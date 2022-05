6 coisas que podem mudar no seu WhatsApp até o final de 2022

O WhatsApp pode receber diversas funções até o final de 2022 - isto é, se as novidades atualmente em desenvolvimento e/ou testes forem de fato aplicadas ao mensageiro. As mudanças incluem novos recursos para os status, chats e grupos, contando inclusive com a possibilidade de uma conta premium na versão Business do app. Por enquanto, as novidades ainda não têm previsão de lançamento, mas, com informações descobertas pelo site especializado WABetaInfo, é possível entender alguns pontos de seu possível funcionamento. Nas linhas a seguir, confira seis coisas que podem mudar no seu WhatsApp até final do ano.

1 de 7 WhatsApp tem várias funções em teste e que podem chegar ao mensageiro até final de 2022; veja quais — Foto: Reprodução/Pexels WhatsApp tem várias funções em teste e que podem chegar ao mensageiro até final de 2022; veja quais — Foto: Reprodução/Pexels

Problemas no WhatsApp Web? Veja possíveis soluções no Fórum do TechTudo.

1. Sair ‘silenciosamente’ de grupos

Esse recurso foi revelado na terça-feira (17) pelo WABetaInfo e ainda está em fase de desenvolvimento - ou seja, sequer chegou à versão beta do mensageiro. Segundo informado pelo site especializado, o WhatsApp está trabalhando no recurso, que possibilitará aos usuários sair de grupos de forma silenciosa.

De acordo com as investigações da WABetainfo, com a nova função, apenas os administradores serão notificados quando alguém sair do grupo, e a informação não ficará registrada na tela para que todos os membros vejam, como funciona atualmente. Ainda seria possível descobrir quem saiu dos grupos observando a lista de participantes. Vale frisar que, até o momento, não há previsão de lançamento para a novidade.

2 de 7 Usuários poderão sair "de fininho" de grupos indesejáveis — Foto: Marcela Franco/TechTudo Usuários poderão sair "de fininho" de grupos indesejáveis — Foto: Marcela Franco/TechTudo

2. Preview de link em status

Outra função que o WABetaInfo descobriu estar em desenvolvimento pela equipe da Meta é a visualização prévia dos links compartilhados nos stories do WhatsApp. O recurso, que ainda não tem data de lançamento prevista nem mesmo para a versão beta do app, pode colaborar para que usuários não cliquem em links maliciosos que circulam eventualmente pelo aplicativo.

O funcionamento, em tese, será o seguinte: ao colar um link na tela, o WhatsApp gerará um preview para facilitar a visualização do que se trata. Vale dizer que, como ainda não foi anunciado oficialmente, o recurso pode sofrer alterações caso chegue à versão final do aplicativo.

3 de 7 Os links divulgados nos stories do WhastApp poderão vir com um preview — Foto: Divulgação/WABetainfo Os links divulgados nos stories do WhastApp poderão vir com um preview — Foto: Divulgação/WABetainfo

3. Atalho rápido para responder mensagens

Na versão desktop do WhatsApp, ainda não existe o atalho para responder mensagens específicas, diferentemente do que acontece em dispositivos Android e iPhone (iOS). Mas, segundo o WABetainfo, isso pode mudar em breve, porque o recurso estaria em fase de desenvolvimento pela Meta.

Na captura de tela divulgada, o botão do atalho irá ficar ao lado do botão de reação, permitindo que os usuários do app desktop respondam de forma mais rápida nos chats, apenas tocando sobre eles. Não há previsão de lançamento para a novidade.

4 de 7 WhatsApp Web pode ganhar um atalho para responder mensagens específicas — Foto: Divulgação/WABetainfo WhatsApp Web pode ganhar um atalho para responder mensagens específicas — Foto: Divulgação/WABetainfo

4. Filtros de conversas

Já disponível na WhatsApp Business, agora as contas padrão do app poderão também receber o filtro de conversas. O recurso permitiria dividir diferentes chats em alguns segmentos específicos, com acesso a filtros de pesquisa avançado. Em tese, essa função ajudaria no gerenciamento do app, oferecendo acesso mais rápido das mensagens.

De acordo com o que foi descoberto pelo WABetaInfo, haverá quatro formas de agrupar as conversas: mensagens não lidas, mensagens enviadas por contatos, por contatos não salvos e ainda grupos. A função ainda está em fase de desenvolvimento e não tem data de lançamento prevista.

5 de 7 Recurso que só existe no WhastApp Business poderá chegar nas contas padrão do app — Foto: Divulgação/WABetainfo Recurso que só existe no WhastApp Business poderá chegar nas contas padrão do app — Foto: Divulgação/WABetainfo

5. Adicionar aparelho ‘companheiro’

O WhatsApp poderá ganhar a possibilidade de conectar uma mesma conta a mais de um celular. A novidade foi encontrada em fase de desenvolvimento pelo site especializado WABetaInfo ainda em maio deste ano.

Segundo o site, uma vez vinculados, os dispositivos poderiam compartilhar mensagens da mesma conta. Com a suposta mudança, os usuários poderão gerenciar a sua conta do WhatsApp em dispositivos diversos, o que atualmente não é possível e pode ser interessante para quem possui dois smartphones. Não há previsão de lançamento oficial nem na versão beta do app.

6 de 7 Ainda não há informações concretas de quantos aparelhos será permitido vincular à conta no WhatsApp. — Foto: Divulgação/WABetainfo Ainda não há informações concretas de quantos aparelhos será permitido vincular à conta no WhatsApp. — Foto: Divulgação/WABetainfo

6. WhatsApp Premium

É possível que o WhatsApp Business ganhe uma versão paga ainda em 2022. Com ela, usuários poderão fazer um plano de assinatura para utilizar novas funcionalidades, que deverão aprimorar o perfil comercial.

Segundo revelado pelo WEBetainfo, os assinantes poderão inserir uma foto de capa, vincular até dez dispositivos na mesma conta e criar um link comercial personalizado e exclusivo. Ainda não há informações sobre o preço da assinatura e se haverá outros recursos. Como a versão está em fase de testes, também não existe ainda previsão de lançamento nem certeza se de fato será adicionada ao aplicativo.

7 de 7 Versão Premium será opcional e terá funções extras — Foto: Divulgação/WABetainfo Versão Premium será opcional e terá funções extras — Foto: Divulgação/WABetainfo

Via WABetainfo

Veja ainda: 5 funções do WhatsApp que podem ajudar a economizar memória no celular