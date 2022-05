App nocivo detectado: buscas pelo alerta crescem; entenda como funciona

"App nocivo detectado" é um alerta que usuários de celulares Android podem receber caso o Google Play Protect identifique aplicativos com comportamento suspeito. APKs, como o WhatsApp GB, podem ser a causa do aviso, já que as aplicações não-oficiais são consideradas ilegais e perigosas por "clonar" o código-fonte do app original e levar malwares ao smartphone. Contudo, outros apps também podem ativar a notificação, como plataformas fraudulentas, programas com períodos de teste abusivos e apps para ganhar dinheiro.