Brasil no Rainbow Six: veja os 10 jogadores que mais faturaram com o FPS

ainbow Six: Siege possui uma cena competitiva com premiações de grande valor em torneios internacionais. De 2016 a 2022, os campeonatos do FPS tático da Ubisoft já distribuíram mais de US$ 23 milhões (R$ 116 milhões) ao longo de 353 competições, e atletas brasileiros figuram entre os mais bem-remunerados do mundo. Gustavo “Psycho” Rigal, da Ninjas in Pyjamas, por exemplo, encabeça a lista dos mais bem pagos do país, após vitória no Six Invitational 2021 .

Além de Psycho, os jogadores João “Kamikaze” Gomes, Júlio “Julio” Giacomelli e Gabriel “pino” Paravizo, também da NiP, aparecem entre os 10 atletas com maior faturamento no jogo em todo o mundo, junto a outros nomes de peso do cenário competitivo de R6. Abaixo, listamos os dez atletas brasileiros do Rainbow Six: Siege com maior lucro em premiações no game. As estimativas de valores são apresentadas pelo site Esports Earnings.

10. HSnamuringa

João “HSnamuringa” Deam aparece em décimo na lista, acumulando mais de US$ 200 mil (R$ 993 mil, aproximadamente) em premiações de Rainbow Six: Siege. Muringa defendeu a Team Liquid de 2019 a 2021, conquistando o vice-campeonato do Six Invitational 2021 pela equipe, além de ser campeão do Six November Major 2020 - Brazil e da Copa Elite Six 2021: Stage 1. Com passagens por outras grandes organizações, como FaZe Clan e Black Dragons, o atleta se encontra hoje inativo após deixar o roster da Liquid em setembro do ano passado.

9. xS3xyCake

Atual capitão da 00Nation, Thiago “xS3xyCake” Reis aparece em nono lugar, com recebimentos que superam US$ 206 mil (R$ 1,02 mi) em competições. De 2018 a 2021, xS3xyCake atuou como líder da Team Liquid, vencendo a Pro League Season 7 Finals, único título internacional significativo conquistado por uma equipe brasileira até 2021. Assim como Muringa, SexyCake também foi vice-campeão do Six Invitational 2021 pela Liquid.

8. psk1

Paulo Augusto “psk1” Arneiro Lourenço, oitavo colocado no ranking dos brasileiros, faz parte da Team Liquid desde 2018, acumulando US$ 215 mil (R$ 1,06 milhão) em premiações. Psk, que também teve passagem pela paiN Gaming em 2017, foi campeão pela Liquid da Pro League Season 7 Finals, em Atlantic City (EUA), venceu duas edições da Copa Elite Six em 2021 e 2022 e conquistou o vice-campeonato do mundial Six Invitational 2021.

7. Paluh

Um dos jogadores mais admirados no mundo todo, Luccas “Paluh” Molina aparece em sétimo lugar. O entry fragger da Team Liquid faz parte da equipe desde 2018, recebendo estimados US$ 216 mil (R$ 1,07 milhão) nas competições de Rainbow Six: Siege. Eleito duas vezes o melhor jogador do mundo (2020 e 2021) pelo portal SiegeGG, Paluh foi vice-campeão do Six Invitational 2021, onde conquistou também o prêmio de melhor jogador do torneio. Sua cabine de troféus conta ainda com dois primeiros lugares na Copa Elite Six: Stage 1 (2021 e 2022) e o Brasileirão de 2021. O jogador também foi eleito Atleta Revelação (2018) e Melhor Atleta de Rainbow Six: Siege (2020) pelo Prêmio Esports Brasil.

6. Nesk

André “NESKWGA” Oliveira fecha a participação da Team Liquid na lista dos jogadores com maiores premiações em Rainbow Six: Siege, recebendo mais de US$ 243 mil (R$ 1,2 mi) em competições desde 2016. Com passagens por times como INTZ e Black Dragons, Nesk veste a camisa da Cavalaria desde 2018. Foi campeão da Pro League Season 7 Finals, torneio no qual foi eleito o melhor jogador. Também venceu duas edições da Copa Elite Six: Stage 1 (2021 e 2022) e o Brasileirão de 2021, além de conquistar o segundo lugar do Six Invitational 2021. A estrela da Liquid foi premiada como Melhor Atleta de R6 e Atleta de eSports do Ano, em 2018, pelo Prêmio Esports Brasil.

5. Muzi

Adição mais recente da equipe Ninjas in Pyjamas, Murilo “Muzi” Moscatelli aparece em quinto entre os brasileiros com maiores premiações, recebendo mais de US$ 348 mil (R$ 1,7 milhão). O atleta, que também já defendeu a Santos Dexterity, foi campeão mundial durante o Six Invitational 2021, com vitória sobre a rival Team Liquid. Muzi também foi campeão da Copa Elite Six 2021: Stage 2 e do Six August 2020 Major - Brazil, sendo eleito o melhor jogador da competição. Além disso, conquistou o segundo lugar no Six Invitational 2020 e no Six Sweden Major 2021.

4. pino

Quarto colocado no ranking, Gabriel “pino” Paravizo integra o time da Ninjas in Pyjamas desde 2018, e já recebeu mais de US$ 352 mil (R$ 1,74 milhão) em competições. Pino, que aparece em nono lugar entre os atletas com maiores rendimentos de premiações de Siege em todo o mundo, também já integrou a equipe da paiN Gaming. O atleta foi campeão do Six Invitational 2021 e segundo colocado do SI 2020, além de ter vencido o Six August 2020 Major - Brazil e a Copa Elite Six 2021: Stage 2. Também conquistou o segundo lugar no Six Sweden Major 2021 e no Brasileirão 2021.

3. Julio

Júlio “Julio” Giacomelli fica com a medalha de bronze entre os brasileiros que mais arrecadaram com o R6 profissional, somando mais de US$ 372 mil (R$ 1,8 milhão) em premiações na carreira. O jogador faz parte da Ninjas in Pyjamas desde 2018, tendo passado antes por INTZ, Keyd Stars, BRK e-Sports e Black Dragons. Pela NiP, foi campeão do Six Invitational 2021 e vice-campeão da edição de 2020. Venceu também o Six August 2020 Major - Brazil e a Copa Elite Six 2021: Stage 2, além de ter conquistado o vice-campeonato no Six Sweden Major 2021.

2. Kamikaze

Segundo jogador brasileiro que mais faturou com o game, João “Kamikaze” Gomes atua na Ninjas in Pyjamas desde 2018, quando saiu da Black Dragons. Seus rendimentos superam US$ 372,5 mil (R$ 1,84 mi) acumulados em premiações. O profissional, que atua como suporte da NiP, foi campeão mundial durante o Six Invitational 2021, campeão da Copa Elite Six 2021: Stage 2, além de conquistar o vice-campeonato do Six Invitational 2020 e do Six Sweden Major 2021.

1. Psycho

Líder entre os atletas nacionais, Gustavo “Psycho” Rigal já recebeu mais de US$ 376 mil (R$ 1,86 mil) em premiações de Rainbow Six: Siege. Psycho, que também já jogou pela Black Dragons, é capitão do time da Ninjas in Pyjamas desde 2018. Aparecendo como o terceiro jogador com maior acúmulo de premiações no mundo todo, o atleta da NiP foi campeão do Six Invitational 2021, da Copa Elite Six 2021: Stage 2 e do Six August 2020 Major - Brazil.

