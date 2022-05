5 modelos de mouse pads personalizados para combinar com seu PC

Mouse pads personalizados são interessantes para quem busca conforto ao utilizar o mouse sem perder o estilo. O acessório é ideal para proteger o punho e ainda podem combinar com o setup. A lista a seguir reúne modelos com imagens que fazem referência a personagens famosos de desenhos animados, filmes e até jogos clássicos. A opção mais barata da lista é o mouse pad da Marvel, que traz desenhos do Homem-Aranha, Thor, Surfista Prateado, Gavião Arqueiro e Hulk por preços a partir de R$ 19 .

Já o acessório do Mario Bros é vendido na cor vermelha ou verde e traz encosto específico para apoiar o pulso por valores que partem de R$ 29. Outra alternativa é o produto que homenageia a franquia de jogos Assassin's Creed, comercializado por R$ 34. Veja abaixo cinco mouse pads personalizados para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Mouse pad personalizado: lista reúne cinco modelos que homenageiam personagens famosos — Foto: Divulgação/HyperX Mouse pad personalizado: lista reúne cinco modelos que homenageiam personagens famosos — Foto: Divulgação/HyperX

1. Artgeek Marvel Comics - a partir de R$ 19

O Marvel Comics, do Artgeek, apresenta um recorte de alguns dos principais personagens dos quadrinhos da Marvel. Os heróis foram desenhados em preto e branco, delineados por traços fortes, assim como nos gibis. Estão presentes o Homem-Aranha, Thor, Surfista Prateado, Gavião Arqueiro, Hulk, entre outros. O produto possui dimensões de 17 x 21 cm. Esta opção é vendida por cerca de R$ 19.

Ele é recomendado para movimentos rápidos e precisos e foi desenvolvido em neoprene. Avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto do material. Porém, criticam a qualidade da imagem.

Prós: material confortável

material confortável Contras: não é antiderrapante

2 de 6 Mouse pad da Marvel retrata heróis de diversos universos dos quadrinhos — Foto: Reprodução/Amazon Mouse pad da Marvel retrata heróis de diversos universos dos quadrinhos — Foto: Reprodução/Amazon

O mouse pad Harry Potter, da FJ Utilitys, retrata os símbolos e ilustrações das três Relíquias da Morte. A capa da invisibilidade, a varinha das varinhas, e a pedra da ressurreição estão representadas no modelo. A estampa foi desenhada digitalmente em tons de branco, preto e cinza com sombreados claros e escuros. Esta opção é comercializada por cifras a partir de R$ 24.

O acessório traz base antiderrapante e dimensões de 19 x 23 cm. Além disso, traz estampa que promete não desbotar e superfície para movimentos médios a rápidos. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a estampa em alta definição. Porém, relatam dificuldade para deslizar o mouse com precisão.

Prós: base antiderrapante

base antiderrapante Contras: o mouse pode sofrer um pouco de dificuldade para deslizar

3 de 6 Mouse pad de Harry Potter retrata as Relíquias da Morte — Foto: Reprodução/Amazon Mouse pad de Harry Potter retrata as Relíquias da Morte — Foto: Reprodução/Amazon

3. Naruto Shippuden - a partir de R$ 25

O modelo da Naruto traz como destaque cinco personagens do anime: Naruto, Kakashi, Minato, Jiraya, e Hiruzen. Cada personagem veste suas roupas oficiais durante a versão Shippuden da série animada. O mouse pad conta com dimensões de 32 x 65 cm e foi desenvolvido em EVA. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 25.

O produto é extenso, capaz de acomodar não apenas espaço para o mouse, como teclado também. Avaliado com nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a possibilidade do fabricante mudar a estampa de acordo com o desejo do cliente. Porém, relatam que a qualidade do material não é muito boa.

Prós: possibilidade de acomodar simultaneamente teclado e mouse

possibilidade de acomodar simultaneamente teclado e mouse Contras: relatos de entrega fora do prazo

4 de 6 Mouse pad traz cinco personagens da franquia de Naruto — Foto: Reprodução/Amazon Mouse pad traz cinco personagens da franquia de Naruto — Foto: Reprodução/Amazon

4. Geek Vip Mario Bros - a partir de R$ 29

O produto Mario Bros, da Geek Vip, retrata o design dos personagens em forma de cogumelos presentes nos videogames da franquia Mario Bros. É possível adquirir o produto na cor vermelha ou verde, características aos personagens. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 29.

O design é ergonômico e apresenta um encosto específico para apoiar o pulso enquanto se utiliza o mouse. Ele oferta dimensões de 20 x 25 cm e é produzido em tecido e encosto almofadado. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o conforto no pulso gerado pelo apoio. Contudo, criticam que o mouse encontra bastante dificuldade para deslizar.

Prós: design ergonômico

design ergonômico Contras: relatos de que mouse não desliza com facilidade

5 de 6 Mouse pad retrata personagem da franquia de jogos Mario Bros — Foto: Reprodução/Amazon Mouse pad retrata personagem da franquia de jogos Mario Bros — Foto: Reprodução/Amazon

O mouse pad Assassin's Creed, da Exbom, retrata um dos personagens principais da franquia de jogos O herói veste os trajes oficiais do clã de assassinos e carrega uma flecha em seu arco, pronto para atirar. O design é robusto com dimensões de 35 x 70 cm. Ele foi desenvolvido com acabamento em nylon, conta com borda reforçada por costura e garante emborrachamento texturizado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 34 para adquirir o produto.

O produto promete ser antiderrapante e consegue acomodar com facilidade o teclado e o mouse. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o material de boa qualidade e a facilidade para o mouse deslizar no tecido.

Prós: antiderrapante

antiderrapante Contras: não há

6 de 6 Mouse pad retrata um dos personagens principais da franquia de jogos Assassin's Creed — Foto: Reprodução/Amazon Mouse pad retrata um dos personagens principais da franquia de jogos Assassin's Creed — Foto: Reprodução/Amazon

