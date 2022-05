5 recursos que podem deixar seu Android mais organizado

É possível organizar celulares Android ao aproveitar diversos recursos para o sistema, sejam eles nativos ou não. A bagunça na tela inicial pode atrapalhar a produtividade e o desempenho do smartphone. Ao manter apps e documentos ordenados, por outro lado, é possível encontrar itens importantes com mais rapidez. Além disso, ferramentas de personalização da interface contribuem para melhorar a disposição da home e a experiência do usuário, que poderá navegar pelo sistema de maneira mais fluida. Veja, na lista a seguir, cinco dicas para organizar o celular Android .

1 de 7 Dicas ajudam a manter celular Android organizado; veja lista — Foto: Unsplash Dicas ajudam a manter celular Android organizado; veja lista — Foto: Unsplash

Como transferir as configurações de um dispositivo Android para outro? Confira no Fórum do TechTudo

1. Organize apps pela barra de favoritos

É possível mudar os ícones dos aplicativos na barra de favoritos do Android e fixar os mais utilizados pelo usuário. Na versão de fábrica, mensagens SMS, o navegador Chrome e a câmera são os ícones fixados na barra de favoritos. Para trocá-los, basta tocar no ícone que deseja remover e inserir o app que utiliza com mais frequência. Ao realizar a troca, o usuário melhora a navegação e encontra com mais rapidez o aplicativo de que precisa.

2 de 7 Coloque os aplicativos que mais utiliza no dia a dia na barra de favoritos do Android — Foto: Reprodução/Raisa Capela Coloque os aplicativos que mais utiliza no dia a dia na barra de favoritos do Android — Foto: Reprodução/Raisa Capela

2. Crie pastas na tela inicial

O acesso aos aplicativos fica mais fácil quando eles estão organizados em pastas. Criar pastas específicas para plataformas de streaming, redes sociais, apps de banco e de edição, por exemplo, contribui para uma interface mais limpa e melhora a experiência do usuário no menu. Agrupar os aplicativos em categorias é fácil: basta arrastar um sobre os outros. Após esse processo, uma pasta genérica é criada, e é possível renomeá-la.

3 de 7 Crie pastas por categorias para manter a interface do Android limpa e organizada — Foto: Reprodução/Raisa Capela Crie pastas por categorias para manter a interface do Android limpa e organizada — Foto: Reprodução/Raisa Capela

3. Desinstale apps que não utiliza

Muitas vezes os usuários mantêm aplicativos que não utilizam mais. Acumular apps com pouca ou nenhuma funcionalidade para o dia a dia, além de ocupar o armazenamento do celular, pode fazer com que dados sejam coletados em segundo plano, o que gasta desnecessariamente a bateria. Por isso, verifique quais aplicativos não estão em uso e remova-os do aparelho. Abra as configurações, vá em "Apps", "Gerenciar Apps" e toque nos ícones dos aplicativos que deseja remover.

4 de 7 Remova aplicativos sem funcionalidades no seu Android — Foto: Reprodução/Raisa Capela Remova aplicativos sem funcionalidades no seu Android — Foto: Reprodução/Raisa Capela

4. Utilize widgets e shortcuts

Os widgets são caminhos de acesso para informações pontuais de um determinado aplicativo, sem precisar abri-lo. É possível criar widgets para acessar o clima, mecanismo de busca do Google, agenda, dentre outros. Para ativá-los, basta tocar numa área vazia da tela. Então, uma janela flutuante será exibida com a opção “Widgets”. Após selecioná-la, escolha o aplicativo e o comando que deseja inserir na interface do smartphone. Caso queira remover um widget, basta apertar sobre ele e arrastá-lo para o canto superior da tela.

5 de 7 Widgets permitem visualizações rápidas aos apps de uso mais frequente — Foto: Reprodução/Raisa Capela Widgets permitem visualizações rápidas aos apps de uso mais frequente — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Já os shortcuts são atalhos estáticos localizados na tela inicial do dispositivo que servem para levar o usuário para os apps mais utilizados. Para criar shortcuts, basta ir em Apps > Atalhos > e selecionar o aplicativo desejado. O ícone na tela inicial irá funcionar como um atalho e ativará a função específica.

6 de 7 Shortcuts criam atalhos com funções específicas pré-definidas pelos usuários — Foto: Reprodução/Raisa Capela Shortcuts criam atalhos com funções específicas pré-definidas pelos usuários — Foto: Reprodução/Raisa Capela

5. Use o app "X-plore File Manager" para organizar arquivos

Disponível para download na Google Play Store, o aplicativo X-plore File Manager funciona como um gerenciador de arquivos que mostra todo o armazenamento interno do aparelho. Com ele, o usuário pode mover qualquer arquivo, apagar itens em massa, renomear milhares de arquivos de uma única vez, adicionar novos atalhos e até mesmo ocultar pastas. Para utilizar todas as funcionalidades que o app disponibiliza, é necessário permitir o acesso a todos os arquivos do telefone.

7 de 7 O app X-Plore permite uma administração completa de todos os arquivos do seu Android — Foto: Reprodução/Raisa Capela O app X-Plore permite uma administração completa de todos os arquivos do seu Android — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Com informações de Make Use Of

Veja também: 5 Aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular!