6 truques 'secretos' para pesquisar no Google que vão facilitar sua vida

O Google possui alguns truques e ferramentas que permitem refinar os resultados de pesquisa, tornando-os mais precisos. Ao utilizar modificadores na barra de busca, por exemplo, é possível excluir determinadas palavras, procurar por frases exatas e localizar arquivos específicos, entre outras coisas. Aplicando certos métodos de pesquisa, por sua vez, os usuários podem encontrar exatamente o que procuram, mesmo sem deter muitas informações sobre o assunto. O buscador ainda disponibiliza possibilidades como fazer busca reversa de imagens e definir filtros de tempo. A seguir, confira seis truques pouco conhecidos para dominar as buscas do Google .

1. Usar modificadores para refinar os resultados de busca

Os modificadores de pesquisa são símbolos ou palavras que tornam os resultados da busca mais precisos e direcionados. Eles são úteis principalmente quando o usuário não consegue encontrar no Google exatamente o que está procurando. Além disso, os modificadores também agilizam as pesquisas e podem otimizar tempo. Confira abaixo como usar cada um deles.

Use sinal de menos (-) para excluir palavras: o sinal de menos posicionado antes de uma palavra exclui os resultados de busca relacionados àquele termo. Ele é útil em pesquisas que contêm uma palavra com mais de um sentido. Por exemplo, ao buscar por "banco - dinheiro", o Google exibirá apenas buscas referente à peça de mobília, excluindo informações das instituições financeiras;

o sinal de menos posicionado antes de uma palavra exclui os resultados de busca relacionados àquele termo. Ele é útil em pesquisas que contêm uma palavra com mais de um sentido. Por exemplo, ao buscar por "banco - dinheiro", o Google exibirá apenas buscas referente à peça de mobília, excluindo informações das instituições financeiras; Use aspas (" ") para procurar por uma frase exata: ao fazer uma busca de uma frase específica entre aspas, o Google mostra nos resultados somente páginas com a mesma combinação de palavras. O recurso serve para encontrar citações de artigos científicos, entrevistas ou ainda para identificar plágio;

ao fazer uma busca de uma frase específica entre aspas, o Google mostra nos resultados somente páginas com a mesma combinação de palavras. O recurso serve para encontrar citações de artigos científicos, entrevistas ou ainda para identificar plágio; Use “site:” para pesquisar páginas internas: usar “termo + site:” ajudará a encontrar assuntos específicos em uma página. Por exemplo, para achar todos os conteúdos relacionados a um modelo de celular, você pode buscar da seguinte maneira: "Galaxy A10S site: techtudo.com.br";

usar “termo + site:” ajudará a encontrar assuntos específicos em uma página. Por exemplo, para achar todos os conteúdos relacionados a um modelo de celular, você pode buscar da seguinte maneira: "Galaxy A10S site: techtudo.com.br"; Use “filetype” para pesquisar determinado tipo de arquivo: o modificador "filetype" permite encontrar um arquivo específico sem a necessidade de visitar páginas intermediárias. Para fazer a busca, digite o arquivo que deseja encontrar seguido de "filetype:" mais o tipo de arquivo desejado. Por exemplo, para procurar por artigos que falem sobre diabetes digite "diabetes filetype:pdf" (sem aspas);

o modificador "filetype" permite encontrar um arquivo específico sem a necessidade de visitar páginas intermediárias. Para fazer a busca, digite o arquivo que deseja encontrar seguido de "filetype:" mais o tipo de arquivo desejado. Por exemplo, para procurar por artigos que falem sobre diabetes digite "diabetes filetype:pdf" (sem aspas); Use “related” para encontrar sites semelhantes: usar "related" ao fazer uma pesquisa no Google serve para encontrar sites semelhantes. Se você deseja conhecer páginas novas relacionadas a uma mesma temática, esse pode ser um bom recurso a ser explorado. Ele funciona da seguinte maneira: basta digitar "related:" mais o domínio. Ao digitar, por exemplo, "related:google.com", são exibidas na tela páginas como Yahoo e Bing;

usar "related" ao fazer uma pesquisa no Google serve para encontrar sites semelhantes. Se você deseja conhecer páginas novas relacionadas a uma mesma temática, esse pode ser um bom recurso a ser explorado. Ele funciona da seguinte maneira: basta digitar "related:" mais o domínio. Ao digitar, por exemplo, "related:google.com", são exibidas na tela páginas como Yahoo e Bing; Use asterisco (*) para trechos desconhecidos: usar asterisco permite substituir palavras desconhecidas em uma busca. Esse modificador é útil principalmente para quem deseja encontrar uma letra de música sabendo apenas o refrão incompleto ou descobrir o ditado a partir de um trecho da frase, por exemplo. Para isso, escreva o trecho conhecido entre aspas e use o asterisco quando não souber a palavra;

usar asterisco permite substituir palavras desconhecidas em uma busca. Esse modificador é útil principalmente para quem deseja encontrar uma letra de música sabendo apenas o refrão incompleto ou descobrir o ditado a partir de um trecho da frase, por exemplo. Para isso, escreva o trecho conhecido entre aspas e use o asterisco quando não souber a palavra; Use "OR" para fazer várias buscas ao mesmo tempo: o modificador "OR" permite fazer buscas independentes ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível buscar passagens para dois destinos diferentes e obter resultados referentes a ambas opções na mesma página de resultados. Nesse caso, é preciso digitar os termos da busca entre aspas. Por exemplo, “passagem de "são paulo" OR "belo horizonte" para londres”.

2. Usar a pesquisa avançada

O recurso de pesquisa avançada do Google é ideal para buscas complexas e possui a mesma função dos modificadores. No entanto, em vez de o usuário digitar os símbolos, é preciso preencher campos específicos. Para acessá-la, faça uma busca no Google e, na página de resultados, selecione o ícone de engrenagem. Feito isso, vá em “Pesquisa avançada” para abrir a ferramenta. Também é possível restringir a busca por idioma, região, site ou domínio, tipo de arquivo, páginas atualizadas e termos que aparecem no site.

3. Definir filtros de tempo

É possível personalizar os resultados de pesquisa definindo filtros de tempo. O recurso é útil para quem deseja encontrar notícias atuais ou conteúdos publicados em um período específico. Após fazer sua busca, na página de resultados, clique em "Ferramentas". Feito isso, os filtros serão exibidos abaixo do menu principal. Selecione ""Em qualquer data" e escolha uma das opções fornecidas. Ao selecionar "Intervalo personalizado", os usuários podem restringir a busca em datas específicas.

4. Faça busca reversa de imagens

O Google também permite fazer pesquisas por imagens. Além de ser ideal para quem deseja saber o nome de um lugar, por exemplo, mas não sabe onde foi feita a captura, a função também é útil para identificar fotos usadas em golpes e tiradas de contexto em fake news.

Para usar o recurso, vá no Google Imagens e toque no ícone de câmera na barra de pesquisa. Depois, faça o upload de uma foto e clique em "Pesquisa por imagem" para conferir o resultado. O buscador exibirá, então, os sites em que a imagem está presente.

5. Pesquisar pelos termos gradualmente

Pesquisar pelos termos de forma gradual pode refinar os resultados de buscas. Esse método permite buscar o maior número possível de conteúdos presentes no Google e, assim, encontrar os resultados que mais contemplem suas necessidades.

A dica é começar a busca usando frases mais simples para mais complexas. Por exemplo, se quiser encontrar conteúdos que ensinem outro idioma online, digite "Aprender inglês". Depois, pesquise por "Aprender inglês na Internet" e finalize procurando por "Como aprender inglês na Internet". Se estiver em busca de cursos gratuitos, vale complementar com "Como aprender inglês na Internet de graça".

6. Pesquisar conforme as terminologias usadas pelos sites

Pesquisar no Google usando a primeira pessoa ou escrevendo conforme falamos é algo comum. Vale lembrar, no entanto, que grande parte das páginas apresentam conteúdos escritos na linguagem formal, com foco no usuário. Por isso, pesquisar usando termos comuns em sites pode oferecer a exibição dos melhores resultados no buscador. Em vez de digitar algo como "manchei minha blusa de tinta, o que faço?", tente pesquisar por "Como tirar mancha de tinta em camisa".

