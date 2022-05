5 eletrônicos para montar o setup gamer ideal

Já o Logitech G203 é um mouse gamer que oferece seis botões programáveis por valores que partem de R$ 139. Outra opção é o LG 25UM58G, monitor de 25 polegadas com resolução Full HD por cerca de R$ 1.369. Confira a seguir cinco eletrônicos para montar o setup gamer ideal.

1 de 7 Lista reúne cinco eletrônicos para montar o setup gamer ideal — Foto: Reprodução/Acer Lista reúne cinco eletrônicos para montar o setup gamer ideal — Foto: Reprodução/Acer

O PC é o equipamento mais importante, já que além de executar os jogos, o computador é parte central da experiência gamer. Além de um bom processador, em um computador para jogos, a placa de vídeo é muito importante, uma vez que o componente impulsiona o desempenho em gráficos da máquina, permitindo assim que os jogos sejam executados com mais quadros e com um visual mais bonito.

A memória RAM também é um componente que é muito exigido em jogos, de modo que uma máquina para jogos atualmente precisa ter ao menos 8 GB, sendo que muitos títulos modernos já exigem 16 GB para uma experiência mais avançada. Além disso, os games estão exigindo mais espaço de armazenamento, tendo diversos títulos que já passam de 100 GB para instalação.

2 de 7 PCs gamer precisam de uma boa placa de vídeo e bastante armazenamento — Foto: Aline Batista/TechTudo PCs gamer precisam de uma boa placa de vídeo e bastante armazenamento — Foto: Aline Batista/TechTudo

Para ter mais jogos instalados, é indispensável investir em HDs com maior capacidade. No entanto, para quem prefere tempos de carregamentos menores e mais agilidade na hora de iniciar o sistema e os jogos, o ideal é comprar em um SSD, que apesar de mais caro oferece muito mais velocidade.

Para quem quer PC gamer completo de entrada, opções como o PC Gamer Fácil podem ser uma alternativa. O modelo conta com processador Core i5, da Intel, 8 GB de RAM DDR3 e placa de vídeo GT 730, da Nvidia, com 2 GB de VRAM, além de HD de 500 GB. A tendência é que o modelo seja capaz de executar títulos mais leves e casuais sem problemas, podendo ainda encarar alguns títulos competitivos em resoluções mais baixas. O computador gamer pode ser encontrado por valores a partir dos R$ 2.486 na Amazon.

3 de 7 PC Fácil é uma opção de entrada para jogos mais leves — Foto: Reprodução/Amazon PC Fácil é uma opção de entrada para jogos mais leves — Foto: Reprodução/Amazon

Outra alternativa é o PC Gamer Arena, que já conta com especificações mais interessantes para quem quer uma experiência mais equilibrada em jogos. O modelo é equipado com processador Intel Core i5 10400F, 16 GB de memória RAM, SSD de 480 GB e placa de vídeo Asus GTX 1650 com 4 GB. Esta ficha técnica tende a oferecer um bom desempenho em resolução Full HD, podendo inclusive encarar jogos competitivos. O modelo é comercializado por R$ 6.099 e oferece ainda garantia de três anos.

O monitor é outro equipamento fundamental em um bom setup gamer, o que faz com que seja interessante investir um pouco mais para adquirir um modelo com mais recursos. O mínimo que se espera de um monitor gamer é a resolução Full HD, tendo ainda opções que trazem um tempo de resposta mais baixo, o que pode impactar a experiência de jogadores experientes em jogos competitivos.

A taxa de atualização do display é outro ponto importante, uma vez que PCs gamer de ponta devem entregar mais que 100 quadros por segundo, o que vai requerer um display com taxa de atualização (mensurada em Hz) mais alta. O tamanho do display é mais uma questão de imersão, mas também pode ser um diferencial para alguns jogadores.

4 de 7 Monitores para jogos podem trazer características como suporte a FreeSync e alta taxa de atualização — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Monitores para jogos podem trazer características como suporte a FreeSync e alta taxa de atualização — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Opções como LG 25UM58G trazem um display de 25 polegadas com resolução Full HD de tecnologia IPS por valores a partir dos R$ 1.369. O modelo sul-coreano é um modelo com taxa de atualização de até 75 Hz. Para mais desempenho e imersão, modelos como AOC Agon de 32 polegadas entregam uma tela de 32 polegadas Full HD curva, com taxa de atualização de até 165 Hz e com suporte a FreeSync por valores a partir dos R$ 1.899. Esta alternativa é mais adequada para jogadores competitivos.

Um bom mouse pode fazer a diferença na hora da jogatina. Por isso, investir em um modelo com maior resolução deve melhorar o desempenho em jogos de tiro, por exemplo. Além disso, pode ser interessante buscar um periférico com um visual mais atraente para combinar com o setup.

O ideal é encontrar um produto que se encaixe bem com a sua pegada para fornecer uma melhor ergonomia e conforto. Modelos que permitem o ajuste de DPI devem adicionar mais versatilidade, já que permite o ajuste da sensibilidade do mouse durante as partidas, o que é essencial principalmente nos games de tiro.

5 de 7 Mouse gamer pode ser interessante para jogos de tiro — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Mouse gamer pode ser interessante para jogos de tiro — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Para adquirir um mouse gamer não é preciso investir tanto dinheiro. Por valores a partir de R$ 129 já é possível encontrar modelos como o Redragon Cobra, que além de alto DPI, iluminação em RGB e design moderno, conta com sete botões, o que pode agilizar o acesso às funções nos jogos.

Outra marca popular no segmento de periféricos é a Logitech. A empresa oferece modelos como o G203, que é uma opção de entrada que oferece seis botões programáveis, visual arrojado, até 8.000 de DPI e uma qualidade de construção elevada por valores a partir dos R$ 139.

O teclado não só é um dos itens que pode ser utilizado para realizar a movimentação dentro dos games, mas também permite que cada jogador encontre uma maneira única de jogar, o que pode proporcionar uma vantagem competitiva. Existem dois principais tipos de teclado, sendo eles de membrana e mecânicos.

Como o nome sugere, os teclados de membrana contam com uma membrana abaixo das teclas que realiza o acionamento. Esta tecnologia é mais popular e antiga, o que pode acabar tendo uma durabilidade menor e também apresentar menor precisão.

6 de 7 HyperX Alloy Core RGB é resistente a líquidos — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Alloy Core RGB é resistente a líquidos — Foto: Divulgação/HyperX

Já os teclados mecânicos são mais modernos. Eles apresentam switches em cada uma das teclas para acionar o equipamento. Esta característica deve garantir mais precisão e durabilidade para o componente, ou seja, tende a ser a escolha ideal para quem busca mais performance em jogos.

5. Headset gamer - a partir de R$ 85

Os headsets gamer podem ser interessantes para oferecer mais imersão aos jogadores e permitir a comunicação durante a jogatina. A questão de imersão não diz respeito apenas a uma maior qualidade do som do jogo, mas em alguns games, é possível determinar a posição de inimigos e eventos pelo som, o que deve impactar no resultado das partidas.

Além disso, um item que fica na cabeça dos jogadores precisa trazer conforto e sempre que possível, um visual mais interessante para combinar com o restante de seu setup. Uma solução de entrada como o PH219, da Warrior, linha gamer da Multilaser, pode ser encontrada por valores a partir de R$ 85, sendo um headset grande que conta com tiara acolchoada.

7 de 7 JBL Quantum 100 é ideal para jogos — Foto: Reprodução/JBL JBL Quantum 100 é ideal para jogos — Foto: Reprodução/JBL

Para uma qualidade de construção superior, além de mais recursos de áudio, investir em um modelo como o Quantum 100 da JBL pode ser interessante. A marca, que é uma das mais conceituadas no segmento de áudio, desenvolveu a linha Quantum para jogadores com a promessa de som de alta qualidade, espacialidade, potência e uma definição elevada. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 170.

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"