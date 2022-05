Cadeira gamer Fortrek: conheça 5 opções por a partir de R$ 749

A Fortrek apresenta amplo catálogo de cadeiras gamer no Brasil. O produto pode ser ideal para oferecer conforto para quem passa longas horas em frente ao computador. Elas são interessantes para os jogadores, mas também podem melhorar a experiência no home office. O modelo mais barato da lista é a Fortrek BlackFire, que apresenta acabamento em material sintético e suporta um peso máximo de até 120 kg por preços a partir de R$ 749 .

Já a Fortrek Vickers traz encostos almofadados para cervical e lombar e apoio acolchoado para os braços por valores que partem de R$ 999. Outra opção é a Fortrek Cruiser, que conta com regulagem de altura e encosto reclinável por cerca de R$ 1.471. Veja a seguir cinco cadeiras gamer da Fortrek à venda em 2022.

1. Fortrek BlackFire - a partir de R$ 749

A BlackFire é uma das cadeiras gamer mais em conta da Fortrek, indicada para quem quer investir em conforto sem gastar muito. O produto é majoritariamente preto, apenas com detalhes cinzas no apoio do braço – que por sua vez não é ajustável. Assim como os demais modelos, a versão traz acabamento em material sintético. Esta opção é vista por preços a partir de R$ 749.

Uma das características que deve ajudar em termos ergonômicos é o ajuste de tamanho, que pode conferir até 10 cm extras para adaptar-se ao tamanho da mesa. Com medida total de 58 x 54 x 114-124 cm, a cadeira suporta um peso máximo de até 120 kg. Classificada em 3,9 estrelas pelos consumidores da Amazon, eles criticam que ela tem uma montagem mais complicada. Por outro lado, as avaliações destacam o custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apoio de braço não ajustável

2. Fortrek Holt - a partir de R$ 847

A Holt entrega uma opção intermediária em termos de preço para quem busca conforto ao usar o PC. A cadeira apresenta acabamento na cor preta e usa tecido sintético e respirável ao longo da estrutura. Além disso, ela garante regulagem de altura de até 10 cm e suporte para peso máximo de 120 kg. A dimensão geral fica em 58 x 54 x 107-117 cm. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 847.

Vale destacar que a cadeira confere suporte para os braços, no entanto, eles não são reguláveis, assim como o encosto, que também é fixo. A falta de ajustes neste sentido está entre as críticas feitas por consumidores. Mesmo assim, as avaliações na Amazon conferem 4,6 estrelas de 5. As classificações mencionam, sobretudo, a facilidade de montagem.

Prós: regulagem de altura e montagem fácil

regulagem de altura e montagem fácil Contras: sem apoio para cervical e lombar

3. Fortrek Vickers - a partir de R$ 999

A Vickers se destaca por oferecer recursos que devem garantir ergonomia em frente às telas. Indicada para aqueles que procuram produtos com valores intermediários, o modelo apresenta avaliações de 4,3 estrelas na Amazon. Os comentários mencionam o custo-benefício como ponto positivo, mas alertam para possíveis problemas com a integridade dos parafusos da cadeira. O produto é encontrado por cerca de R$ 999.

Entre as características, é possível mencionar os encostos almofadados para cervical e lombar, bem como apoio acolchoado para os braços. Entretanto, não tem ajuste de altura. Disponível na cor preta, a cadeira conta com acabamento em material sintético.

Prós: apoio de braço acolchoado, almofada para lombar e cervical

apoio de braço acolchoado, almofada para lombar e cervical Contras: estrutura frágil

4. Fortrek Black Hawk - a partir de R$ 1.321

A cadeira Black Hawk configura uma alternativa para quem quer investir em ergonomia e design discreto. As cifras mais elevadas se justificam pelos acessórios que o modelo traz, como é o caso dos apoios para cervical e lombar. Com dimensão de 70 x 59 x 122-132 cm, o produto é capaz de suportar até 120 kg. O acessório é vendido por cifras que partem de R$ 1.321.

Entre os destaques da Black Hawk, é possível mencionar os apoios reguláveis para os braços, bem como o encosto reclinável que chega a ampliar a posição para até 155 graus. A composição conta com revestimento em poliuretano e detalhes em fibra de carbono, a base, por sua vez, é feita de nylon. O modelo tem 4 estrelas na classificação da Amazon. Os consumidores evidenciam o conforto da cadeira, mas alertam para a resistência do produto.

Prós: encosto reclinável e apoio de braço ajustável

encosto reclinável e apoio de braço ajustável Contras: peso máximo suportado de 120 kg

A Fortrek Cruiser é um dos destaques da lista para consumidores que desejam investir em ergonomia. Isso porque, além de trazer suporte para os braços, o modelo também permite regular a altura dele, bem como a altura da cadeira em si. Além disso, traz encosto reclinável, que entrega uma curvatura que varia entre 90 e 155 graus. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.471 para aquirir o produto.

Vale destacar que o produto acompanha almofadas na região do pescoço e da lombar, de modo a acomodar as costas por completo. Em termos de design, o revestimento da cadeira conta com tecido sintético na maior parte e nylon nos detalhes. As cores combinam partes em preto e vermelho ao longo da estrutura. O produto reúne avaliações positivas dos consumidores na Amazon, com destaque para a qualidade do acabamento e da facilidade na montagem. Alguns usuários alertam apenas para a rigidez das almofadas, porém, isso não interfere significativamente na classificação, que reserva 4,8 estrelas.

Prós: estrutura ergonômica, apoio para cervical e lombar

estrutura ergonômica, apoio para cervical e lombar Contras: preço elevado

Com informações da Fortrek (1/2/3/4)

