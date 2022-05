5 jeitos de 'driblar' o algoritmo do Spotify para encontrar músicas novas

O Spotify utiliza algoritmo para sugerir músicas. Ele funciona assim: ao captar preferências dos usuários com base no que é reproduzido, compartilhado e até "pulado" por ele, passa a recomendar canções e podcasts semelhantes. A questão é que as sugestões, por serem automatizadas, podem ficar repetitivas - o que limita a descoberta de novos artistas, canções e gêneros musicais, por exemplo. Para evitar esse "looping" e explorar títulos diferentes, alguns truques podem ser usados para modificar o funcionamento da inteligência artificial do aplicativo . Veja, a seguir, cinco formas de descobrir músicas no Spotify .

Como funciona o algoritmo do Spotify?

O aplicativo de streaming de áudio Spotify pretende manter usuários conectados em uma experiência personalizada. Por isso, a inteligência artificial do app sugere artistas, músicas, álbuns, podcasts e áudios em geral, com base na interação do assinante com as reproduções. Para fazer isso, o algoritmo analisa quais canções foram escutadas pela pessoa, além de quantas vezes as faixas foram tocadas, puladas, compartilhadas em outras redes, escaneadas em QR Code, entre outros.

O Spotify também usa outra estratégia para mapear o que é relevante para cada usuário: fazendo uma filtragem colaborativa. Assim, o app agrupa pessoas com gostos musicais semelhantes e compartilha os álbuns e faixas mais acessados. Dessa maneira, a inteligência artificial automatiza músicas reforçadas como interessantes pelo ouvinte e que estão inseridas nesses grupos.

Como achar músicas novas no Spotify sem usar o algoritmo?

1. Use o YouTube ou outros sites para ouvir novas músicas e as insira em playlists do Spotify

Uma das formas de encontrar músicas novas é a partir de outros sites. Assim, você pode levá-las até o Spotify para "forçar" o algoritmo a lidar com a inclusão inusitada. Na aba “Explorar” do YouTube, é possível acessar o canal "Música" da plataforma para encontrar hits, melodias mais tocadas no país naquele período, além de poder selecionar por gênero musical o que deseja ouvir. Outro site interessante é o SoundCloud, que também apresenta novidades da indústria fonográfica, com inúmeros artistas independentes, e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

Ainda, a Discoverify Music é outra página que pode ajudar nisso. O usuário realiza o login no site com a conta do Spotify e, por meio, de um questionário, responde o quanto gosta de músicas mais acústicas, dançantes, populares, etc. Com as respostas, uma playlist chamada “Discover Daily” é gerada no app, e é atualizada com 30 novas músicas semanalmente.

2. Escolha um perfil aleatório e confira as playlists

Abaixo da barra de pesquisa no Spotify, há uma aba chamada "Perfis". Nesse local, é possível encontrar pessoas diferentes e acessar as suas playlists salvas. Esse processo pode ser útil para não cair na segmentação colaborativa do algoritmo, que une os usuários em grupos por gostos semelhantes. Dessa forma, o assinante consegue sair da "bolha" em que está inserido e conhecer novas opções musicais.

O Spotify também oferece a possibilidade de se conectar com amigos do Facebook. Para ativar essa função, vá até "Início", depois pressione o ícone de "Configurar" e, então, toque no nome do perfil. Nos três pontos localizados no canto superior direito, abra "Encontrar amigos" e, depois, "Conectar ao Facebook. " Dessa maneira, é possível ver o que os contatos da rede social estão escutando e encontrar inspirações diferentes para ouvir.

3. Digite uma palavra aleatória na barra de busca

Ao digitar uma palavra qualquer na barra de pesquisa do streaming do Spotify, é possível percorrer abas e explorar novos conteúdos. Em “Melhores resultados”, por exemplo, são exibidas as opções mais atualizadas e ouvidas pelos usuários. Em "Playlists", o assinante pode acessar coletâneas de diferentes gêneros musicais e estilos. Na guia "Músicas", uma lista de canções que inclui aquela palavra no título ou no conteúdo é apresentada.

Já na aba "Álbuns", é interessante buscar por artistas que gosta (ou arriscar novidades) e ouvir canções nunca escutadas daquele cantor ou cantora. Em "Podcasts e programas", o user pode encontrar episódios de conteúdos que lhe agradem em formato de áudio. Ainda, na guia "Artistas", é possível encontrar grandes nomes da música, bandas, orquestras e etc. Repita esse procedimento com outras palavras para achar respostas diferentes no aplicativo.

Jogando palavras na aba de busca é possível ainda encontrar canções a partir de suas letras. Isso porque, hoje em dia, o Spotify conta com uma ferramenta que pesquisa músicas a partir de frases e/ou trechos.

4. Confira playlists feitas por pessoas famosas

Alguns artistas, como Taylor Swift, Demi Lovato, Shakira e até mesmo Neymar têm playlists adicionadas ao Spotify com as suas músicas preferidas, feitas por cantores diversos. Ao acessar essas listas, é possível conhecer as preferências dessas celebridades e, também, se inserir em novos ambientes musicais.

Por exemplo, na playlist do jogador do Paris Saint-Germain, é possível ouvir desde pagode até repertórios de funk e pop. Já as canções favoritas da cantora colombiana Shakira se diferenciam de forma eclética, com sucessos dos anos 80 e raps da atualidade. Assim, esse é outro método válido para descobrir novas canções sem necessariamente depender do algoritmo do streaming.

Vale ressaltar que, a partir de páginas de outros cantores, também é possível acessar a aba "Radio", que reúne uma lista de várias canções semelhantes ao estilo do artista em questão. Para acessar esse recurso é fácil: ao tocar nos três pontinhos que aparecem ao lado de uma canção, a opção "Ir para a rádio" será exibida. Pressione sobre ela para, então, verificar o conteúdo disponibilizado. Essa também pode ser uma boa solução para descobrir músicas e artistas novos.

5. Navegue nas seções do Spotify

O streaming apresenta diferentes modos de exploração. Ao rolar a tela na aba “Buscar”, por exemplo, é possível conhecer novos sons por meio das seções. Sugestões como “Lançamentos”, “Descobrir”, “Paradas” e “Rádio” podem surpreender com novidades e melodias desconhecidas até então.

Dentro de cada uma dessas seções há diversas playlists relacionadas ao tema e que podem ser selecionadas por você para encontrar novos sons. Percorra por esses espaços para conhecer músicas distintas das recomendadas pelo algoritmo.

