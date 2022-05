6 produtos que todo fotógrafo deve ter

O ring light é um anel de luz muito popular entre youtubers e influenciadores digitais e pode ser encontrado por cerca de R$ 53. Já a lente é ideal para conseguir fotos melhores e pode ser vista por preços a partir de R$ 1.169. Outra opção é o flash, que oferece luz artificial por valores a partir de R$ 500. Confira a seguir seis acessórios que todo fotógrafo deve ter.

1 de 7 Lista reúne seis produtos que todo fotógrafo deve ter — Foto: Unsplash/KOBU Agency Lista reúne seis produtos que todo fotógrafo deve ter — Foto: Unsplash/KOBU Agency

O flash é um instrumento de luz presente na fotografia há quase tanto tempo quanto a própria câmera. É um artifício fundamental porque a luz artificial consegue preencher os resíduos de sombras gerados pelo cenário ou pela luz de sol. Uma vez que estas sombras são iluminadas, o objeto fotografado consegue ser visualizado de maneira mais nítida e isso pode trazer mais profissionalismo à técnica fotográfica.

O Flash YN565EX III, da Yongnuo, apresenta compatibilidade com as câmeras das marcas Canon e Nikon. Com funcionamento por meio quatro pilhas AA, a luz promete alta velocidade de operação e permite sincronização com todas as velocidades do obturador. O modelo apresenta botões de controle para configurar a velocidade e intensidade da luz. Avaliado com uma nota de 4,8 de na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto. Porém, criticam que o dispositivo consome muita bateria. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 500.

2 de 7 Yongnuo Flash YN565EX III apresenta compatibilidade com as câmeras das marcas Canon e Nikon — Foto: Divulgação/Yongnuo Yongnuo Flash YN565EX III apresenta compatibilidade com as câmeras das marcas Canon e Nikon — Foto: Divulgação/Yongnuo

2. Ring Light – a partir de R$ 53

A ring light é geralmente mais indicada para a gravação de vídeos. Isso porque é ideal para iluminar bem o resto diante da lente da câmera. O instrumento se tornou bastante popular entre youtubers e influenciadores digitais, especialmente por ser um dispositivo de fácil operação. A luz em forma de anel ilumina o usuário enquanto o cenário fica mais escuro.

O kit completo de ring light e tripé, da Tripé Dimmer, oferta um anel de luz com um encaixe vertical para celular no centro do círculo. A luz conta com um botão de controle para configurar a intensidade e temperatura da luz em sair do lugar. O tripé oferta uma altura de 2,10 metros. A entrada de alimentação é compatível com uma fonte USB. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade da iluminação. Porém, criticam a fragilidade do produto, além de relatarem que a fonte USB não acompanha o item. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 53.

3 de 7 O ring light é um ótimo artifício para a gravação de vídeos — Foto: Pexels/Anete Lusina O ring light é um ótimo artifício para a gravação de vídeos — Foto: Pexels/Anete Lusina

A softbox é uma caixa encoberta internamente por um material difusor de luz. Isto é, permite que a luz de uma única lâmpada seja direcionada a vários pontos dentro da caixa, o que proporciona uma iluminação suave para o usuário. É adequado não apenas para atenuar a luz de uma lâmpada, mas para aumentar a incidência luminosa no cenário quando se tem apenas uma única lâmpada. É bastante utilizada nos cantos do cenário em estúdios fotográficos, pois consegue iluminar a cena com suavidade e preencher todos os rastros de sombras.

O kit de softbox com lâmpada, da T-Photo, apresenta um tripé com uma altura de dois metros e acompanha uma lâmpada de soquete E27 de 135 W. Admite uma voltagem de 110 V e um braço de lança para aumentar a inclinação da luz. A caixa é construída com um difusor frontal removível e o suporte foi desenvolvido em liga de alumínio. Esta opção é vista por valores a partir de R$ 449.

4 de 7 A softbox garante maior iluminação do background para estúdios de fotografia — Foto: Unsplash/Dose Media A softbox garante maior iluminação do background para estúdios de fotografia — Foto: Unsplash/Dose Media

Os tripés costumam ser bastante versáteis, pois costumam acomodar câmeras, microfones, softboxes e até ring lights. O equipamento promove sustentação a outros artifícios, e garante maior assistência e apoio aos usuários.

O tripé NT-510, da Greika, é um tripé de 1,36 metro que promete aguentar um peso de até 2,5 kg. É indicado para câmeras, pois conta com um parafuso rosqueador. Além disso, conta com pés emborrachados para garantir estabilidade e evitar escorregões. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento do produto. Porém, criticam que não acompanha o suporte de encaixe para celular.

5 de 7 O tripé garante maior estabilidade para equipamentos como câmeras — Foto: Unsplash/Marie-Michèle Bouchard O tripé garante maior estabilidade para equipamentos como câmeras — Foto: Unsplash/Marie-Michèle Bouchard

As lentes são acessórios indispensáveis porque permitem capturar objetos com maior nitidez. Isso porque há instrumentos que garantem grande alcance, maior qualidade, diferentes aberturas para captação de luz, etc. Uma boa lente pode separar o fotógrafo entre uma boa e má foto.

A lente EF, da Canon, garante uma abertura de 75 a 300 mm. Ela traz uma ampla faixa de zoom e promete imagens de alta qualidade. Além disso, apresenta design compacto e promete um zoom óptico de até 4x. O modelo é indicado para fotógrafos que precisam capturar objetos à longa distância, como ao fotografar a vida selvagem ou esportes. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo-benefício pelos serviços oferecidos.

6 de 7 Lentes para câmera são fundamentais para uma boa foto — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo Lentes para câmera são fundamentais para uma boa foto — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo

6. Bolsa para câmera – a partir de R$ 295

A bolsa nem sempre é um dos objetos mais falados entre os fotógrafos, mas é muito importante para proporcionar espaços adequados para o transporte de todos os objetos necessários. Ela pode armazenar peças como lentes, flashes, baterias, cartões de memória e a própria câmera. Portanto, o usuário teria a certeza de que nenhum dos acessórios sofreria qualquer dano que impossibilitasse seu uso.o

A bolsa TBC409, da Case Logic, admite duas alças: uma de mão e outra de cintura. Esta última permite ao fotógrafo carregar a bolsa de forma transversal, deixando as mãos livre para manusear quaisquer objetos. Além disso, oferta dois bolsos laterais e um traseiro. Ela conta com outros dois bolsos de zíper na parte da frente e outro maior na parte superior. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento interno e externo do produto. Porém, criticam que o espaço interno é compacto, então só é indicado para fotógrafos iniciantes ou que carregam poucos equipamentos. O modelo é vendido por cerca de R$ 295.

7 de 7 Guardar a câmera na bolsa e deixa-la exposta a temperatura ambiente faz com que a temperatura se iguale — Foto: Karen Malek/TechTudo Guardar a câmera na bolsa e deixa-la exposta a temperatura ambiente faz com que a temperatura se iguale — Foto: Karen Malek/TechTudo

