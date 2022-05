6 apps para enviar memes, figurinhas e mensagens de frio no WhatsApp

Mensagens de frio para WhatsApp podem ser encontradas em apps para Android e iPhone ( iOS ). As opções reúnem diferentes formatos e incluem memes, frases, textos, cartões, imagens e figurinhas animadas, que podem ser enviados para amigos e no grupo da família no mensageiro. É possível ainda utilizar aplicativos como Canva para fazer suas próprias mensagens personalizadas. Na lista a seguir, confira seis apps que você pode usar para encontrar mensagens de frio e enviar no WhatsApp .

1 de 7 Mensagens de frio para WhatsApp: conheça seis apps com frases, imagens e figurinhas para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo Mensagens de frio para WhatsApp: conheça seis apps com frases, imagens e figurinhas para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo

O Canva está disponível para Android e iPhone (iOS) e é uma plataforma de design gráfico bem completa. Por meio dela, é possível encontrar cartões prontos com a temática, que trazem mensagens de frio e desenhos de neve, por exemplo, ou ainda criar cards personalizados, com fotos próprias e mensagens criativas.

Para encontrar cartões de frio no Canva, abra o app e, na barra de busca, pesquise por palavras chaves como "mensagens de inverno" ou "mensagens de frio". Em seguida, selecione o cartão que mais gostar e toque no ícone de compartilhar o canto superior direito da tela para enviá-lo no WhatsApp.

Antes de compartilhar a imagem, ainda é possível editá-la. Para isso, basta tocar sobre um dos elementos do cartão. Você pode acrescentar textos, modificar cores e excluir ou adicionar novos elementos.

2 de 7 O Canva reúne opções de cartões com a temática e que podem ser editados antes de compartilhar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Canva reúne opções de cartões com a temática e que podem ser editados antes de compartilhar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Raining Stickers

O Raining Stickers está disponível apenas para Android e oferece certa variedade de adesivos com a temática para enviar no WhatsApp. São três pacotes de figurinhas disponíveis no app. Para adicioná-las ao mensageiro, você deve tocar sobre o ícone de "+" e, depois, confirmar a ação, tocando em "Add". Antes de salvar os stickers no WhatsApp, você ainda pode vê-los de perto. Para isso, basta tocar sobre um dos pacotes e selecionar um dos adesivos.

3 de 7 O app Raining Stickers possui três pacotes de figurinhas para compartilhar no mensageiro — Foto: Reprodução/Clara Fabro O app Raining Stickers possui três pacotes de figurinhas para compartilhar no mensageiro — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O Pinterest é um famoso app de compartilhamento de imagens que está disponível para Android e iPhone (iOS). Pela plataforma, é possível encontrar uma grande variedade de cartões prontos com imagens e mensagens de frio para enviar para amigos e familiares no WhatsApp. Ao abrir o app, use a lupa para pesquisar por "mensagens de frio" ou "cartões de inverno". Em seguida, toque sobre a opção que você mais gostar e pressione o ícone de WhatsApp para compartilhar o recado pela plataforma.

4 de 7 No Pinterest é possível encontrar imagens com frases de frio para enviar no mensageiro — Foto: Reprodução/Clara Fabro No Pinterest é possível encontrar imagens com frases de frio para enviar no mensageiro — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Sticker.ly

O Sticker.ly é outra opção para quem prefere enviar figurinhas na plataforma. O app, que está disponível para Android e iPhone (iOS), oferece diversas opções de stickers para enviar no WhatsApp, e também permite criar figurinhas a partir de fotos.

Para pesquisar por adesivos na plataforma, toque sobre o desenho de lupa no menu inferior e busque por palavras-chave como "frio" ou "inverno", por exemplo. Em seguida, toque sobre uma pastas disponíveis e selecione "Adicionar ao WhatsApp" para salvar os adesivos no mensageiro.

5 de 7 O Sticker.ly oferece diversas opções de stickers com a temática para enviar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Sticker.ly oferece diversas opções de stickers com a temática para enviar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Penguin Stickers

O Penguin Stickers também reúne adesivos divertidos com a temática, com desenhos de pinguins com toucas de frio para enviar no WhatsApp. A plataforma tem app disponível apenas para Android, e é bem fácil de usar. Para salvar as figurinhas no mensageiro, basta tocar sobre o ícone de "+" ao lado da pastas disponíveis e selecionar "Yes" para confirmar a ação.

Se você quiser checar os stickers individualmente, também pode fazer isso: basta apenas tocar sobre uma das abas e selecionar a figurinha desejada.

6 de 7 O app Penguin Stickers reúne desenhos engraçados de pinguins com toucas de frio — Foto: Reprodução/Clara Fabro O app Penguin Stickers reúne desenhos engraçados de pinguins com toucas de frio — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Mensagens Prontas, frases, status e legendas

O app Mensagens Prontas, frases, status e legendas tem app disponível para Android e iPhone (iOS) e reúne pequenos textos sobre os mais variados temas - entre eles, mensagens de frio. O diferencial da plataforma é que ela permite criar cartões personalizados a partir das frases disponíveis.

Ao abrir o app, toque sobre o desenho de lupa e pesquise por "frio". Em seguida, toque sobre a pasta para checar as mensagens com a temática. Para criar um cartão, pressione o ícone de imagem, no canto inferior direito da tela. Em seguida, selecione uma foto e modifique a fonte e as cores das letras para editar o cartão de acordo com a sua preferência. Ao concluir as alterações, toque sobre o ícone de compartilhar e envie sua criação no WhatsApp.

7 de 7 Pelo app Mensagens Prontas é possível criar um cartão personalizado com frases de frio — Foto: Reprodução/Clara Fabro Pelo app Mensagens Prontas é possível criar um cartão personalizado com frases de frio — Foto: Reprodução/Clara Fabro

