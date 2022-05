5 recursos do Google Chrome para celular que você deveria conhecer

O Google Chrome reúne uma série de recursos que podem facilitar a navegação no aplicativo, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). Modo escuro, download de páginas offline e a opção de logar com múltiplos perfis são algumas das ferramentas. Uma novidade interessante anunciada recentemente pela empresa é ainda a possibilidade de restaurar abas fechadas automaticamente pelo celular. Para economizar tempo e tornar o uso do navegador ainda mais prático, confira seis recursos pouco conhecidos do Google Chrome.

1 de 6 Google Chrome: confira seis recursos do navegador que são pouco conhecidos — Foto: Marvin Costa/TechTudo Google Chrome: confira seis recursos do navegador que são pouco conhecidos — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Google Chrome lento e não carrega: como otimizar? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Modo escuro

O modo escuro do Google Chrome pode tornar a navegação no app mais confortável, principalmente durante à noite. A função, que deixa a interface do aplicativo toda preta, pode agradar usuários que costumam usar o navegador para ler notícias antes de ir dormir, por exemplo. Além disso, o recuso também ajuda a economizar energia.

Para ativar o modo noturno do Google Chrome no celular, abra o navegador e toque sobre as reticências, no canto superior da tela. Em seguida, acesse as configurações do app. Lá, procure por "Tema" e, então, selecione a opção "Escuro".

2 de 6 O modo escuro do Chrome pode facilitar a leitura de conteúdos durante a noite — Foto: Reprodução/Clara Fabro O modo escuro do Chrome pode facilitar a leitura de conteúdos durante a noite — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Carregar páginas offline

Outro recurso útil do Chrome é o que permite fazer o download de páginas da web para poder ler quando estiver sem internet. Para usar a função, abra qualquer página de um site no Chrome e toque sobre o ícone de reticências, no canto superior direito da tela. Na sequência, aperte no ícone de download, no menu superior da opção, e aguarde até o conteúdo ser baixado. Se quiser consultar a página baixada mais tarde, basta pressionar as reticências e tocar sobre "Downloads".

3 de 6 O download de páginas permite ler conteúdos offline no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro O download de páginas permite ler conteúdos offline no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Procurar por trechos específicos em páginas da web

A pesquisa por trechos ou por palavras específicas em uma página da web é mais um recurso pouco conhecido e bastante funcional do Google Chrome. A função é útil nos casos em que abrir uma longa reportagem ou um documento extenso, por exemplo, e quiser ler apenas uma parte.

Para utilizá-la, com a página aberta, toque sobre as reticências no menu superior da tela e, depois, vá até "Encontrar na página". Um novo menu se abrirá na parte superior e, então, será possível pesquisar por termos ou partes do texto.

4 de 6 O recurso para "Encontrar na página" permite buscar por termos ou trechos específicos em uma página o Chrome — Foto: Reprodução/Clara Fabro O recurso para "Encontrar na página" permite buscar por termos ou trechos específicos em uma página o Chrome — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Buscas por comando de voz

O Chrome ainda possibilita fazer pesquisas através de comandos de voz, o que pode ser um recurso interessante para quem deseja buscar páginas sem precisar digitar. Para utilizá-la, é necessário que o recurso esteja habilitado nas configurações do app do Google. Para isso, abra o aplicativo e toque sobre sua foto, no canto superior da tela. Em seguida, aperte em "Configurações" e, depois, em "Voz". Na sequência, pressione "Voice Match" e habilite o "Ok Google".

A partir de então, basta usar o comando "Ok, Google" ou "Hey, Google" para fazer perguntas ao assistente virtual. É possível pesquisar pela previsão do tempo ou procurar um filme novo para assistir, por exemplo.

5 de 6 É possível fazer buscas utilizando comandos de voz no Chrome — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível fazer buscas utilizando comandos de voz no Chrome — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Agrupar guias

Agrupar guias no Chrome pode deixar a navegação de quem abre muitas páginas ao mesmo tempo mais organizada. Além disso, o recurso também pode funcionar para quem tem o hábito de visitar os mesmos sites diariamente, já que funciona como uma pasta para "guardar" páginas da web.

Para agrupar abas, toque sobre o ícone em formato de quadrado, ao lado das reticências, no canto superior direito da tela. Em seguida, aperte e pressione a tela sobre uma das guias já abertas e arraste-a em direção à outra guia ou grupo.

6 de 6 Guias agrupadas deixam a navegação no Chrome mais organizada — Foto: Reprodução/Clara Fabro Guias agrupadas deixam a navegação no Chrome mais organizada — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Google (1/2/3/4/5/6/7)

Veja também: Como atualizar o Google Chrome no celular