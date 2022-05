8 funções 'secretas' do teclado do iPhone que você deveria conhecer

O teclado do iPhone ( iOS ) possui alguns recursos úteis e pouco conhecidos que podem aprimorar a experiência de digitação pelo celular. Além das funções para escrever ao deslizar o dedo sobre a tela, ou o modo que diminui o tamanho do teclado para usá-lo com uma mão só, ainda [e possível transformá-lo em um trackpad para permitir a seleção de trechos com mais rapidez, por exemplo. Também é possível criar atalhos para abreviar palavras ou frases. Veja, a seguir, oito funções do teclado do iPhone que podem te ajudar a teclar com mais facilidade.

1. QuickPath

É possível escrever ao deslizar o dedo sobre o teclado do iPhone (iOS) com o QuickPath. O recurso é útil para quando precisar responder alguém no WhatsApp, mas estiver com as mãos ocupadas, por exemplo. Além disso, a ferramenta também pode ser uma boa solução para quando for necessário digitar com apenas uma mão.

Para usar a função, basta deslizar o dedo sobre as letras que formam a palavra desejada. Se quiser escrever "tecnologia", por exemplo, comece com o dedo sobre o "t" e deslize sobre as demais letras para terminar de escrever a palavra.

2. Transformar o teclado em um Trackpad e selecionar trechos

É possível transformar o teclado do iPhone em um trackpad para selecionar partes específicas de um texto que você for escrever ou receber. Para utilizar o recurso, toque e pressione a barra de espaço por alguns segundos. Note que as letras do teclado ficarão em branco e, ao mover o dado sobre a barra de espaço, o cursor também se moverá sob a tela.

Para selecionar uma palavra específica ou trechos de um texto, mova o cursor sobre o termo desejado e, enquanto pressiona a tela, dê um segundo toque com outro dedo sobre o teclado. Assim, será possível habilitar o modo de seleção de texto. Agora, sem remover o dedo da tela, basta movê-lo sobre o teclado para destacar as partes desejadas.

3. Diminuir a largura do teclado para digitar com só uma mão

Reduzir o tamanho do teclado para facilitar a digitação é outro recurso que pode ser útil para quem tem mãos pequenas ou para quem usa modelos com tamanho maior — como o Pro Max, por exemplo. Para habilitar a função, toque e pressione o ícone de emoji do teclado. Em seguida, deslize a tela para o lado esquerdo, se for digitar com a mão esquerda, ou para o lado direito, se preferir a mão direita.

4. Encontrar símbolos escondidos ou digitar símbolos sem mudar o tipo do teclado

Não é necessário modificar o tipo de teclado para digitar caracteres especiais ou números no teclado do iPhone (iOS). Para escrever e acrescentar símbolos, você pode simplesmente tocar e pressionar sobre uma letra ou caractere específico e deslizar o dedo sobre o teclado para selecioná-lo. Por exemplo, no teclado numérico, é possível tocar e pressionar sobre o número 1 para escrever "1º", ou então tocar e pressionar sobre as aspas para digitar a combinação "<<".

5. Text Shortcuts

O Text Shortcuts permite criar abreviações para palavras grandes, frases e até parágrafos curtos. Com o recurso, é permitido fazer com que uma sequência específica de letras se transforme em uma frase utilizada com frequência. Com isso, você pode, por exemplo, fazer com que "wpp" se transforme em "WhatsApp". Ou, então, que "eac" se transforme em "Estou a caminho".

Para ativar o recurso, toque e pressione o ícone de emoji no teclado e aperte sobre "Ajustes do Teclado...". Em seguida, vá em "Substituição de Texto", toque sobre o ícone de "+" no canto superior direito da tela e defina um atalho para uma frase no local indicado. Ao finalizar, pressione sobre "Salvar".

6. Barra de formatação escondida com toque de três dedos

O teclado do iPhone também conta com uma barra de formatação que fica "escondida" e pode ser útil para quem costuma escrever textos longos no celular. Para habilitá-la, basta tocar com três dedos, ao mesmo tempo, sobre o teclado. Após ativar a barra de formatação, ela ficará disponível na parte superior da tela. Dentre os recursos disponíveis no menu estão as opções de desfazer, refazer, recortar, copiar e colar trechos do texto.

7. Adicionar teclados "Kana" ou "Romaji" para acessar teclado de emoticons de símbolos

É possível adicionar um teclado de emoticons de símbolos ao teclado padrão do iPhone. O recurso requer alguns passos, mas não é difícil ativá-lo. Para isso, primeiro, toque e pressione o ícone de emoji no canto inferior esquerdo do teclado. Em seguida, aperte sobre "Ajustes do Teclado..." e, na próxima tela, selecione "Teclados". Por lá, toque em "Adicionar Novo Teclado..." e selecione "Japonês". Na sequência, escolha "Kana" e dê "Ok".

Agora, com o teclado aberto, toque e segure o ícone de globo e selecione o teclado japonês. Na sequência, aperte sobre a carinha "^_^", e, depois, sobre a setinha para baixo para abrir todos os emoticons de símbolos no teclado do iPhone.

8. Dar reset no corretor para tirar palavras com pontuação incorreta

O teclado do iPhone (iOS) pode salvar palavras utilizadas com frequência, o que tem seu lado positivo e lado negativo. Se um palavra for digitada de forma incorreta várias vezes, pode ficar salva no teclado e gerar alguns incômodos, por exemplo. Mas isso não precisa virar um problema, já que é possível redefinir as preferências do teclado e remover palavras salvas com a pontuação errada.

Para isso, acesse os ajustes do iPhone, toque sobre "Geral" e, na tela seguinte, sobre "Transferir ou Redefinir o iPhone". Em seguida, aperte em "Redefinir" e, depois, em "Redefinir Dicionário do Teclado". Na sequência, digite a senha do celular para confirmar a ação.

Com informações de LifeHacker e MakeUseOf

