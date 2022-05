8 games clássicos dos anos 90 com remaster no PC que você precisa jogar

Jogos clássicos para PC ainda fazem sucesso entre as antigas e as novas gerações de players, mesmo que games inéditos e modernos sejam publicados a todo momento. Não à toa, o relançamento de títulos antigos é uma prática comum na indústria, unindo o sentimento de nostalgia com as otimizações gráficas e mecânicas. É o caso de The Secret of Monkey Island , Duke Nukem 3D e outras obras da década de 1990 que revolucionaram a história dos videogames e deram origem a novos gêneros. Pensando nisso, o TechTudo criou uma lista com os melhores títulos dessa época que foram remasterizados para computador. Confira!

Duke Nukem 3D é uma remasterização um clássico da década de 1990 que pode ser jogado nos PCs hoje — Foto: Divulgação/Nerve Software

O terceiro jogo de uma das sagas de maior sucesso dos videogames retornou em 2014 com jogabilidade e áudios atualizados em um remaster repleto de magia. Nesse RPG com visual retrô, a trama é protagonizada por quatro jovens Guerreiros da Luz escolhidos por um cristal de luz para libertar o mundo da escuridão e das forças malignas.

Final Fantasy III foi remodelado com gráficos 2D pixelados graças à colaboração da artista japonesa Kazuko Shibuya, responsável pelo icônico character design dos personagens. O seu grande diferencial é o sistema de mudança de profissões, que permite ao jogador alternar entre as diversas classes ao longo da sua jornada.

Final Fantasy III é um RPG em turnos complexo e desafiador — Foto: Reprodução/Steam

Em The Secret of Monkey Island, o jogador assume o papel do bem-humorado Guybrush Threepwood em sua jornada para se tornar um temível pirata. Para isso, ele deve desvendar os segredos da assustadora Monkey Island. Tesouros, quebra-cabeças e muitos desafios tornam esse point and click um clássico da LucasArts indispensável para os amantes do gênero.

A Edição Especial (2009) tem um estilo artístico completamente novo, reimaginado e feito à mão. O título também ganhou uma trilha sonora refeita e um sistema de dicas para ajudar os jogadores a resolver os puzzles. Outra novidade é o recurso que permite trocar rapidamente entres os modos tradicional e remasterizado a qualquer momento, com uma única tecla.

The Secret of Monkey Island: Especial Edition é tão divertido e charmoso quanto a obra original — Foto: Reprodução/Steam

3. Myst (1993)

Myst é uma aventura com enigmas criada especialmente para computadores pelos irmãos Rand e Robyn Miller através do seu estúdio indie Cyan, Inc. No game, o jogador é levado a uma ilha misteriosa e, para escapar, deve resolver uma série de quebra-cabeças desafiadores. Um detalhe importante é que as suas escolhas podem levá-lo a diferentes finais, uma inovação na época.

Myst: Masterpiece Edition (2000) está disponível na Steam com melhorias visuais e de desempenho para proporcionar uma experiência aprimorada ao jogador. Atraente para os jovens jogadores e os mais velhos, o jogo também ganhou um remake em 2021 com um gráficos ainda mais modernos.

Myst: Masterpiece Edition tornou a resolução de puzzles mais visualmente agradável — Foto: Reprodução/Steam

4. Full Throttle (1995)

Lançado em 1995, Full Throttle é um jogo point and click feito pela LucasArts. A aventura acompanha Ben Throttle, o líder baderneiro da gangue de motoqueiros Polecats, que deve desvendar um assassinato para inocentar os seus companheiros. Em 2017, a nova versão nomeada de Full Throttle Remastered trouxe gráficos em 3D de alta resolução, além de áudio e trilha sonora atualizados.

Os jogadores podem alternar entre os modos clássico e atualizado, mesclando as versões de gráficos, interface e áudio livremente para criar a experiência mais agradável possível. Full Throttle está disponível para Microsoft Windows, Linux, macOS, iOS e consoles.

Encontre motociletas, velocidade e muito Rock n' Roll em Full Throttle Remastered — Foto: Reprodução/Steam

Desenvolvido pela 3D Realms, Duke Nukem 3D é o terceiro título da aclamada série de FPS (First Person Shooter). No game, que mistura ação e humor, alienígenas assassinos dominam a base da Força de Defesa da Terra (EDF) no espaço e invadem o planeta para destruir a humanidade. Mais uma vez, Duke Nukem e suas armas mortíferas são a última esperança de vitória.

Além de melhores resolução e texturas, Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour (2016) introduz um inédito quinto episódio, criado pelos designers da primeira versão, Allen Blum III e Richard “Levelord” Gray. O remaster conta ainda com novas músicas e falas gravadas pela voz original do protagonista.

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour é uma homenagem às duas décadas da franquia — Foto: Reprodução/Steam

6. Quake (1996)

O relançamento do revolucionário Quake em 2021 trouxe de volta o modo solo e marcantes combates online que encantaram os jogadores no período em que a Internet começava a se popularizar. Agora, o game da conceituada id Software vem com suporte para resolução de até 4K e widescreen, gráficos aperfeiçoados e outras correções.

Quake também retornou com suporte para partidas online de até oito jogadores e modo cooperativo. O pacote conta com as duas expansão originais, “The Scourge of Armagon” e “Dissolution of Eternity”, além de duas DLCs desenvolvidas pela equipe da MachineGames: “Dimension of the Past” e “Dimension of the Machine”.

Quake foi um dos primeiros games com gráficos modelados em 3D — Foto: Reprodução/Steam

Em Doom 64, as bases de Marte estão infestadas de criaturas. Por isso, você deve usar o arsenal à sua disposição para eliminar as hordas de inimigos e deter a invasão da Terra. Após enfrentar 30 fases “infernais”, é preciso usar as suas habilidades e experiência de fuzileiro espacial a fim de derrotar o chefão final: a temível entidade Mother Demon, a mãe de todos os demônios.

Doom 64 é um jogo cheio de sangue e violência que pode ser jogado no PC com visual renovado — Foto: Reprodução/Steam

Age of Empires II é um jogo de estratégia em tempo real em que o jogador deve enfrentar batalhas épicas para liderar uma das civilizações disponíveis rumo à dominação mundial. Para celebrar o 20º aniversário da franquia, em 2019, Age of Empires II: Definitive Edition apresentou gráficos impressionantes em 4K Ultra HD e uma trilha sonora totalmente remasterizada.

A reedição apresentou a nova expansão "Os Últimos Khans", com três novas campanhas e quatro novas civilizações. As atualizações incluíram os novos modos Coop e Battle Royale para se divertir online. O game pode ser adquirido na Steam e no PC Game Pass do Xbox.

Age of Empires II: Definitive Edition desafia os jogadores a se tornarem verdadeiros estretegistas — Foto: Reprodução/Steam