YouTube: 5 funções úteis do app que você não está usando, mas deveria

Ainda que o Youtube seja um dos mais populares serviços de streaming da internet, alguns dos recursos presentes na plataforma são pouco conhecidos por seus usuários. As ferramentas trazem uma série de facilidades para o uso do aplicativo , como a possibilidade de acionar lembretes, "modo noturno" , transcrições automáticas nos vídeos e muito mais. Confira, a seguir, uma lista com cinco funções úteis do Youtube , serviço de vídeos que está disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ).

1 de 6 Explore funções "escondidas" do YouTube no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/Pexels Explore funções "escondidas" do YouTube no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/Pexels

1. Reprodução de vídeos em segundo plano (para celulares)

Assim como muitas plataformas de streaming, é possível assistir a vídeos do YouTube enquanto você mexe em outros apps no celular. O recurso, no entanto, está disponível apenas para smartphones com Android e só pode ser utilizado por assinantes do YouTube Premium.

Para ativar a função, o usuário deve entrar nas configurações do celular, ir até "Proteção de Privacidade" > "Permissões especiais" > "Picture in Picture". Em seguida, aperte no ícone do YouTube e ative a função.

2 de 6 Passo a passo para habilitar o picture in picture no Android — Foto: Reprodução/Raisa Capela Passo a passo para habilitar o picture in picture no Android — Foto: Reprodução/Raisa Capela

2. Avançar ou retroceder o vídeo com toque

Apesar dos botões estarem ocultos, é possível avançar ou retroceder um vídeo no YouTube através de um toque. O procedimento é bastante simples: para avançar, basta dar dois toques no canto inferior direito da tela. Já para retroceder são necessários dois toques no lado inferior esquerdo da tela. Ainda é possível adiantar ou voltar o vídeo em 15 segundos ao apertar nos botões próximos ao "Play" do vídeo, na barra de reprodução.

3 de 6 Para avançar ou retroceder um vídeo do YouTube por 10 segundos, basta clicar duas vezes no canto da tela — Foto: Reprodução/Raisa Capela Para avançar ou retroceder um vídeo do YouTube por 10 segundos, basta clicar duas vezes no canto da tela — Foto: Reprodução/Raisa Capela

3. Transcrição do vídeo

O recurso “Transcrição” do YouTube exibe trechos do vídeo com a minutagem. Desta forma, os usuários podem localizar, de forma prática, o trecho do vídeo que seja de mais interesse. O processo para acessar a transcrição no YouTube é simples: basta abrir o vídeo e acessar a descrição na seta ao lado direito. No final da tela, toque em “Mostrar Descrição”. Após essa etapa, as minutagens e os trechos serão exibidos.

4 de 6 O recurso de Transcrição permite que os usuários cheguem no ponto exato do vídeo que lhe interessam — Foto: Reprodução/Raisa Capela O recurso de Transcrição permite que os usuários cheguem no ponto exato do vídeo que lhe interessam — Foto: Reprodução/Raisa Capela

4. Ativar modo noturno no app

O "Modo Noturno" do Youtube pode ser ideal para usar em ambientes escuros ou mesmo para descansar a vista. Para ativá-lo, abra o app e toque na foto de perfil no canto superior direito. Em seguida, vá até as configurações, acesse “Geral” e selecione “Aparência”. Agora, basta tocar na opção “Tema Escuro” e o modo noturno será ativado.

5 de 6 Para ativar o modo noturno do YouTube, clique na sua foto e abra as configurações — Foto: Reprodução/Raisa Capela Para ativar o modo noturno do YouTube, clique na sua foto e abra as configurações — Foto: Reprodução/Raisa Capela

5. Colocar avisos (como de hora de dormir e "de tempo")

O YouTube permite que os usuários ativem alguns avisos que podem fazer diferença no uso - como “hora de dormir”, por exemplo, que envia um lembrete sugerindo desligar o app. Já o recurso de "tempo”, sinaliza os momentos que o usuário deve fazer uma pausa. A ferramenta é uma excelente opção para os internautas que usam a plataforma por longos períodos, e faz parte de uma iniciativa que visa o bem-estar digital dos usuários, disponível desde 2018.

Para ativar o lembrete da hora de dormir, aperte na foto que está localizada no canto superior esquerdo. Depois, entre em “Configurações” e selecione a opção “Geral”. Agora, toque em “Lembrete da hora de dormir e estipule o horário desejado. É possível esperar até o fim do vídeo para receber o aviso ou não: para isso, basta selecionar se deseja que o lembrete interrompa seu conteúdo.

Para estipular os momentos de pausa, siga o mesmo caminho nas configurações e toque na opção “Lembrete para fazer uma pausa”. Em seguida, adicione a frequência do aviso e, então, um alerta será exibido para fazer o intervalo.

6 de 6 youtube-lembretes — Foto: Reprodução/Raisa Capela youtube-lembretes — Foto: Reprodução/Raisa Capela

