útil para evitar acidentes. Isso porque seria possível desligar as bocas acesas de um fogão smart à distância, por exemplo.

Também é possível programar o uso de cada um dos aparelhos previamente pareados com o app no smartphone. Seja no ônibus, shopping, ou trabalho, o usuário pode iniciar, programar, e desligar os dispositivos. Também é possível obter um status de funcionamento em tempo real.

5. Economia de tempo

Os eletrônicos smart permitem ao consumidor administrar suas tarefas via controle de voz por meio de um assistente virtual ou aplicativo no smartphone. Portanto, é possível ligar, programar, e desligar os aparelhos sem precisar se mover entre os cômodos ou parar uma tarefa na metade para dar início a outra.

O usuário consegue ligar e programar os itens para agilizar a rotina, por exemplo. Como é o caso de programar os ciclos de lavagem de uma máquina de lavar, a velocidade de uma lava-louças, preparar xícaras de café, ou até mesmo pré-aquecer o forno para uma receita.

Com informações de Dignited, HappyHiller, PCmag, e Electronic House